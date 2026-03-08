El reto de construir espacios laborales más conscientes para las mujeres

Muchas mujeres sienten que pedir flexibilidad podría interpretarse como falta de compromiso o menor capacidad profesional. ( FREEPIK )

Hay mujeres que llegan puntuales, cumplen sus metas, sonríen en las reuniones y, al final de la jornada laboral, regresan a casa para continuar con otras tareas y responsabilidades. No siempre es una elección, sino una realidad que aún marca la vida de muchas.

Cada 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para mirar lo que ocurre en los espacios donde ellas pasan gran parte de su día: el trabajo.

¿Qué tan seguros son esos entornos? ¿Qué tan fácil es para ellas expresar lo que necesitan? ¿Y cuántas siguen asumiendo cargas invisibles que rara vez se reconocen?

La seguridad que no siempre existe

Un entorno laboral saludable para las mujeres no se mide solo por la ausencia de acoso o discriminación explícita. Va mucho más allá.

Se construye, explica Gertrudis Ferreyra, psicóloga organizacional positiva de @mentalmenterd, desde la seguridad psicológica: ese espacio donde una mujer puede expresar una idea, señalar un problema o simplemente decir "estoy agotada" sin temer que la descarten o la señalen como conflictiva. Y eso, lamentablemente, todavía no existe en muchos lugares de trabajo.

Desde el punto de vista psicológico, uno de los elementos clave es la seguridad psicológica. "Las mujeres deben poder expresar ideas, opiniones o preocupaciones sin miedo a represalias o a ser desvalorizadas", señala la especialista.

A esto se suma el respeto en el trato cotidiano, la ausencia de discriminación o microagresiones y el reconocimiento del talento profesional por encima de prejuicios de género. También es fundamental que las empresas promuevan el bienestar emocional de sus colaboradores, facilitando un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal.

En el plano cultural, un entorno consciente implica políticas claras contra el acoso y la discriminación, así como liderazgos sensibles a la perspectiva de género. "Cuando existen oportunidades reales de crecimiento y liderazgo para las mujeres, se reducen brechas históricas de participación y toma de decisiones", afirma Ferreira.

El miedo de pedir

Aspectos como el embarazo, la maternidad, el cuidado de los hijos o incluso ciertos cambios emocionales asociados al ciclo menstrual siguen siendo percibidos en algunos entornos como factores que podrían afectar el desempeño laboral.

"Muchas mujeres sienten que pedir flexibilidad podría interpretarse como falta de compromiso o menor capacidad profesional", explica Ferreira.

Como resultado, algunas prefieren no solicitar ajustes de horario, trabajo híbrido o permisos especiales, aun cuando los necesiten. En otros casos, incluso optan por ocultar o minimizar aspectos de su vida personal para adaptarse a un modelo laboral que históricamente no ha contemplado sus experiencias.

La especialista recuerda que diversos estudios muestran una paradoja persistente: mientras la paternidad suele asociarse con estabilidad profesional en los hombres, la maternidad aún puede percibirse como un riesgo para la carrera de las mujeres.

"Una sociedad más justa también se construye en los espacios de trabajo, cuando las mujeres pueden desarrollarse sin tener que elegir entre su bienestar, su familia y su crecimiento profesional" Gertrudis Ferreyra Psicóloga organizacional positiva “

Sobrecarga emocional que pasa desapercibida

En muchos casos, el agotamiento no es evidente a primera vista. Una mujer puede seguir cumpliendo con sus tareas, participando en reuniones y manteniendo su rendimiento, mientras internamente enfrenta una fuerte carga emocional.

Una de las señales más comunes es el cansancio constante. "Se trata de un agotamiento físico y mental que no desaparece ni siquiera con el descanso", explica la psicóloga.

También pueden aparecer irritabilidad, dificultades para concentrarse o una sensación permanente de presión, incluso frente a tareas cotidianas. En otros casos surgen síntomas emocionales como desmotivación, saturación o la sensación de no poder desconectarse del trabajo.

Lo complejo es que estas señales a menudo se ocultan detrás de una imagen de responsabilidad y productividad. "Muchas mujeres siguen siendo percibidas como altamente eficientes, pero internamente están sosteniendo una carga emocional significativa", advierte.

Reconocer estas señales a tiempo es fundamental para prevenir problemas más serios, como el estrés crónico o el burnout.

Lo que pueden hacer las empresas

Para apoyar el equilibrio entre trabajo y familia, las organizaciones deben adoptar estrategias concretas que reconozcan la dimensión humana de sus colaboradores.

Según Ferreira, una de las medidas más efectivas es la flexibilización de la jornada laboral. Esto puede incluir horarios escalonados, esquemas híbridos o modelos que prioricen los resultados por encima de la presencia estricta en la oficina.

"Estas medidas permiten organizar mejor el tiempo y responder a responsabilidades familiares sin sacrificar el desempeño profesional", señala.

Algunas empresas también han incorporado beneficios orientados al bienestar familiar, como acceso a guarderías, subsidios para el cuidado infantil o alianzas con centros educativos. Otras promueven programas de bienestar que incluyen espacios recreativos o actividades para las familias.

Además, cada vez más organizaciones están implementando programas psicoeducativos dentro de la empresa. Talleres sobre crianza positiva, gestión del estrés, autocuidado o comunicación familiar pueden ofrecer herramientas valiosas para enfrentar los desafíos cotidianos.

Para Ferreira, este enfoque refleja un cambio cultural importante: comprender que promover el equilibrio entre trabajo y familia no es solo un beneficio adicional, sino una inversión estratégica en la motivación y la sostenibilidad de los equipos.

¿Quedarse, negociar o irse?

Esta es, para muchas mujeres, la pregunta más difícil. Y no tiene una única respuesta.

Antes de tomar esa decisión, conviene hacer una evaluación honesta: ¿qué está haciendo ese entorno con la salud? ¿Hay apertura real al diálogo? ¿Existen posibilidades de crecimiento que justifiquen el esfuerzo de intentar cambiar las cosas desde adentro?

A veces vale la pena negociar. En ocasiones, la organización está dispuesta a escuchar y adaptar. Y otras veces, lo más sano es irse. "Retirarse de un espacio que no favorece el bienestar personal puede ser una decisión legítima en la búsqueda de una vida más plena", concluye.