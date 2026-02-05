Rescate por la ADG de una joya histórica de la gastronomía dominicana

La Academia Dominicana de Gastronomía ha rescatado una joya de la gastronomía dominicana: "La cocina dominicana: recetas prácticas culinarias y consejos de economía doméstica", de Eulalia Cordero Infante.

En el año 1938 se publicó en la ciudad de Santiago de los Caballeros una obra que, sin proponérselo de manera explícita, marcaría un hito fundacional en la historia cultural y gastronómica de la República Dominicana.

Se trata del libro La cocina dominicana: recetas prácticas culinarias y consejos de economía doméstica, escrito por Eulalia Cordero Infante y publicado por la Editorial El Diario.

Durante décadas, este libro permaneció prácticamente invisible para el gran público dominicano, a pesar de su extraordinario valor como documento histórico, social y culinario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-45210-pm-9ff9809b.jpeg

Hoy, gracias a un esfuerzo de rescate institucional encabezado por la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG), esta obra vuelve a ocupar el lugar que le corresponde como el primer libro de gastronomía dominicana debidamente documentado.

El hallazgo de un ejemplar conservado en el Archivo General de la Nación —fruto de la investigación realizada por José Gabriel Atiles Bidó en nombre de la ADG— ha permitido devolver al país una pieza esencial de su memoria culinaria.

Un tesoro desconocido en su propia tierra

Con este relevante rescate documental, realizado por Atiles Bidó en representación de la ADG, se busca colocar la obra de Eulalia Cordero Infante en el centro del debate sobre identidad, patrimonio y cultura gastronómica nacional.

Si bien el texto está claramente contextualizado en la época de la dictadura de Rafael L. Trujillo —incluyendo una dedicatoria al "Generalísimo"—, ello no impide enfocar el objetivo esencial de este rescate: honrar la memoria de su autora y destacar el valor culinario, cultural y doméstico de su obra, así como su aporte temprano y consciente a la construcción de una identidad gastronómica dominicana.

Más que un recetario: un manual de identidad nacional

Eulalia Cordero Infante concibe la cocina no como una simple labor doméstica, sino como un arte, comparable a la pintura o la música.

Desde esta perspectiva, el libro trasciende el formato tradicional de recetario para convertirse en un auténtico manual de formación del hogar dominicano de finales de la década de 1930.

Entre los elementos más relevantes de la obra destacan:

1. Nacionalismo en el plato. El libro constituye un claro manifiesto a favor de lo propio.

La autora defiende el uso de productos locales frente a ingredientes importados o considerados "exóticos", exaltando el valor nutricional y cultural del maíz y lamentando su desplazamiento progresivo por el arroz, ya entonces dominante en la mesa dominicana, impulsado por políticas alimentarias propias de la era trujillista.

2. Recetas con historia. La obra recoge platos emblemáticos como el buche de perico y los sarullos, junto a recetas de carnes, aves, pescados, locrios y postres elaborados con frutas tropicales como la jagua, la guanábana y el cajuil. Llama especialmente la atención el tratamiento del sancocho, presentado como la "bandera del buen gusto" nacional.

3. Etiqueta y economía doméstica. Más allá de la cocina, el texto instruye sobre el arreglo de la mesa —manteles de damasco, encajes, flores, vajilla y cristalería— siempre bajo el principio de que una buena mesa debía estar "al alcance de todas las fortunas".

La elegancia y la sobriedad conviven con una constante preocupación por el ahorro, el orden y el aprovechamiento racional de los recursos.

4. El rol de la mujer y el bienestar familiar. Dirigido a las "amas de casa" y a las "futuras dueñas del hogar", el libro establece una relación directa entre la salud, la felicidad familiar y la correcta preparación de los alimentos.

Incluye recomendaciones sobre higiene, digestión, organización de la cocina, administración de recursos y planificación de menús, reflejando el papel central que la mujer ocupaba en la estructura social y familiar de la época.

5. Estructura y contenido de la obra. El libro cuenta con aproximadamente 150 páginas, incluyendo amplias secciones dedicadas a la economía doméstica y la planificación del hogar. Su estructura comprende:

· Introducción y contexto político, con dedicatorias y reflexiones sobre la cocina como arte y base de la economía familiar.

y base de la economía familiar. · Consejos prácticos y normas de etiqueta en la mesa.

en la mesa. · Sección central de recetas, organizada por platos emblemáticos, bases alimentarias, proteínas, entradas y acompañamientos.

· Postres, dulces criollos y helados elaborados con frutas tropicales .

. · Bebidas y coctelería, con recetas de identidad regional como Cocktail Trujillo, Cocktail Cibaeño y Cocktail Yaque.

regional como Cocktail Trujillo, Cocktail Cibaeño y Cocktail Yaque. · Capítulos dedicados a economía doméstica y propiedades alimenticias .

y . · Propuestas de planificación de menús semanales.

Conclusión

El rescate del libro La cocina dominicana: recetas prácticas culinarias y consejos de economía doméstica (1938) por parte de la Academia Dominicana de Gastronomía constituye un auténtico acto de justicia histórica y cultural.

Al redescubrir a Eulalia Cordero Infante, no solo se recupera un conjunto de recetas antiguas, sino la primera intención documentada de definir qué significa comer como dominicanos.

Este legado —con evidencias de haber cruzado fronteras académicas fuera del país— regresa finalmente a casa para ser estudiado, valorado y compartido por su verdadera depositaria: la sociedad dominicana.

Un detalle final

Próximamente, la Academia Dominicana de Gastronomía publicará la tercera edición de la Guía gastronómica dominicana.

Esta incluirá una sección bibliográfica especializada donde se pondrá a disposición del público el PDF del libro original de Eulalia Cordero Infante, como parte del compromiso de la ADG con la investigación, la memoria y la difusión del patrimonio gastronómico nacional.