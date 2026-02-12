10 regalos creativos para los amigos del cole en el Día de la Amistad

Ideas prácticas y divertidas para celebrar el Día de la Amistad en el cole y compartir sonrisas inolvidables. ( FUENTE EXTERNA )

El Día de la Amistad en el colegio es una excusa preciosa para celebrar la amistad, la risa y esos vínculos que muchas veces duran toda la vida.

No se trata de gastar mucho, sino de ser creativos y pensar en detalles sencillos, pensados con cariño y con intención.

1. Dulces y snacks para niños

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/65943eda3c7722361f68108d7516563e-c6acba28.jpg

Paletas, ositos de gomitas, anillos de dulces, cereal o galletas de niños, compotas, pasas en cajitas o pequeños snacks individuales.

2. Frutas presentadas de forma creativa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/0e4ba7d0b004264aa41432f55929dcee-4040c6cf.jpg

Uvas, mandarinas o pedazos de frutas en un envase individual.

3. Juguetes pequeños y divertidos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/0d2842f5f2dfd6ed91838136d9362c6c-67a8da8b.jpg

Carritos, insectos de juguete, trompos, juguetes pequeños, mini rompecabezas, cubos de Rubik o relojes de juguete.

4. Masilla o plastilina

Perfecta para jugar, crear y relajarse.

5. Útiles escolares

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/69d3076cab7564f53aa39c18a81294be-d2e46222.jpg

Lápices de colores, marcadores, lapiceros o crayolas.

6. Accesorios y detallitos

Charms para Crocs, dijes, llaveros, anillos de colores, gallitos o colitas para el pelo para las niñas.

7. Manualidades para hacer

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/d75eb1ff99d381a97-6f8f10b8.jpg

Pulseras, armar un peluche, hacer un corazón o una pequeña manualidad hecha por los niños.

8. Regalos suaves y útiles

Toallitas en forma de peluche, pañuelos o pequeños detalles que se puedan usar a diario.

9. Detalles de cuidado personal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/54d656fd8d3744261362e4eae4b2c0c6-79904301.jpg

Pintalabios infantiles o protectores de labios, ideales para el calor.

10. Flores y detalles creativos

Flores naturales o artificiales, washi tape para decorar, combinados con una tarjeta o un mensaje bonito.