Cáncer de cuello uterino: tres claves para prevenir una enfermedad evitable

La vacunación contra el HPV, las pruebas de detección y el seguimiento médico forman la base de la prevención del cáncer de cuello uterino. ( SHUTTERSTOCK )

Cada mes de marzo se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV), una fecha que invita a hablar de prevención y a recordar que una de las infecciones más comunes del mundo está directamente relacionada con varios tipos de cáncer.

El virus del papiloma humano es extremadamente frecuente. De hecho, se estima que la mayoría de las personas tendrá contacto con el virus en algún momento de su vida.

En muchos casos, el propio sistema inmunológico logra eliminarlo de manera espontánea sin provocar consecuencias. Sin embargo, algunos tipos de HPV pueden permanecer en el organismo durante años y, con el tiempo, provocar el desarrollo de cáncer.

El ejemplo más conocido es el cáncer de cuello uterino. En la gran mayoría de los casos, esta enfermedad está asociada a la infección persistente por ciertos tipos de HPV considerados de alto riesgo.

A nivel mundial, el cáncer de cuello uterino continúa siendo un problema importante de salud pública, especialmente en países donde el acceso a programas de prevención es limitado.

Pero, a diferencia de muchos otros tipos de cáncer, este tiene una particularidad que lo convierte en un caso especial: es uno de los pocos que puede prevenirse y detectarse de manera temprana.

De acuerdo con la Dra. Jazmín García , radioncóloga del Centro de Radioterapia Integral (RADONIC), la prevención se apoya en tres pilares fundamentales que, combinados, pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad.

1. La vacunación: la primera línea de defensa

El primer paso para prevenir el cáncer de cuello uterino es la vacunación contra el HPV. Se trata de una herramienta segura y eficaz que protege contra los tipos del virus que con mayor frecuencia causan cáncer.

La vacunación se recomienda principalmente antes del inicio de la vida sexual, ya que ofrece mayor protección cuando el organismo aún no ha estado expuesto al virus. Sin embargo, también puede aportar beneficios en otras edades.

"La vacunación se recomienda principalmente antes del inicio de la vida sexual, aunque también puede tener beneficios en otras edades según la evaluación médica", explica la especialista.

Este recurso ha demostrado ser clave en los países que han incorporado la vacuna en sus programas de salud pública, logrando reducir significativamente la presencia de los tipos de HPV más peligrosos.

2. El tamizaje: detectar antes de que aparezca el cáncer

El segundo pilar de la prevención es el tamizaje, que permite identificar cambios en las células del cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-05-at-114946-am-96b5db88.jpeg Dra. Jazmín García, radioncóloga del Centro de Radioterapia Integral (RADONIC). (FUENTE EXTERNA)

Pruebas como el Papanicolaou o la prueba específica de HPV son herramientas fundamentales para detectar lesiones precancerosas de manera temprana. Cuando estas evaluaciones se realizan de forma periódica, la posibilidad de tratar cualquier alteración a tiempo aumenta considerablemente.

Diversos estudios han demostrado que los programas de detección temprana pueden reducir de manera significativa la mortalidad por cáncer de cuello uterino.

3. El seguimiento: actuar a tiempo

El tercer elemento clave es el seguimiento adecuado de las lesiones precancerosas. Cuando se detectan cambios en las células, el control médico permite tratarlos oportunamente y evitar que progresen hacia un cáncer invasivo.

Este acompañamiento médico es fundamental para garantizar que cualquier anomalía identificada durante el tamizaje reciba la atención necesaria.

Gracias a la combinación de vacunación, detección temprana y seguimiento médico, varios países han logrado disminuir de manera notable la incidencia del cáncer de cuello uterino.

Sin embargo, en muchas regiones de América Latina aún persisten desafíos importantes relacionados con el acceso a la vacunación, el diagnóstico temprano y la educación en salud.

En el marco del Día Mundial del HPV, el mensaje es claro: el cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que realmente podemos prevenir.

Informarse, vacunarse y realizar los controles médicos recomendados son pasos fundamentales para proteger la salud y reducir el impacto de una enfermedad que, con las herramientas adecuadas, puede evitarse.