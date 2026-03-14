"Encantado de conocerme": el camino hacia el autoconocimiento que propone Borja Vilaseca

El agobio de prisa nos absorbe. Suele suceder que en la vida de un ciudadano común los compromisos y el ruido constante es normalidad, mientras que detenerse a mirar hacia adentro puede parecer un lujo.

En este contexto también hay voces expertas que aparecen como luz de alerta, que advierten, que te dicen que hay que vivir para estar bien porque es el sentido de la vida.

Uno de ellos es el escritor y conferencista español Borja Vilaseca, quien visitará el país como expositor de Mentes Expertas el próximo 19 de marzo, por lo que Diario Libre le ha entrevistado para conocer un adelanto de todo el conocimiento que tiene para dar.

Para él conocernos a nosotros mismos es el punto de partida para comprender cómo funcionamos, qué necesitamos para ser felices y por qué reaccionamos de determinadas maneras ante la vida.

"Cada vez que sufrimos solemos buscar culpables fuera. Pero cuando miramos hacia dentro descubrimos que muchas veces la verdadera causa está en heridas no sanadas, creencias limitantes o aspectos de nosotros que aún no hemos iluminado", explica el también periodista.

Ese proceso de introspección permite comprender por qué algunas personas tropiezan repetidamente con las mismas situaciones o conflictos. Al reconocer esas dinámicas internas, se abre la posibilidad de transformarlas.

Vilaseca considera que la falta de educación emocional y espiritual en la sociedad actual ha contribuido a que muchas personas vivan atrapadas en estados de estrés crónico, ansiedad o depresión.

"El autoconocimiento nos ayuda a vivir de manera más consciente y a gestionar nuestras emociones con mayor responsabilidad, en lugar de reaccionar automáticamente ante lo que sucede", afirma.

Vivir en piloto automático

Cuando las personas evitan el tiempo para reflexionar sobre sí mismas, el riesgo es quedar atrapadas en lo que el autor describe como una vida en "piloto automático".

Para él, se trata de un estado en el que la mente domina por completo la experiencia, generando una especie de somnolencia emocional. En ese escenario, la vida se construye desde afuera hacia adentro: buscando distracciones, anestesias o evasiones que eviten el contacto con su mal existencial.

"Es una forma muy extendida de vivir hoy en día: buscar entretenimiento constante para no enfrentarse a la propia verdad", señala.

Pero ¿qué se puede hacer? El primer paso para reconectar con uno mismo, según Vilaseca, es abandonar el victimismo y asumir responsabilidad personal.

Esto implica iniciar un trabajo interior que incluya cuidar el cuerpo, la mente, el sistema nervioso y el mundo emocional. También supone revisar las propias creencias y preguntarse qué hay detrás de los resultados insatisfactorios que se repiten en la vida.

El objetivo final es reconectar con la esencia, más allá de las máscaras del ego o de los personajes que las personas adoptan para encajar socialmente.

"Muchas personas creen que no se gustan a sí mismas, pero en realidad lo que no les gusta es el personaje que han construido. Cuando se van quitando esas capas, descubren una parte más profunda y auténtica con la que pueden reconciliarse", explica.

Aprender de la adversidad

Para el conferencista, incluso las experiencias difíciles pueden convertirse en oportunidades de crecimiento.

Vilaseca propone ver la vida como un proceso de aprendizaje continuo, donde no siempre ocurre lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos para evolucionar.

Desde esta perspectiva, las dificultades invitan a cuestionar creencias, sanar heridas emocionales y comprender aspectos desconocidos de uno mismo.

"Luchar contra la vida es inútil. La vida es nuestro gran maestro", resume. Uno de los momentos más transformadores, asegura, puede llegar cuando una persona siente que ha tocado fondo.

En esos instantes de saturación emocional, explica, el cerebro libera una sustancia llamada anandamida —conocida como la molécula del despertar— que puede activar una profunda toma de conciencia.

A partir de ahí surge una fuerza interior que impulsa a levantarse y comenzar un nuevo ciclo.

"Es un proceso doloroso, pero profundamente transformador. Muchas veces las peores experiencias se convierten en las mejores cuando aprendemos de ellas", afirma.

Humor para hablar de lo esencial

Durante su participación en Mentes Expertas, Vilaseca presentará un monólogo de "humor filosófico" titulado "Encantado de conocerme", en el que abordará temas como el ego, las sombras personales y los distintos tipos de personalidad que influyen en el comportamiento humano.

La propuesta combina reflexión y entretenimiento, con la intención de que el público se reconozca en ese espejo y pueda comprender mejor por qué actúa como lo hace.

"La idea es que las personas salgan con mayor claridad sobre su condición humana y con herramientas prácticas para dejar de sufrir y reconectar con su verdad interior", concluye.

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