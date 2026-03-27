Gastrofísica: la ciencia de crear restaurantes memorables y rentables

La gastrofísica es un elemento vital en el negocio de la restauración para construir buenas prácticas que conduzcan a experiencias memorables. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando me topé por primera vez con el libro "Gastrofísica: la nueva ciencia de la comida", de Charles Spence, confieso que el término me era completamente ajeno. Sin embargo, despertó en mí una profunda curiosidad.

A medida que fui entendiendo sus principios y conociendo ejemplos reales de su aplicación, comprendí que estaba ante un conocimiento relevante que debía ser compartido.

Al igual que los víveres son fundamentales para dar cuerpo a un buen sancocho, la gastrofísica es un elemento vital en el negocio de la restauración para construir buenas prácticas que conduzcan a experiencias memorables.

Un ingrediente que no siempre ha sido considerado, pero que incide de manera determinante en cómo se percibe lo que comemos.

En la gestión moderna de un restaurante, el éxito ya no depende únicamente de la calidad de la cocina. Un plato puede ser técnicamente impecable y, sin embargo, no generar una experiencia memorable si el entorno que lo rodea no ha sido cuidadosamente concebido. Es en ese punto donde la gastrofísica adquiere relevancia.

Comer con todos los sentidos

Charles Spence, profesor de la Universidad de Oxford, ha demostrado que el “sabor” no es un fenómeno aislado del paladar, sino una construcción multisensorial del cerebro. Comemos con los ojos, con el oído, con el tacto, con la memoria y con las expectativas, tanto como con la boca.

La iluminación, el sonido ambiente, la textura de los materiales, el peso de los cubiertos o incluso la forma en que se describe un plato pueden alterar significativamente la percepción del comensal.

La gastrofísica, en esencia, nos enseña que la experiencia gastronómica no ocurre en la cocina: ocurre en la mente del cliente. Este entendimiento ha sido adoptado con inteligencia por algunos de los grandes referentes de la gastronomía contemporánea.

Sin embargo, lo más interesante es que estos principios no se limitan a la alta cocina experimental; también están presentes —muchas veces de forma intuitiva— en restaurantes que han perfeccionado el arte de la hospitalidad a lo largo del tiempo.

Desde la perspectiva de la gestión, la gastrofísica obliga a repensar el restaurante como un ecosistema sensorial.

La iluminación debe realzar los colores naturales de los alimentos; el sonido y la acústica deben permitir la conversación sin fatiga; la vajilla y los cubiertos deben comunicar coherencia estética; la distribución del espacio debe garantizar confort y privacidad; y la temperatura debe invitar a permanecer.

La importancia de la hospitalidad

Pero hay un elemento que atraviesa todos los demás: el servicio. El tono de voz, la narrativa al presentar un plato, el ritmo del servicio y la capacidad de leer al comensal son variables que inciden directamente en la percepción del sabor.

La hospitalidad, cuando se ejerce con inteligencia, es quizás el más poderoso de los elementos que definen un gran restaurante.

La presentación de los platos, por su parte, activa de inmediato el juicio del comensal. Antes del primer bocado, el cerebro ya ha emitido una valoración. Por ende, la estética no es un adorno: es parte integral del sabor.

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En este contexto, la llegada de la Guía Macarfi a la República Dominicana representa una oportunidad estratégica. Al basarse en la evaluación de comensales experimentados que valoran la experiencia integral, introduce un estándar en el que la gastrofísica deja de ser teoría para convertirse en ventaja competitiva.

Los restaurantes que comprendan esto podrán mejorar no solo su propuesta, sino también su posicionamiento. Ajustar la luz, mejorar la acústica, cuidar la ergonomía o perfeccionar la narrativa del servicio son decisiones de gestión que impactan directamente en la percepción del cliente.

En definitiva, la gastrofísica amplía nuestra manera de entender la restauración. El restaurante deja de ser un lugar donde se sirve comida para convertirse en un espacio donde se diseñan experiencias. Y, como en todo buen sancocho, el resultado no depende de un solo ingrediente, sino de la sabiduría con la que se integran todos.

La gastrofísica es, sin duda, esa nueva dimensión —todavía desconocida para muchos— que merece estudio y, sobre todo, aplicación.

Bien entendida y correctamente implementada, puede convertirse en una herramienta decisiva para transformar nuestros restaurantes en propuestas memorables, competitivas y rentables.