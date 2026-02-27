Bebidas con sabor e identidad dominicana

Es una selección de bebidas refrescantes y singulares. ( FREEPIK )

Hoy la República Dominicana el 182 aniversario de su Independencia Nacional. Razón por la que hemos compilado algunas bebidas con sabor a lo nuestro, con recetas que caracterizan a su gente y han pasado de generación en generación.

Desde el buen ron local, apreciado por diversos continentes hasta aquellas que refrescan y alimentan a las familias, que tienen identidad cultural.

La Mamajuana

Es considerada como el licor insignia nacional, se prepara macerando raíces, cortezas y hierbas en ron dominicano, vino tinto y miel.

Su sabor es intenso, especiado y ligeramente dulce. Cada familia tiene su propia receta y la botella se "cura" con el tiempo, reforzando su carácter. Se le atribuyen propiedades energizantes y hasta afrodisíacas, lo que la convierte en protagonista de celebraciones y encuentros.

Coco Loco

Servido dentro de un coco fresco, combina ron, leche y crema de coco en una mezcla cremosa y tropical. Es la bebida que acompaña las tardes de playa y el sonido de las olas. Dulce, refrescante y visualmente irresistible, es sinónimo de vacaciones permanentes.

Morir Soñando

Esta clásica combinación de leche evaporada, azúcar y jugo de naranja (o cualquier otro cítrico) y abundante hielo. La clave está en mezclar cuidadosamente los ingredientes bien fríos, para que "no se corte" y para lograr esa textura sedosa que equilibra lo cítrico con lo cremoso. Es, literalmente, un placer que justifica su nombre.

Mabí

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/2150252173-d4fc4161.jpg Natural, deliciosa y muy ligada a nuestra identidad. (FREEPIK)

El mabí es una bebida fermentada elaborada tradicionalmente creada con la cáscara de piña, corteza de bejuco indio, entre otros tantos. De sabor ligeramente ácido y burbujeante, es una alternativa refrescante con raíces históricas en la cultura popular caribeña.

Yun Yun o Frío Frío

Es hielo raspado cubierto con jarabes de colores y sabores intensos. Se vende en las calles y es favorito de niños y adultos. Refresca al instante y tiñe la lengua de rojo, azul o verde en cuestión de segundos.

Leche batida

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/2150251322-a93a3dae.jpg Una bebida queprovoca añoranza. (FREEPIK)

Las leches batidas son licuados de frutas frescas con leche, espesos y nutritivos. Fresa, guineo, zapote, mango, lechosa, granadillo o cualquier otra fruta que se te antoje.

Chocolate de maní o agua

De sabor profundo y reconfortante, el chocolate dominicano puede prepararse con leche o en versión más ligera con agua. Su intensidad de cacao lo convierte en una bebida que reconforta tanto en el desayuno como en la cena.