Día del Mangú ¿cuál es tu acompañamiento preferido salami, los tres golpes y carne guisada?

El mangú es un plato que queda perfecto con cualquier acompañamiento. ( CHEF CASERA JESSICA HYLTON )

Afirmar que el dominicano trae plátano en la sangre no sería exageración, pues hacemos de esta fruta exquisos platos diarios, entre los que figuran el mangú, cuya efeméride es hoy, 8 de febrero.

Con salami, con huevo frito, con queso... con los tres a la vez, con chuleta, longaniza, bacalao, arenque, carne guisada o salami. Este plato dominicano combina con lo que prefieras comerlo.

El plátano es hoy un símbolo de la dominicanidad y "preparar un mangú, o puré de plátano, es fácil y, lo mejor es que cada dominicano tiene su truquito como por ejemplo combinar verde con algún maduro es riquísimo", publicó en alguna ocasión la chef Carolina Arias.

Cada hogar le pone su sello particular. Unos le agregan guineos verdes para suavizar la textura o algún sofrito de hago para darle un giro a su sabor; mientras que hay quienes, como Arias, encuentran exquisitez agregándole un plátano maduro a su receta.

Ya sea una cosa, la otra o ninguna, la base siempre será el plátano verde y la receta base la siguiente: plátano verde hervido, con escabeche a base de aceite, cebolla y un toque de vinagre.

Consejos expertos para hacerlo:

Si nunca te has atrevido a hacer un mangú, te dejamos las recomendaciones de la chef casera Jessica Hylton:

Use plátanos verdes . Este plato es salado, y usar plátanos amarillos lo hará dulce.

No tengas miedo de añadir un poco de líquido extra . Los plátanos tienen mucho almidón, así que absorberán el líquido y espesarán al enfriarse.

Machácalo bien . El mangú debe quedar suave y cremoso, ¡sin grumos! Aunque no tiene que quedar perfectamente suave, asegúrate de machacar todos los trozos grandes de plátano.

