Medicamentos y adultos mayores: claves para un uso seguro

Con el paso del tiempo, cuidar la salud se convierte en un aspecto cada vez más importante. Para muchos adultos mayores esto implica tomar varios medicamentos debido a la presencia de una o más condiciones crónicas.

Ante esta realidad, especialistas en geriatría insisten en la necesidad de organizar, supervisar y utilizar adecuadamente los tratamientos farmacológicos, a fin de garantizar su efectividad y reducir posibles riesgos.

La doctora Berenice Pérez Salvador, médico geriatra y encargada del Departamento de Salud del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), explica que la polifarmacia (el uso simultáneo de cinco o más medicamentos) puede generar repercusiones clínicas y físicas significativas si no es supervisada correctamente.

En ese sentido, subraya la importancia de que profesionales de la salud, familiares y cuidadores trabajen de forma conjunta para evitar riesgos asociados.

En cuanto a la gestión de los medicamentos, la especialista indica que estos constituyen un elemento central en el control de las enfermedades en las personas adultas mayores, por lo que deben seguirse siempre las indicaciones del personal médico para garantizar la seguridad, efectividad y reducción de reacciones adversas.

El rol del cuidador

En muchos hogares, las personas cuidadoras cumplen un rol clave al asegurar que los medicamentos se administren correctamente, respetando horarios, dosis e indicaciones médicas.

Entre las principales recomendaciones ofrecidas por la geriatra se encuentran informarse sobre el nombre de los medicamentos, las dosis y los horarios de administración; elaborar una planificación clara y visual de las tomas; y utilizar pastilleros semanales que faciliten la organización y eviten confusiones.

También destaca la importancia de conocer las diferentes vías de administración (oral, sublingual, inhalada o transdérmica) y seguir las indicaciones específicas para cada caso.

Sobre el almacenamiento, la doctora Pérez Salvador refiere que los medicamentos son sensibles a la temperatura y la humedad, por lo que deben conservarse en lugares frescos, secos y sin exposición directa a la luz.

También aconseja revisar las fechas de caducidad, conservar los prospectos para consultas y disponer adecuadamente de los medicamentos vencidos a través de los canales correspondientes.

Finalmente, la encargada del Departamento de Salud del Conape reitera que nunca se debe suministrar un medicamento a una persona adulta mayor sin la debida prescripción médica, ya que el uso inadecuado puede poner en riesgo su salud y bienestar.

Con información, organización y acompañamiento responsable, es posible convertir el tratamiento farmacológico en un aliado clave para una vida más segura y saludable en la vejez.

