Conoce cuál es la coctelería que se asocia con el amor

En el ritual de enamorarse suele haber un lugar de encuentro, una primera cita –presencial- o un momento compartido que queda plasmado en la memoria de los enamorados. Cualquiera sea el caso, siempre hay algo para beber y comer.

Hoy nos enfocamos en los cócteles que se relacionan con los enamorados, por celebrarse hoy, el Día de San Valentín.

Para Otto Flores, embajador Global de Ron Barceló, los cócteles que marcan una historia de amor no son necesariamente los más complejos, sino los básicos. Los que todos conocen. Los que se piden sin miedo.

"Regularmente cuando una pareja se conoce alrededor de la coctelería lo hace en un bar habitual, común y corriente. Y es justamente probando cócteles que son habituales", comenta.

Entre ellos menciona un clásico que se ha reinventado hasta convertirse en un infaltable: el mojito. Hoy puede ser de fresa, de chinola o maracuyá, pero conserva esa frescura que invita a conversar sin prisa.

Coctelería que no intimida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/109325-36cc3a39.jpg Piña Colada es suave y refrescante. (FREEPIK)

El experto afirma que la coctelería básica tiene algo democrático. No intimida. No exige experiencia previa. Por eso otro trago que asocia al amor es la piña colada. Suave, refrescante, fácil de beber.

"Dos personas van a un resort, comparten un cheilón (chaise longue) o una tumbona, rodeados de sol y playa, y una de las bebidas que piden es una piña colada. Esas salidas son las que después se recuerdan, cuando ya hay hijos y responsabilidades, y se piensa en los buenos momentos".

Hay etapas en el amor, y también en la copa. Tras la ligereza de los primeros encuentros llega una fase más intensa, más segura. Cuando se pregunta por esa bebida que represente el amor maduro, Flores no duda en salir del mundo del ron y ampliar el espectro: un Sex on the Beach, una Paloma o un Gin and Tonic.

"Siguen siendo bebidas espirituosas y, en una época donde celebramos el amor, también se ajustan".

Para las parejas que prefieren celebrar en casa y atreverse a preparar sus propios tragos, Flores propone un clásico que nunca falla: el Old Fashioned con ron.

La receta, sencilla y elegante, puede elaborarse con ron, azúcar líquida o cubos de azúcar morena, una cereza de marrasquino, un rizo de naranja y unas gotas de bitter. El resultado es un cóctel de final dulce, que deja sentir el carácter del ron pero con un toque sedoso.

"Te deja la lengua un poquito melosa, para que cuando quieras dar un besito a tu pareja no tengas solo el toque alcohólico, sino uno súper agradable", dice entre risas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/3390-f3bb343f.jpg Sex on the Beach. (FREEPIK)