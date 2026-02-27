×
Identidad dominicana

Desde el buen ron local, apreciado por diversos continentes, hasta aquellas bebidas que refrescan y alimentan a las familias, que tienen identidad cultural

    Expandir imagen
    Bebidas con sabor e identidad dominicana
    Es una selección de bebidas refrescantes y singulares. (FREEPIK)

    Hoy la República Dominicana el 182 aniversario de su Independencia Nacional. Razón por la que hemos compilado algunas bebidas con sabor a lo nuestro, con recetas que caracterizan a su gente y han pasado de generación en generación.

    Desde el buen ron local, apreciado por diversos continentes hasta aquellas que refrescan y alimentan a las familias, que tienen identidad cultural.  

    La Mamajuana

    Es considerada como el licor insignia nacional, se prepara macerando raíces, cortezas y hierbas en ron dominicano, vino tinto y miel.

    Su sabor es intenso, especiado y ligeramente dulce. Cada familia tiene su propia receta y la botella se "cura" con el tiempo, reforzando su carácter. Se le atribuyen propiedades energizantes y hasta afrodisíacas, lo que la convierte en protagonista de celebraciones y encuentros.

    Coco Loco

    Servido dentro de un coco fresco, combina ron, leche y crema de coco en una mezcla cremosa y tropical. Es la bebida que acompaña las tardes de playa y el sonido de las olas. Dulce, refrescante y visualmente irresistible, es sinónimo de vacaciones permanentes.

    Morir Soñando

    Esta clásica combinación de leche evaporada, azúcar y jugo de naranja (o cualquier otro cítrico) y abundante hielo. La clave está en mezclar cuidadosamente los ingredientes bien fríos, para que "no se corte" y para lograr esa textura sedosa que equilibra lo cítrico con lo cremoso. Es, literalmente, un placer que justifica su nombre.

    Mabí

    Expandir imagen
    Infografía
    Natural, deliciosa y muy ligada a nuestra identidad. (FREEPIK)

    El mabí es una bebida fermentada elaborada tradicionalmente creada con la cáscara de piña, corteza de bejuco indio, entre otros tantos. De sabor ligeramente ácido y burbujeante, es una alternativa refrescante con raíces históricas en la cultura popular caribeña.

     Yun Yun o Frío Frío

    Es hielo raspado cubierto con jarabes de colores y sabores intensos. Se vende en las calles y es favorito de niños y adultos. Refresca al instante y tiñe la lengua de rojo, azul o verde en cuestión de segundos.

    Leche batida

    Expandir imagen
    Infografía
    Una bebida queprovoca añoranza. (FREEPIK)

    Las leches batidas son licuados de frutas frescas con leche, espesos y nutritivos. Fresa, guineo, zapote, mango, lechosa, granadillo o cualquier otra fruta que se te antoje.

    Chocolate de maní o agua

    De sabor profundo y reconfortante, el chocolate dominicano puede prepararse con leche o en versión más ligera con agua. Su intensidad de cacao lo convierte en una bebida que reconforta tanto en el desayuno como en la cena.

