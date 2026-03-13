"Peces de ciudad": sabores de Perú y España a ritmo de buena música

Estatuas de Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez adornan la entrada del gastrobar "Peces de ciudad". ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

En el corazón del tradicional sector de Gascue, se encuentra un espacio que promete convertirse en punto de encuentro para amantes de la buena comida, la música y las conversaciones sin prisa.

Se trata de "Peces de ciudad", un gastrobar ubicado en la calle Cervantes #163, esquina Josefa Perdomo, que combina cocina internacional con una identidad cultural muy particular.

El proyecto está liderado por el arquitecto Ángel Luis Peña y su esposa, la doctora Rebeca Martínez, quienes concibieron el lugar con la idea de crear un ambiente donde la mesa, la cultura y la música dialoguen de forma natural.

Más que un restaurante, "Peces de ciudad" se presenta como un espacio para quedarse: compartir tapas, descubrir sabores y dejar que la noche fluya entre canciones y conversaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/peces-de-ciudad-2cabc46d.jpg Walter Núñez, Angel Luis Peña, Rebeca Martínez y Rafael Mejía. (FUENTE EXTERNA)

La esencia del gastrobar está ligada al universo de la canción de autor. La inspiración musical proviene de figuras emblemáticas como Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, referentes que han marcado generaciones con sus letras y melodías.

De hecho, el nombre del restaurante surgió a partir de una encuesta entre amigos amantes de la trova, donde resultó ganador un título inspirado en el repertorio de Sabina.

Una cocina que viaja entre España y Perú

La propuesta culinaria de "Peces de ciudad" está a cargo de dos chefs que aportan identidad y técnica desde sus especialidades. Rafael Mejía lidera la línea de gastronomía española, mientras que Walter Núñez se encarga de la cocina peruana.

El resultado es un menú que recorre dos tradiciones gastronómicas ricas, con platos que combinan autenticidad y modernidad. Entre las opciones más destacadas de la cocina peruana se encuentran el ceviche, especialmente su versión ceviche tricolor, y el clásico lomo saltado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/peces-de-ciudad-otra-2-b23013b3.jpg El Ceviche es uno de los platos con más demanda en Peces de Ciudad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/peces-de-ciudad-otra-3-eb5e4163.jpg Lomo salteado. (DARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/paella-peces-de-ciudad-37516248.jpg Del menú español, destaca la paella. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Por el lado español, la paella, ya sea de mariscos o de carne, se posiciona como uno de los platos emblemáticos de la casa, acompañada de tapas y otras preparaciones que evocan la tradición mediterránea.

Cocteles con sabor a canción

La carta de bebidas también refleja la identidad musical del lugar. "Peces de ciudad" ofrece cocteles de autor inspirados en canciones de Sabina, con nombres como "500 noches", "Rabo de nubes" y "Jimena", que se suman a una selección de vinos, destilados, cervezas y tragos clásicos.

Como parte de su propuesta cultural, el gastrobar también incorporará presentaciones de música en vivo en fechas seleccionadas, reforzando su vocación de convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de la buena mesa sin prisa.

