Sacred River: la nueva joya escondida de Punta Cana

El recorrido subterráneo de "Sacred River" está cambiando la forma de explorar Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

En un destino donde todo parece girar alrededor del sol y la playa, a veces lo más sorprendente es lo que ocurre bajo tierra. Así comienza la experiencia de Sacred River, en Bávaro Adventure Park, una propuesta que no busca adrenalina inmediata, sino algo más sutil: invitarte a ir más despacio.

Apenas entras, lo notas. El sonido del agua reemplaza el bullicio, la luz natural se cuela entre las formaciones rocosas y, casi sin darte cuenta, el ritmo cambia. Aquí no hay prisa. Puedes nadar, caminar o simplemente detenerte. Porque sí, detenerse también forma parte del recorrido.

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Una travesía para sentir, no solo ver

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/periodistas-durante-el-recorrido-por-sacred-river-fdc30768.jpg Periodistas durante el recorrido por el Sacred River. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/dsc01640-69363ea5.jpg Parte del recorrido por el Bávaro Adventure Park. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

A diferencia de otras atracciones del parque —famoso por sus buggies y tirolesas—, Sacred River apuesta por una conexión más directa con el entorno. Y eso se siente en cada tramo: senderos selváticos, cascadas discretas, rincones pensados para observar o tomar una foto sin apuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/blue-lagoon-cenote-abbde8fe.jpg El cenote Blue Lagoon de Bávaro Adventure Park. (FUENTE EXTERNA)

El recorrido no te empuja, te acompaña. Avanzas a tu propio ritmo mientras el paisaje va cambiando, como si cada curva del río ofreciera una pequeña pausa narrativa. Es una experiencia que mezcla movimiento con contemplación, y ahí radica gran parte de su encanto.

No sorprende entonces que, en pocos meses, más de 55,000 visitantes hayan pasado por aquí. Familias, parejas, viajeros solitarios… todos coinciden en algo: no es lo que esperaban de Punta Cana, y justo por eso vale la pena.

Más que una atracción, una forma de conectar

“La idea era crear algo real, respetuoso con el entorno y que dejara huella”, comenta Héctor Ureña. Y lo cierto es que esa intención se percibe en cada detalle.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/sacred-river4-15ae3190.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/sacred-river2-4abd946e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/sacred-river5-96aae448.jpg ‹ ›

Porque más allá de la experiencia en sí, hay una apuesta clara por un turismo más consciente. Desde la recomendación de usar protector solar biodegradable hasta el diseño del espacio, todo apunta a preservar ese equilibrio entre disfrute y naturaleza.

Y tú, como visitante, lo notas. No solo recorres el lugar: te integras a él.

Consejos para disfrutarlo mejor

Si decides sumarte a la experiencia, hay pequeños detalles que hacen la diferencia. Por ejemplo, llegar temprano cambia por completo la atmósfera: el río se siente más íntimo, más silencioso. Llevar ropa ligera y una muda extra también es clave, porque tarde o temprano terminarás en el agua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/foto-principal--emmanuel-gilbert-y-hector-urena-ejecutivos-de-bavaro-adventure-park-3c5a3e35.jpg Emmanuel Gilbert y Héctor Uren~a, ejecutivos de Bavaro Adventure Park. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/parte-de-los-medios-que-asistieron-a-conocer-el-parque-7007ce5e.jpg Parte de los medios que asistieron a conocer el parque Bávaro Adventure Park. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Y quizá el consejo más importante: no intentes hacerlo rápido. Aquí, la verdadera experiencia está en tomarte el tiempo.

Al final del día, ya sea que llegues después de recorrer el parque en buggy o directamente buscando algo distinto, la promesa se cumple: Sacred River no es solo una actividad más. Es una pausa inesperada en medio del Caribe. Y a veces, eso es justo lo que necesitas.