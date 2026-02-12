10 regalos creativos para los amigos del cole en el Día de la Amistad
Propuestas divertidas para sorprender a tus compañeros de clase
El Día de la Amistad en el colegio es una excusa preciosa para celebrar la amistad, la risa y esos vínculos que muchas veces duran toda la vida.
- No se trata de gastar mucho, sino de ser creativos y pensar en detalles sencillos, pensados con cariño y con intención.
1. Dulces y snacks para niños
Paletas, ositos de gomitas, anillos de dulces, cereal o galletas de niños, compotas, pasas en cajitas o pequeños snacks individuales.
2. Frutas presentadas de forma creativa
Uvas, mandarinas o pedazos de frutas en un envase individual.
3. Juguetes pequeños y divertidos
Carritos, insectos de juguete, trompos, juguetes pequeños, mini rompecabezas, cubos de Rubik o relojes de juguete.
4. Masilla o plastilina
Perfecta para jugar, crear y relajarse.
5. Útiles escolares
Lápices de colores, marcadores, lapiceros o crayolas.
6. Accesorios y detallitos
Charms para Crocs, dijes, llaveros, anillos de colores, gallitos o colitas para el pelo para las niñas.
7. Manualidades para hacer
Pulseras, armar un peluche, hacer un corazón o una pequeña manualidad hecha por los niños.
8. Regalos suaves y útiles
Toallitas en forma de peluche, pañuelos o pequeños detalles que se puedan usar a diario.
9. Detalles de cuidado personal
Pintalabios infantiles o protectores de labios, ideales para el calor.
10. Flores y detalles creativos
Flores naturales o artificiales, washi tape para decorar, combinados con una tarjeta o un mensaje bonito.