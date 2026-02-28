Cuando una madre necesita ayuda; salud mental perinatal y prevención del abandono

El tema nace ante la preocupación, por el auge evidente en territorio dominicano, de madres que abandonan a sus hijos en las calles. ( FREEPIK )

El abandono de bebés es una realidad dolorosa que nos confronta como sociedad. Sin embargo, más allá del juicio social o el impacto mediático, la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal invita a mirar el fenómeno desde una perspectiva integral: la salud mental perinatal como prioridad nacional.

El tema nace ante la preocupación, por el auge evidente en territorio dominicano, de madres que abandonan a sus hijos en las calles. Casos que se quedan aislados en la indignación y nada se sabe del motor que movió a la progenitora.

Hablar de salud mental perinatal es referirnos al bienestar emocional de la mujer durante el embarazo y el primer año después del parto, indica Angy Estévez, fundadora de la mencionada entidad.

Es un período profundamente vulnerable, asegura, enfatizando que en él convergen cambios físicos, hormonales, psicológicos y sociales que pueden desbordar incluso a la madre más preparada.

Entender para prevenir

El abandono de un bebé rara vez responde a una única causa. Suele ser el resultado de una acumulación de factores biopsicosociales que colocan a la madre en una situación de crisis.

La evidencia internacional sobre vulnerabilidad materna identifica factores de riesgo frecuentes como:

Trastornos de salud mental perinatal no detectados o no tratados.

perinatal no detectados o no tratados. Violencia de pareja y control coercitivo.

Pobreza, inestabilidad de vivienda y desempleo.

Consumo problemático de alcohol u otras sustancias.

Falta de red de apoyo y aislamiento social.

Historia de trauma, duelo complicado o pérdidas recientes.

Estigma y barreras de acceso a servicios de salud.

Una mirada ética y de derechos

Desde la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, uno de los pilares fundamentales es la orientación a madres, padres y familias bajo principios éticos y enfoque de derechos, en alineación con las normativas nacionales y los protocolos vigentes de protección a la niñez.

En situaciones que involucren bebés abandonados o en riesgo, se enfatiza la importancia de activar las vías institucionales correspondientes, priorizando siempre la seguridad del bebé y la atención integral de la madre.

Sobre cómo ayuda el entorno, Estévez, dice que hay que escuchar sin juicio, sin minimizar y sin comparar; acompañar a controles y en el posparto; ayudar a recordar indicaciones y preguntar dudas; reducir la carga práctica, como comida, diligencias, transporte, cuidado de otros hijos y apoyo con la casa.

Además, preguntar directo por el bienestar emocional: "¿Cómo estás de verdad?, ¿has pensado en hacerte daño?", agrega.

La psicóloga perinatal recomienda activar ayuda profesional temprano: psicología perinatal, psiquiatría si se requiere y grupos de apoyo. En caso de haber violencia y priorizar seguridad; crear un plan posparto: turnos de apoyo, descanso, lactancia o alimentación del bebé, señales de alerta y a quién llamar.