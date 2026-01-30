Día del croissant: Una historia y muchos lugares para degustarlo

Su forma, su sabor y textura esponjosa, que se une aroma a mantequilla, invitan a disfrutarlo de inmediato... ¿Con café o chocolate?

El croissant, símbolo indiscutible de la panadería francesa, tiene su propio día en el calendario gastronómico: cada 30 de enero se celebra su legado, su historia y su capacidad de satisfacer la diversidad de gustos sin alterar su esencia.

Aunque hoy se asocia casi de manera automática con Francia, su origen tiene un giro histórico interesante. El croissant desciende del kipferl austríaco, un pan en forma de media luna que data del siglo XVII.

Según la versión más difundida, fue llevado a París por María Antonieta, quien extrañaba los sabores de Viena. Con el tiempo, los panaderos franceses transformaron aquella masa más densa en una obra maestra hojaldrada, gracias al uso meticuloso de mantequilla y al plegado paciente que define su textura.

No fue sino hasta el siglo XX cuando el croissant se consolidó como ícono nacional francés y, posteriormente, como protagonista de desayunos y meriendas alrededor del mundo. Hoy se consume tanto en cafeterías elegantes como en mesas familiares, acompañando conversaciones, lecturas pausadas o rutinas apresuradas.

Más allá del clásico croissant "nature", las posibilidades son casi infinitas.

Dulce o salado, puede rellenarse de chocolate, almendras o crema pastelera; abrirse para recibir jamón y queso; o incluso reinventarse en versiones modernas con pistacho, frutas tropicales o rellenos salados de autor.

En muchos países, incluida la República Dominicana, se ha integrado con naturalidad al desayuno cotidiano, conviviendo sin conflicto con sabores locales y nuevas propuestas artesanales.

¿Dónde Conseguirlos?

Para quienes les gustaría saber dónde degustar estas delicias europeas, en RD hay sitios especializados, de los tantos hemos hecho una listita de cuatro lugares que te podría servir de guía:

France Croissant: Es una panadería repostería ubicada en la avenida Sarasota que se especializa en panes franceses. Perfecto para comprar croissants sencillos, de jamón y queso o rellenos, además de café para acompañar.

Le Croissant Dore: Es una p anadería y café, ubicada en la avenida Enriquillo con una oferta amplia de croissants dulces y salados (queso cheddar, crema pastelera, etc.), ideal para desayuno o brunch con café.

Point Chaud: Es una panadería artesanal, localizada en la calle Max Henríquez Ureña, (Naco), donde suelen elaborar productos de horno con estilo europeo, incluyendo croissants frescos, con opciones dulces y saladas.

Pizca de Sal: Es una pastelería y café, ubicada Santo Domingo Este; además de bizcochos y dulces, puedes encontrar panes artesanales y opciones parecidas.