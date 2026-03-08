"La obesidad continúa creciendo de forma silenciosa en RD", Dr. José A. García Pérez

Más allá de una cuestión estética, se trata de una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal. ( FREEPIK )

Cada año, el 4 de marzo, el mundo detiene por un momento la mirada para reflexionar sobre un problema de salud que avanza sin hacer ruido, pero dejando profundas huellas en la vida de millones de personas: la obesidad.

En el contexto del Día Mundial de la Obesidad, especialistas alertan que esta enfermedad se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública del siglo XXI, particularmente en países del Caribe como la República Dominicana.

El cirujano bariátrico José A. García Pérez, especialista del centro médico IDA Healthcare, advierte que la obesidad continúa creciendo de forma silenciosa en el país.

Más allá de una cuestión estética, insiste, se trata de una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal, condición que eleva considerablemente el riesgo de desarrollar patologías graves.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el exceso de peso está estrechamente relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer, afecciones que hoy figuran entre las principales causas de mortalidad en el mundo.

Un país con la balanza inclinada

El cirujano bariátrico Dr. José A. García Pérez.

Las cifras hablan por sí solas. Datos recientes de la OMS revelan que 63.3 % de los adultos dominicanos presenta sobrepeso, mientras que 29.3 % vive con obesidad. En otras palabras, más de la mitad de la población adulta enfrenta un peso corporal por encima de lo recomendado.

Las proyecciones tampoco son alentadoras. El informe World Obesity Atlas 2025 estima que el 68 % de los dominicanos tiene un índice de masa corporal elevado, y dentro de ese grupo, un 32 % ya padece obesidad.

Si la tendencia continúa, para el año 2030 cerca de 5.78 millones de dominicanos podrían tener sobrepeso u obesidad, un crecimiento sostenido que se viene registrando desde la última década.

Estas cifras coinciden con estadísticas del Ministerio de Salud Pública y encuestas nacionales que sitúan el problema como uno de los desafíos sanitarios más urgentes del país.

La niñez también está en riesgo

El impacto no se limita a los adultos. La obesidad infantil avanza con igual preocupación. Informes del Unicef indican que alrededor del 8 % de los niños menores de cinco años presenta sobrepeso u obesidad.

En edades escolares, entre los 6 y 18 años, las cifras pueden superar el 30 %, con prevalencia mayor en algunos centros educativos privados. Más allá de los efectos físicos, los especialistas advierten que esta condición también puede desencadenar problemas emocionales, como baja autoestima, ansiedad y situaciones de discriminación entre compañeros.

"Un niño con obesidad tiene más probabilidades de convertirse en un adulto con enfermedades crónicas", explica García Pérez, señalando que la prevención debe comenzar desde los primeros años de vida.

El incremento del sobrepeso en la población dominicana responde a una transformación evidente en el estilo de vida. La dieta tradicional ha cedido terreno ante alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y comidas rápidas, mientras que el sedentarismo se ha instalado como una constante.

El uso prolongado de dispositivos electrónicos, la reducción de actividades al aire libre y la falta de espacios adecuados para ejercitarse también contribuyen a esta realidad. A ello se suma que, en muchos hogares, las opciones alimentarias más económicas suelen ser también las menos nutritivas.

Un problema de salud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/2150588890-ab9ebbad.jpg Gobiernos, instituciones de salud, escuelas, familias y comunidades deben participar activamente en la promoción de estilos de vida saludables. (FREEPIK)

La obesidad no solo afecta la calidad de vida de quienes la padecen. También representa una carga creciente para el sistema sanitario, debido al alto costo del tratamiento de enfermedades asociadas.

Hospitalizaciones frecuentes, medicamentos de por vida y pérdida de productividad laboral son algunas de las consecuencias económicas que acompañan esta epidemia moderna.

Para el especialista, enfrentar esta problemática requiere una respuesta colectiva. Gobiernos, instituciones de salud, escuelas, familias y comunidades deben participar activamente en la promoción de estilos de vida saludables. Entre las recomendaciones clave destacan:

· Consumir más frutas, verduras y alimentos frescos

· Reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas

· Practicar actividad física de forma regular

· Promover educación nutricional desde la infancia