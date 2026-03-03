Un sancocho sexy

Elevar el sancocho exige comprenderlo para no desarmarlo en nombre de una falsa corrección técnica. ( SHUTTERSTOCK )

El sancocho dominicano es, más que un plato, un acontecimiento. Vive en la memoria colectiva: en la infancia, en el humo que se eleva del caldero mientras alguien anuncia "ya casi está", en el patio, en la finca, en la playa, en el cumpleaños improvisado y en el velorio solidario.

El sancocho no se sirve: se comparte

Es ancestral, mestizo y generoso. En una sola olla conviven el taíno, el africano y el español, sin discutir. Yuca, ñame, auyama y plátano se funden con res, cerdo y pollo en una cocción que parece rito antes que técnica.

Y, sin embargo, hay que admitirlo: para quien no creció comiendo este manjar, el sancocho puede parecer desordenado, espeso, incluso indescifrable. En él todo se toca y todo se mezcla, pero nada se distingue con claridad.

Delicioso sancocho dominicano de la chef Sagrario Matos. (@SAGRARIOMATOS)

Delicioso, sí. Sexy, no necesariamente. Porque la sensualidad en la cocina no depende del ingrediente, sino de la intención. Lo sexy no es lo superficial; es lo que provoca deseo. Lo que invita a acercarse. Lo que revela profundidad.

Y el sancocho, bien entendido, tiene todo para provocar. Su sabor no nace de piezas aisladas que luego se ensamblan; se origina en un caldero único. Las carnes se doran allí mismo, dejando adheridas las huellas del fuego.

Al desglasar ese fondo, el agua incorpora esa memoria mientras los víveres liberan su almidón. El colágeno se transforma, las grasas se emulsionan y los condimentos se integran. Nada ocurre por separado. Todo sucede en convivencia. Ahí está su grandeza.

Elevar el sancocho

En ese proceso se crea un caldo ligeramente turbio, de opacidad noble y espesor natural. Es el resultado de una cocción compartida donde la filtración obsesiva no tiene lugar.

Por eso, elevar el sancocho exige comprenderlo para no desarmarlo en nombre de una falsa corrección técnica. Un sancocho deconstruido no es un sancocho; es, en el mejor de los casos, un homenaje lejano.

El verdadero sancocho se construye a partir de carnes doradas en el mismo caldero, como manda la memoria. Cada proteína se retira en su punto exacto de cocción para evitar sobreexposición.

Los víveres se incorporan con control de tiempos, respetando su textura individual. El caldo se reduce con propósito: concentrado, profundo, con esa opacidad elegante que solo el almidón bien trabajado puede otorgar. Nada aislado. Todo integrado.

Lograda la magia en el caldero, llega la arquitectura del plato. Las carnes se cortan con precisión, permitiendo reconocer cada una. Los víveres se disponen con volumen y altura, precortados o torneados con criterio, mostrando su carácter sin disfrazarlo.

Luego, y solo entonces, el caldo real —limpio, pero íntegro— se vierte ceremonialmente alrededor: envolviendo sin ocultar, integrando sin invadir, poniendo la técnica al servicio de la identidad.

Elevar el sancocho no implica vestirlo con espuma de cilantro ni convertir su caldo en consomé francés. Se trata de ordenar el relato sin alterar la gramática. Un sancocho sexy puede seguir siendo reunión, memoria ancestral y profundamente dominicano. Al lograrlo, lo convertimos en argumento de identidad.

A los restauradores que buscan proyectar la cocina dominicana al mundo: el sancocho no necesita disfraz; necesita precisión.

Cuando se presenta con estructura clara y sabor intacto, deja de ser comida popular para convertirse en declaración cultural. Elevarlo a ritual demuestra que nuestra cocina puede ser campesina y contemporánea; popular y refinada; instintiva e inteligente.

El día que un extranjero pruebe un sancocho servido con técnica impecable, cocción dominada y alma intacta, comprenderá algo esencial: aquí hay ciencia culinaria con historia e identidad.

Y nosotros, los dominicanos, también lo comprenderemos. Porque un sancocho sexy no es una mera versión estilizada; es la tradición llevada a su punto máximo de conciencia. Y eso, más que sensualidad, es madurez gastronómica.