Bebidas con sabor e identidad dominicana
Desde el buen ron local, apreciado por diversos continentes, hasta aquellas bebidas que refrescan y alimentan a las familias, que tienen identidad cultural
Hoy la República Dominicana el 182 aniversario de su Independencia Nacional. Razón por la que hemos compilado algunas bebidas con sabor a lo nuestro, con recetas que caracterizan a su gente y han pasado de generación en generación.
La Mamajuana
Es considerada como el licor insignia nacional, se prepara macerando raíces, cortezas y hierbas en ron dominicano, vino tinto y miel.
Su sabor es intenso, especiado y ligeramente dulce. Cada familia tiene su propia receta y la botella se "cura" con el tiempo, reforzando su carácter. Se le atribuyen propiedades energizantes y hasta afrodisíacas, lo que la convierte en protagonista de celebraciones y encuentros.
Coco Loco
Servido dentro de un coco fresco, combina ron, leche y crema de coco en una mezcla cremosa y tropical. Es la bebida que acompaña las tardes de playa y el sonido de las olas. Dulce, refrescante y visualmente irresistible, es sinónimo de vacaciones permanentes.
Morir Soñando
Esta clásica combinación de leche evaporada, azúcar y jugo de naranja (o cualquier otro cítrico) y abundante hielo. La clave está en mezclar cuidadosamente los ingredientes bien fríos, para que "no se corte" y para lograr esa textura sedosa que equilibra lo cítrico con lo cremoso. Es, literalmente, un placer que justifica su nombre.
Mabí
El mabí es una bebida fermentada elaborada tradicionalmente creada con la cáscara de piña, corteza de bejuco indio, entre otros tantos. De sabor ligeramente ácido y burbujeante, es una alternativa refrescante con raíces históricas en la cultura popular caribeña.
Yun Yun o Frío Frío
Es hielo raspado cubierto con jarabes de colores y sabores intensos. Se vende en las calles y es favorito de niños y adultos. Refresca al instante y tiñe la lengua de rojo, azul o verde en cuestión de segundos.
Leche batida
Las leches batidas son licuados de frutas frescas con leche, espesos y nutritivos. Fresa, guineo, zapote, mango, lechosa, granadillo o cualquier otra fruta que se te antoje.
Chocolate de maní o agua
De sabor profundo y reconfortante, el chocolate dominicano puede prepararse con leche o en versión más ligera con agua. Su intensidad de cacao lo convierte en una bebida que reconforta tanto en el desayuno como en la cena.