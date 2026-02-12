×
Día de la Amistad
Día de la Amistad

10 regalos creativos para los amigos del cole en el Día de la Amistad

Propuestas divertidas para sorprender a tus compañeros de clase

    Expandir imagen
    10 regalos creativos para los amigos del cole en el Día de la Amistad
    Ideas prácticas y divertidas para celebrar el Día de la Amistad en el cole y compartir sonrisas inolvidables. (FUENTE EXTERNA)

    El Día de la Amistad en el colegio es una excusa preciosa para celebrar la amistad, la risa y esos vínculos que muchas veces duran toda la vida.

    • No se trata de gastar mucho, sino de ser creativos y pensar en detalles sencillos, pensados con cariño y con intención.

    1. Dulces y snacks para niños

    Expandir imagen
    Infografía

    Paletas, ositos de gomitas, anillos de dulces, cereal o galletas de niños, compotas, pasas en cajitas o pequeños snacks individuales.

    2. Frutas presentadas de forma creativa

    Expandir imagen
    Infografía

    Uvas, mandarinas o pedazos de frutas en un envase individual.

    3. Juguetes pequeños y divertidos

    Expandir imagen
    Infografía

    Carritos, insectos de juguete, trompos, juguetes pequeños, mini rompecabezas, cubos de Rubik o relojes de juguete.

    4. Masilla o plastilina

    Perfecta para jugar, crear y relajarse.

    5. Útiles escolares

    Expandir imagen
    Infografía

    Lápices de colores, marcadores, lapiceros o crayolas.

    6. Accesorios y detallitos

    Charms para Crocs, dijes, llaveros, anillos de colores, gallitos o colitas para el pelo para las niñas.

    7. Manualidades para hacer

    Expandir imagen
    Infografía

    Pulseras, armar un peluche, hacer un corazón o una pequeña manualidad hecha por los niños.

    8. Regalos suaves y útiles

    Toallitas en forma de peluche, pañuelos o pequeños detalles que se puedan usar a diario.

    9. Detalles de cuidado personal

    Expandir imagen
    Infografía

    Pintalabios infantiles o protectores de labios, ideales para el calor.

    10. Flores y detalles creativos

    Flores naturales o artificiales, washi tape para decorar, combinados con una tarjeta o un mensaje bonito.

