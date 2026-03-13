Factores que pueden estar alterando tu sueño sin que te des cuenta

El sueño suele ser la primera víctima de nuestras rutinas aceleradas. ( FREEPIK )

Dormir bien no solo es cuestión de acostarse a una hora adecuada; muchos hábitos cotidianos pueden afectar la calidad de nuestro descanso sin que nos demos cuenta.

El sueño suele ser la primera víctima de nuestras rutinas aceleradas. A propósito de que hoy, 13 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño, recopilamos algunos factores que pueden estar robándote horas de descanso reparador.

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La luz azul de los dispositivos electrónicos

Pasar tiempo frente a la pantalla del celular, la tablet o la computadora antes de dormir puede parecer inofensivo, pero la luz azul que emiten estos dispositivos engaña a tu cerebro, haciéndole creer que aún es de día.

Esto inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, retrasando la sensación de somnolencia y afectando la calidad del descanso.

Consumo "inocente" de cafeína

El café de la mañana es un clásico aliado, pero la cafeína se esconde en refrescos, té e incluso algunos chocolates.

Su efecto estimulante puede permanecer en el organismo hasta 6–8 horas después de ingerirla, por lo que una taza de café por la tarde puede ser suficiente para dificultar el sueño nocturno sin que lo percibas.

Dormir acompañado de ruido "blanco" constante

Mucha gente recurre a ventiladores, música suave o aplicaciones de sonido para dormir mejor. Sin embargo, si el volumen es demasiado alto o los sonidos son impredecibles, pueden fragmentar el sueño profundo y reducir su calidad, generando sensación de cansancio al despertar.

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Cenas pesadas o comidas muy tarde

El organismo necesita tiempo para digerir adecuadamente los alimentos. Cenar justo antes de acostarse o consumir comidas muy pesadas puede provocar acidez, reflujo o malestar gastrointestinal, dificultando conciliar el sueño y reduciendo la fase de sueño profundo.

Ritmo irregular de sueño

Aunque dormir entre 7 y 8 horas sea tu objetivo, acostarse y levantarse a horarios muy distintos cada día altera el reloj biológico. La inconsistencia horaria puede provocar fatiga crónica, dificultad para concentrarse y cambios de humor.

Estrés y multitarea antes de dormir

Revisar correos, redes sociales o pensar en pendientes mientras intentas dormir activa el sistema nervioso y dificulta la relajación necesaria para iniciar el sueño profundo. Incluso la preocupación ligera puede generar microdespertares durante la noche sin que lo notes.

Consejos para mejorar el descanso

Establece una rutina de sueño regular, incluyendo fines de semana.

regular, incluyendo fines de semana. Evita pantallas al menos 1 hora antes de dormir .

. Controla la ingesta de cafeína y azúcares por la tarde.

Cena al menos 2–3 horas antes de acostarte y elige comidas ligeras.

Usa sonidos suaves y constantes a un volumen moderado si necesitas ruido ambiental.

Practica técnicas de relajación como respiración profunda o meditación ligera.

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