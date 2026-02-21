Dr. Jun Mao: "La acupuntura mejora el rendimiento cognitivo en supervivientes de cáncer de mama"

Un nuevo estudio prueba que la acupuntura ofrece beneficios reales para la mente tras el cáncer de mama. ( SHUTTERSTOCK )

Cada vez más supervivientes de cáncer de mama enfrentan un desafío invisible, pero profundamente real: la dificultad para concentrarse, recordar o pensar con claridad. Este fenómeno, conocido como "cerebro quimioterapéutico" o "niebla mental", puede persistir durante años después del tratamiento y afectar significativamente la calidad de vida.

En este contexto, el ensayo Enhance, presentado en el Simposio sobre Cáncer de Mama de San Antonio, exploró el potencial de la acupuntura como herramienta terapéutica.

Liderado por el Dr. Jun Mao, jefe del Servicio de Medicina Integrativa y Bienestar del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el estudio evaluó si esta práctica podía mejorar tanto la percepción como el rendimiento cognitivo en supervivientes de cáncer de mama, especialmente en aquellas que también padecen insomnio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/dr-jun-mao-8e6b03de.jpg Dr. Jun Mao, jefe del Servicio de Medicina Integrativa y Bienestar del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. (FUENTE EXTERNA)

Los resultados fueron alentadores: la acupuntura real no solo ayudó a las pacientes a sentirse más claras mentalmente, sino que también produjo mejoras medibles en pruebas cognitivas. Más allá de los números, el estudio abre la puerta a un enfoque más integral del bienestar tras el cáncer.

A continuación, el Dr. Mao comparte con Diario Libre las claves de esta investigación y el impacto que puede tener en la vida de miles de pacientes.

¿Qué motivó la realización del estudio Enhance y por qué era importante investigar la acupuntura en supervivientes de cáncer de mama?

El "cerebro quimioterapéutico" o "niebla mental" afecta a más del 40 % de los pacientes en los años posteriores al tratamiento contra el cáncer, pero, a pesar de que el número de supervivientes aumenta y los informes sobre problemas cognitivos se multiplican, siguen siendo escasas las opciones de tratamiento significativas y basadas en la evidencia.

El ensayo Enhance fue importante para comprender si un protocolo de acupuntura podía mejorar tanto la percepción de los supervivientes sobre su claridad cognitiva como su rendimiento en las evaluaciones cognitivas.

Cuando hablamos de "quimiocerebro" o niebla mental, ¿cómo se manifiesta en la vida diaria de las pacientes?

El "cerebro quimioterapéutico" puede manifestarse en forma de dificultades para prestar atención, concentrarse, aprender y recordar.

Los supervivientes de cáncer afirman sentirse «menos lúcidos», ser incapaces de recordar palabras, sufrir episodios de confusión mental y necesitar un mayor esfuerzo mental para realizar las actividades cotidianas.

¿Qué diferencias encontraron entre la acupuntura real, la acupuntura simulada y la atención habitual?

Los pacientes de los grupos de acupuntura real y simulada informaron que sentían que su confusión mental había disminuido, pero solo los del grupo de acupuntura real tuvieron mejoras medibles en las evaluaciones cognitivas estandarizadas.

Algunos pacientes que recibieron acupuntura simulada, que consiste en agujas pegadas con cinta adhesiva a la piel en lugar de insertadas y sin utilizar puntos meridianos, percibieron una mejora en sus capacidades cognitivas, ya que sintieron que se beneficiaron del tiempo para relajarse y sentirse cuidados durante la sesión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/shutterstock2543802533-2149bcbb.jpg La terapia con acupuntura puede ayudar a mejorar el sueño, la sequedad de boca y las náuseas. (SHUTTERSTOCK)

¿Cómo puede la acupuntura contribuir al bienestar y la salud integral de las personas?

La acupuntura puede ayudar a reducir el dolor, la fatiga y los sofocos. La terapia puede ayudar a mejorar el sueño, la sequedad de boca y las náuseas.

Los resultados preliminares de este ensayo sugieren que la acupuntura tras el tratamiento puede ayudar a mejorar el rendimiento cognitivo en supervivientes de cáncer de mama con discapacidades existentes, incluyendo quimiocerebro/niebla mental, insomnio, depresión y ansiedad.

¿Cómo es una de estas sesiones de acupuntura y qué siente una persona durante el proceso?

El acupunturista suele hablar con el paciente para comprender cómo se ha sentido en los días previos y le ayuda a tumbarse cómodamente con el apoyo adecuado. Después de limpiar la piel con alcohol, los acupunturistas insertan las agujas en puntos específicos del cuerpo.

Estas agujas no suelen doler, pero el paciente puede sentir un pequeño pinchazo. Una vez colocadas las agujas, los pacientes suelen permanecer recostados durante 25-30 minutos. A continuación, los acupuntores entran para retirar las agujas.

¿Qué tipo de mejoras concretas reportaron las pacientes después del tratamiento con acupuntura?

Los pacientes suelen sentirse relajados y algunos se quedan dormidos durante el tratamiento. Tras el tratamiento, los pacientes pueden informar de que su dolor ha disminuido o de que tienen más energía o claridad mental.

Recientemente, dos pacientes dijeron que el tratamiento les había mejorado el estado de ánimo, mientras que anteriormente habían informado de una sensación de tristeza mientras se sometían al tratamiento contra el cáncer.

¿La acupuntura puede considerarse un complemento seguro a los tratamientos médicos tradicionales?

La acupuntura es generalmente segura cuando la realizan profesionales certificados o con licencia estatal que tienen formación o experiencia en el tratamiento de pacientes con cáncer.

Las mujeres embarazadas, los pacientes que llevan marcapasos y aquellos con linfedema o recuento bajo de plaquetas deben informar a sus profesionales antes de recibir el tratamiento.

La Sociedad de Oncología Integrativa y la Sociedad Americana de Oncología Clínica recomiendan la acupuntura para el tratamiento del dolor por cáncer. Además, casi dos tercios de los pacientes inscritos en el ensayo estaban recibiendo terapia hormonal cuando comenzaron el ensayo y complementaron sus tratamientos con acupuntura.

¿Qué recomendaciones daría a las supervivientes de cáncer que experimentan problemas cognitivos e insomnio y están considerando la acupuntura?

Recomendamos la acupuntura como una buena opción a probar, pero el paciente debe comprometerse a seguir un tratamiento de 10 sesiones para obtener beneficios tanto agudos como persistentes.