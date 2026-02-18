La 5Kaminata celebrará su quinta edición

La muerte súbita de su hijo, Manuel Antonio, cambió para siempre la vida de su madre, la doctora Raisa Acosta. ¿Quién imaginaría que un hombre atlético de 40 años, aparentemente sano, presentara una obstrucción cardíaca silenciosa que le costara la vida en plena rutina diaria?

La buena salud no solo debe aparentarse; es necesario confirmarla en manos de especialistas que la avalen mediante controles médicos oportunos.

Justamente de esa experiencia nació la 5Kaminata por la Salud, creada en 2021 y que en esta ocasión celebrará su quinta edición.

Es la manera en que la doctora Acosta y su esposo, Manuel Antonio Madera Iglesias, han hecho de su significativa pérdida en un llamado a la prevención y a la conciencia sobre la importancia de validar la salud cardíaca.

Hora y lugar

La cita será este sábado 21 de febrero, partiendo del kilómetro 5 del parque Mirador Sur, por la avenida Luperón, en una jornada que apuesta por la salud cardiovascular de los adultos jóvenes.

A partir de las 7:30 de la mañana con un millatón juvenil .

con un . A las 8:00 a.m. iniciará la caminata.

Los detalles fueron ofrecidos a Diario Libre durante una entrevista, en la que explicó que la dinámica consiste en recorrer 2.5 kilómetros de ida y 2.5 de regreso. Para participar, solo es necesario adquirir la camiseta oficial, disponible en la tienda IL Prato o en el consultorio de la doctora Raisa Acosta en la UCE.

Todo lo recaudado será donado íntegramente a la Fundación del doctor Chaganguino, un reconocido médico filántropo que dedicó su vida a atender pacientes de escasos recursos y fue pionero en intervenciones cardíacas en el país. Actualmente, su hija María continúa la labor, canalizando ayudas económicas para pacientes remitidos desde hospitales públicos.

“No tomamos nada para nosotros. Todo es donación. Es duro, no es fácil, pero es nuestra manera de seguir”, afirmó la doctora.

Lo que podrán encontrar

La jornada incluirá rifas de estudios cardiovasculares donados por centros como Corazones Unidos y Cedisa: electrocardiogramas, ecocardiogramas, evaluaciones clínicas y pruebas de laboratorio. Este año se suma la realización de pruebas específicas de lipoproteína(a), con el objetivo de obtener datos sobre la población joven dominicana.

Habrá, además, una carpa médica para toma de presión arterial, hidratación, ambulancia y orientación preventiva.

La doctora Acosta también destacó el respaldo de la Sociedad Dominicana de Cardiología, entidad que impulsa campañas educativas sobre salud cardiovascular en todo el país y trabaja en la concienciación sobre muerte súbita, un tema que ya forma parte de simposios en América Latina.

“Tenemos que concientizar a la población. No es solo cosa de hombres. Las mujeres, después de la menopausia, incluso pueden tener mayor riesgo”, advirtió.

La historia detrás

Su hijo no presentaba síntomas evidentes. Subía escaleras, cargaba a sus hijos pequeños, hacía ejercicio. Sin embargo, una autopsia reveló una estenosis del ostium aórtico y la presencia de un ateroma, agravados por niveles elevados de lipoproteína(a), una condición genética poco evaluada en la población joven.

“La lipoproteína(a) es como la madre del colesterol malo. Aunque no comas grasas, puedes heredarlo”, explicó la doctora. Esta sustancia favorece la inflamación y obstrucción de las arterias, aumentando el riesgo de trombos y eventos cardíacos.