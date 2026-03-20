Lo que mueve un país no siempre se paga con dinero

La comunicación tiene que asumir un rol distinto: ayudar a activar un propósito compartido. ( SHUTTERSTOCK )

Hay muchas maneras de medir el progreso de un país y casi todas parten de los números. Crecimiento económico, inversión extranjera o exportaciones suelen dominar la conversación pública.

Sin embargo, existe una dimensión menos visible que también aporta al desarrollo como la confianza social y los vínculos que hacen posible la convivencia.

Esta dimensión rara vez aparece en estadísticas o informes oficiales ni tampoco se mide con la precisión de los indicadores económicos; pero su impacto es evidente cuando la confianza se debilita, la convivencia se resiente y las instituciones pierden legitimidad.

Mientras que cuando se fortalece, se crea el ambiente para que una sociedad pueda avanzar, incluso en momentos complejos.

Esta conversación cobra especial relevancia hoy porque vivimos afectados por la incertidumbre, la saturación de discursos y un distanciamiento cada vez mayor entre ciudadanos e instituciones.

Lo importante: conectar

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En este escenario, la comunicación ya no puede limitarse a informar o persuadir. Tiene, más bien, la responsabilidad de asumir un rol distinto: ayudar a activar un propósito compartido, ese espacio común donde las personas se reconocen, se sienten parte y entienden que su aporte individual forma parte de algo mayor.

Cuando la comunicación logra conectar deja de ser un ejercicio unidireccional y genera algo más valioso: engagement real a través de una conexión directa, reconocimiento mutuo y sentido de pertenencia. Desde aquí, la comunicación institucional puede contribuir a reconstruir confianza, reforzar valores comunes y elevar la conversación pública.

En ese contexto, algunas marcas, sobre todo aquellas con trayectoria, legitimidad social y coherencia en el tiempo, tienen la oportunidad de ir más allá de hablar de sí mismas. Pueden ponerse al servicio de aspiración colectiva que ya existe en la sociedad, pero que muchas veces necesita ser visibilizado, nombrado y amplificado.

Por ejemplo, en los últimos años, el Banco Popular ha venido desarrollando una línea de comunicación institucional que ha transitado en esa lógica. No como una suma de campañas aisladas, sino como un relato sostenido, consistente y profundamente conectado con la identidad dominicana y el clima emocional del país en distintos momentos.

Después de la pandemia, cuando el ánimo social estaba atravesado por el cansancio y la incertidumbre, el banco lanzó "El lado positivo".

No fue un intento de negar las dificultades, sino de reconectar con una forma muy dominicana de enfrentar la adversidad por medio de la resiliencia, la alegría y la capacidad de seguir adelante en contextos adversos.

A raíz de su alianza con la atleta Marileidy Paulino, en 2022, la entidad construyó una plataforma de comunicación, materializada en la campaña "A ritmo Popular", donde la historia y el simbolismo de la campeona olímpica y mundial de los 400 metros lisos trascienden lo deportivo para convertirse en un relato de orgullo nacional, acercando su narrativa a la experiencia cotidiana del dominicano.

En noviembre de 2024, la apertura en la Zona Colonial de Santo Domingo del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón reforzó un mensaje de memoria, identidad y orgullo, uniendo pasado y presente desde una lógica cultural, no comercial.

Hoy, con "La economía de la bondad", ese relato parece alcanzar un punto de madurez. La campaña parte de una idea simple y poderosa: no todo lo que mueve un país se paga con dinero.

Hay gestos diarios, como ceder el paso, ayudar sin preguntar, saludar o escuchar, que generan confianza, construyen comunidad y sostienen el progreso de manera silenciosa.

Son acciones pequeñas, compartidas, que revelan un propósito común mucho mayor: convivir mejor para avanzar juntos.

Desde una mirada estratégica, el acierto no está en presentar la bondad como una virtud moral. El valor está en reconocerla como lo que realmente es: una infraestructura social. Una fuerza que no se mide en números, pero sin la cual ninguna economía puede sostenerse.

La bondad aparece como una expresión concreta del propósito compartido que mantiene cohesionada a la sociedad.

Otro punto clave de esta campaña es que no intenta apropiarse de esos valores. No los inventa ni los proclama como propios. Los visibiliza, los nombra y los amplifica. Habla en un lenguaje cercano, dominicano, que conecta con experiencias reales. Esa coherencia entre mensaje, tono y contexto es lo que le da credibilidad.

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Imagen positiva

Cuando una marca logra reflejar a una sociedad tal como es y cómo quiere verse, deja de hacer publicidad y pasa a cumplir un rol superior. Se convierte en un espejo que devuelve una imagen positiva y reconocible de lo que somos como país y del propósito que nos une.

En un entorno donde las personas confían más en la gente que en los discursos institucionales, este tipo de comunicación resulta especialmente relevante. No promete soluciones mágicas, propone algo más sencillo y profundo al recordarnos que el progreso no es individual, sino una construcción colectiva a partir de pequeños actos diarios.

La comunicación institucional que realmente hace país no es la que grita más fuerte (eso es visibilidad), es la que entiende cuándo es el momento, respeta la inteligencia de la sociedad y aporta en medio de la incertidumbre (eso es credibilidad).

Cuando este enfoque permanece en el tiempo pasa de ser una campaña para convertirse en una plataforma viva, en un movimiento.

En países como el nuestro, la construcción de país no es tarea exclusiva del Estado. Las empresas responsables pueden y deben contribuir a fortalecer los valores que sostienen la convivencia y el desarrollo a través de un propósito compartido que ya existe en la gente.

La comunicación más transformadora no es la que promete más, sino la que conecta, reconoce y nos recuerda quiénes somos, cómo nos tratamos y por qué vale la pena seguir construyendo juntos un mejor país.