Vacuna contra el VPH: ¿por qué es tan importante para prevenir el cáncer de cuello uterino?

La vacunación contra el VPH ha redefinido el abordaje del cáncer de cuello uterino. ( FUENTE EXTERNA )

Durante años, el cáncer de cuello uterino se ha abordado desde la prevención. Sin embargo, la conversación ha evolucionado: ya no se trata solo de detectar a tiempo, sino de entender su causa principal y actuar antes de que el riesgo aparezca.

En ese sentido, el Virus del Papiloma Humano (VPH) no es un factor más, sino la causa principal de este tipo de cáncer, el cuarto más frecuente en mujeres en el ámbito mundial.

"El VPH es el factor principal del cáncer de cuello uterino. Prácticamente todos los casos, más del 99 %, están asociados a una infección persistente por tipos de alto riesgo", explica el doctor Francis Aquino, ginecólogo oncólogo de Médico Express.

Una infección común, un riesgo específico

Aunque el VPH es muy frecuente y en la mayoría de los casos desaparece por sí solo, su persistencia marca la diferencia.

"La mayoría de las infecciones se resuelven solas gracias al sistema inmunitario, pero cuando el virus persiste puede provocar cambios celulares anormales que progresan de lesiones precancerosas a cáncer invasivo si no se detectan a tiempo", señala Aquino.

Los tipos 16 y 18 son responsables de la mayor carga de enfermedad a nivel global, lo que ha permitido enfocar estrategias de prevención más precisas, respaldadas por organismos como la Organización Mundial de la Salud.

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Importancia de la vacuna

La vacunación contra el VPH ha redefinido el abordaje del cáncer de cuello uterino, trasladando el énfasis hacia la prevención primaria.

"La vacuna genera anticuerpos que previenen la infección inicial por los tipos de alto riesgo antes de la exposición, idealmente antes del inicio de la vida sexual", explica el especialista.

Su impacto no es un mito. En contextos con alta cobertura, la reducción en la incidencia de cáncer ha sido significativa.

"Las vacunas pueden prevenir entre el 70 % y el 90 % de los casos asociados a los tipos incluidos, y estudios han mostrado reducciones de hasta 80-90 % en mujeres vacunadas desde la adolescencia", añade.

¿Cuándo vacunarse?

Uno de los puntos clave es cuándo vacunarse. "La recomendación es clara: niñas y niños entre los 9 y 14 años, preferiblemente antes de los 11 o 12. En este grupo, la respuesta inmune es más fuerte y la protección es máxima", afirma Aquino.

Cuando se administra en ese momento, la efectividad alcanza niveles cercanos al 100 % en la prevención de infecciones y lesiones precancerosas causadas por los tipos incluidos en la vacuna.

Más allá de la vacuna

A pesar de su eficacia, la vacunación no sustituye el seguimiento médico. "La vacuna no cubre todos los tipos de VPH ni protege a quienes ya estuvieron expuestos, por eso el tamizaje sigue siendo esencial", advierte.

Las pruebas como el Papanicolaou y la detección de VPH permiten identificar alteraciones antes de que evolucionen.

"La detección temprana permite tratar lesiones precancerosas con procedimientos simples y prevenir la progresión a cáncer en más del 90 % de los casos", enfatiza.

La diferencia entre prevenir y reaccionar

Las recomendaciones actuales sugieren iniciar el tamizaje entre los 21 y 25 años y mantenerlo hasta los 65, con intervalos que varían entre tres y cinco años según el tipo de prueba.

Sin embargo, más allá de las guías, el especialista insiste en el impacto real de la prevención sostenida.

"Sin tamizaje regular, el cáncer puede avanzar a etapas más avanzadas, con peor pronóstico y mayor mortalidad", advierte.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, Aquino resume el enfoque en una idea central:

"Vacúnate a tiempo y hazte chequeos regulares: el cáncer de cuello uterino se puede prevenir y detectar temprano", concluye.

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