Estudio: tener orgasmos puede aliviar los síntomas de la menopausia

Durante años, hablar de orgasmos y salud parecía pertenecer más al terreno de la curiosidad que al de la ciencia. Sin embargo, cada vez más investigaciones apuntan a una relación directa entre el placer sexual y el bienestar físico y emocional.

Un estudio reciente del Kinsey Institute de la Universidad de Indiana, realizado en colaboración con la marca de bienestar sexual Womanizer, vuelve a poner sobre la mesa un tema que comienza a ganar espacio en la conversación sobre salud femenina: la masturbación puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas de la menopausia.

Un estudio centrado en el bienestar femenino

La investigación analizó a mujeres de entre 40 y 75 años que se encontraban en etapa peri o posmenopáusica y que se habían masturbado al menos una vez durante el último mes.

Las participantes se dividieron en dos grupos: 66 mujeres formaron parte de la primera fase del estudio y 12 participaron en la segunda.

Durante la primera fase, las participantes alternaron semanas de abstinencia con semanas en las que practicaban la masturbación —ya fuera utilizando el estimulador de clítoris Womanizer Next o su método habitual—. El objetivo era observar cómo reaccionaba el cuerpo ante estos cambios.

Los resultados fueron reveladores. Antes de comenzar el estudio, el 97 % de las participantes afirmó experimentar al menos un síntoma asociado a la menopausia.

Entre los más comunes se encontraban el cansancio, los sudores nocturnos, las alteraciones del sueño, los problemas de concentración y el dolor articular.

Durante las semanas en las que se recomendó masturbarse entre tres y cuatro veces, muchas de estas molestias disminuyeron. En total, el 92.9 % de las mujeres aseguró notar alivio en al menos uno de los síntomas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/dormir-1efd32a3.jpg

Más energía, mejor descanso y mayor concentración

Entre los beneficios más destacados reportados por las participantes se encontraron:

Reducción del cansancio (48 %).

(48 %). Mayor facilidad para dormir (36 %).

Mejor concentración (33 %).

(33 %). Mejora del estado de ánimo.

Dolores de cabeza más leves.

Aunque pueda parecer sorprendente, el vínculo entre orgasmo y bienestar tiene una explicación biológica clara.

El papel del nervio vago y la química del placer

En la segunda fase del estudio se incorporó un monitor de frecuencia cardíaca para medir la eficacia vagal, un indicador del funcionamiento del nervio vago. Este nervio desempeña un papel clave en la regulación del estrés, la respiración y la salud cardiovascular.

Los resultados mostraron que el tono vagal mejoraba durante las semanas de masturbación. Según explicó la ginecóloga Miriam Al Adib durante la presentación del informe, este hallazgo tiene sentido desde el punto de vista fisiológico.

Cuando se alcanza el orgasmo, el cuerpo libera oxitocina y otras sustancias neuroquímicas que actúan como un analgésico natural. Esta "descarga neurobiológica" puede contribuir a mejorar la energía, la concentración y el bienestar general.

¿Puede ayudar también con los sofocos?

Uno de los síntomas más conocidos de la menopausia son los sofocos. De acuerdo con Al Adib, estos pueden estar relacionados con un fenómeno llamado inflamación sistémica de bajo grado, que aparece cuando se rompe el equilibrio entre factores proinflamatorios y antiinflamatorios en el organismo, algo que puede verse agravado por el estrés o una alimentación poco saludable.

Diversos estudios han demostrado que cuanto mayor es este tipo de inflamación, más intensos pueden ser los sofocos. La hipótesis que plantea la investigación es que la liberación de sustancias asociadas al orgasmo podría contribuir a reducir esa inflamación, lo que explicaría la disminución de síntomas reportada por muchas participantes.

No sorprende entonces que incluso antes de iniciar el estudio el 28.4 % de las mujeres ya utilizara la masturbación como una forma de aliviar las molestias de la menopausia.

Placer, sí; obligación, no

Aun así, los especialistas insisten en que la sexualidad no debe convertirse en una obligación terapéutica. La sexóloga Ana Lombardía recuerda que, aunque la evidencia científica muestre beneficios, el deseo sigue siendo el elemento central.

Según una encuesta realizada durante el estudio, el 79 % de las mujeres aseguró que seguiría la recomendación de masturbarse si se la hiciera un médico. Pero Lombardía advierte que no se puede tratar igual que otras recomendaciones de salud.

"El ejercicio físico o la suplementación pueden convertirse en hábitos, pero la sexualidad funciona de otra manera", explica. "No se puede obligar a masturbarse si no apetece. Tiene que surgir del deseo".

Para algunas mujeres, los juguetes sexuales pueden facilitar la exploración o hacer la experiencia más placentera, pero el objetivo nunca debería ser cumplir una meta, sino disfrutar.

Un cambio en la conversación sobre la salud femenina

La menopausia sigue siendo una etapa rodeada de silencios y mitos, pero estudios como este ayudan a ampliar la conversación. Hablar de placer ya no es solo una cuestión de intimidad, sino también de bienestar.

Y aunque la masturbación no sea una receta universal, cada vez queda más claro que el placer —lejos de ser un lujo— puede ser también una poderosa herramienta de salud. Porque, como recuerdan los especialistas, la sexualidad no es un deporte ni una obligación: es, ante todo, una fuente de placer y bienestar.

