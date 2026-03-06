Mujeres al mando de la cocina

Puedes celebrar el Día de la Mujer con el sazón de la chef María Marte en su restaurante Hibiscus, ubicado en Jarabacoa. ( FUENTE EXTERNA )

La gastronomía dominicana también tiene rostro de mujer. Cada vez más chefs están liderando cocinas que rescatan ingredientes locales, reinterpretan tradiciones y construyen proyectos con identidad propia.

Desde restaurantes de alta cocina hasta conceptos más casuales y creativos, estas propuestas muestran el talento femenino que hoy marca el ritmo del panorama culinario del país.

Si buscas una forma distinta de celebrar el Día Internacional de la Mujer, estas mesas -dirigidas por chefs dominicanas- son una excelente excusa para brindar y disfrutar.

1. Chef Tita

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/gz66455-1e5c902a.jpg

Aguají, ubicado en Puerto Plata, es una celebración de la herencia taína y la biodiversidad dominicana.

Su propuesta combina ingredientes locales de temporada con técnicas contemporáneas, transformando sabores tradicionales en experiencias gastronómicas sofisticadas.

Cada plato rinde homenaje al territorio y a su cultura culinaria. Además, se ha convertido en el primer restaurante dominicano incluido en la lista Latin America´s 50 Best Restaurants, colocando a la gastronomía del país en el radar internacional. @aguaji.altacocina

2. Chef María Marte

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/en-hibiscus-cada-tiempo-refleja-la-vision-y-el-talento-de-nuestra-chef-su-pasion-se-convierte-8fa40fac.jpg

Desde Jarabacoa impulsa un proyecto gastronómico que va mucho más allá del plato. En el Country Club de esta ciudad, la ganadora de dos estrellas Michelin ha desarrollado dos conceptos complementarios: Cayena, un restaurante más casual con fuerte influencia mediterránea, e Hibiscus, su espacio gastronómico de menú degustación inspirado en la filosofía de kilómetro cero.

Rodeada de naturaleza y producto local, Marte combina alta cocina, compromiso social y formación culinaria, sembrando un legado para la gastronomía dominicana. @hibiscusbymariamarte y @cayenabymariamarte

3. Chef Catherine Lemoine

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/en-nuestra-cocina-el-gas-es-el-corazon-que-da-vida-a-cada-plato--su-eficiencia-y-control-nos-97f8ad62.jpg

Con Temporada apuesta por la sorpresa con un concepto pop-up en Santo Domingo que transforma su propuesta cada pocos meses.

El menú, la decoración y hasta la atmósfera del restaurante cambian para explorar diferentes culturas gastronómicas del mundo. Una experiencia inmersiva que convierte cada visita en algo distinto.

Actualmente presenta "Temporada final: Lo mejor de lo mejor", un recorrido por los platos más icónicos de sus siete años de historia, reunidos nuevamente en la mesa. @temporadarest

4. Chef Noemí Díaz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/retratoschefnoemi0523674corporativoeditorialjalaorepublicadominicanarestauranteretratosrevistarevistaemprendedoressantodomingozonacolonialgregdotel3-0104c059.jpg

En Jalao, esta chef lleva su historia familiar al plato. Su cocina está profundamente marcada por las raíces dominicanas, con influencias que van desde Loma de Cabrera hasta Barahona, tierra de su abuela.

Esa memoria culinaria se refleja en un menú que rescata productos tradicionales y sabores del país.

El resultado es una propuesta que celebra la dominicanidad a través de recetas llenas de identidad, donde cada plato cuenta una historia de origen y tradición. @jalao.rd

5. Chef Patricia Clavijo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/patricia-clavijo-web-pandora-683x1024-601986c0.jpg

Representa la nueva generación detrás de Casa Mencía. Su cocina combina la tradición familiar del restaurante con técnicas y experiencias adquiridas en escenarios internacionales.

Inspirada por su abuela, Clavijo apuesta por una cocina de raíz, natural y muy enfocada en el producto. En el restaurante, la cultura española se mezcla con la dominicana, creando una propuesta cálida que celebra el sabor, la hospitalidad y el legado. @casamencia

6. Chef Claudia Fabián

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/fall-in--with-your-work-70d22bce.jpg

Transformó su amor por la cocina mexicana en una propuesta vibrante en Santo Domingo. Junto a su esposo, creó Ándale como un homenaje a la riqueza culinaria del país azteca.

El menú reúne clásicos como tacos al pastor, quesabirrias y enchiladas, pero con toques propios, como el uso de cacao dominicano en el mole. El resultado es una cocina llena de tradición, sabor casero y guiños creativos que conectan dos culturas gastronómicas. @andale.rd

7. Gabriella Reginato

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/16643280536781320623096748790874465738305573n-2eb918d6.jpg

Voalá Café Marché refleja el sueño personal de Gabriella: crear un espacio cercano donde la cocina se sienta libre y creativa.

Con el paisaje de Altos de Chavón como telón de fondo, este café invita a disfrutar desde un buen espresso, sándwiches artesanales o platos con un toque mediterráneo hasta tablas de quesos, vinos o cenas para llevar.

Su propuesta apuesta por transformar ingredientes sencillos en platos artesanales, en un ambiente relajado pensado para compartir y disfrutar sin prisa. @voalacafe



