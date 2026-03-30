Elizabeth Solís: "Conducir un Porsche es vivir la marca, no solo tener un auto"

Desde experiencias en pista hasta programas diseñados para fortalecer la comunidad femenina, la marca alemana apuesta por acercar a más conductoras al universo del alto rendimiento y la innovación

Durante el Porsche Ice Experience Canadá -en su edición Ice Experience for Her- celebrado en Notre-Dame-de-la-Merci (Montréal), conversamos con Elizabeth Solís, gerente senior de Relaciones Públicas y Comunicación para Porsche Latin America.

En esta entrevista, la ejecutiva explica cómo la marca ha convertido la conducción en una experiencia integral que va más allá del vehículo, y cómo iniciativas como esta buscan acercar a más mujeres al mundo del automovilismo, combinando aprendizaje, adrenalina y comunidad.

Porsche lleva más de 75 años creando experiencias alrededor de sus vehículos deportivos. ¿Por qué es tan importante el concepto de Porsche Experience para la marca?

Bueno, efectivamente la marca existe desde hace más de 75 años, pero siempre hemos creído que ser dueño de un Porsche va más allá de tener un vehículo; buscamos que el cliente viva una verdadera experiencia de marca.

Parte de nuestro ADN es la deportividad, y el lugar natural para nuestros carros siempre ha sido la pista. Por eso tiene mucho sentido que parte de estas experiencias se extiendan a nuestros clientes en ese entorno.

Participamos en distintos seriales de competencias mundiales, como IMSA. Estuvimos, por ejemplo, en las 24 Horas de Daytona, una carrera que hemos ganado más de 20 veces en su historia. Traer a los clientes a la pista también es traerlos al mundo Porsche.

Además, nos gusta que aprendan y que saquen lo mejor de su vehículo con estos cursos.

Sin embargo, son cursos que puede tomar cualquiera. Son inclusivos.

Así es. Parte de la filosofía de la marca es ser abiertos e incluyentes. Si bien somos una marca de lujo, somos incluyentes, no excluyentes. Entonces sí, buscamos atraer nuevos prospectos y clientes, pero también tenemos muchas maneras de que los fans de la marca se acerquen a Porsche.

Por ejemplo, recientemente acercamos a los pilotos al público para que pudieran interactuar con ellos, pedir autógrafos. Somos una marca muy abierta en ese aspecto.

Este es el segundo año Porsche Experience for Her y la primera vez para Latinoamérica. ¿Qué busca Porsche Latinoamérica al dar a conocer esta experiencia?

Efectivamente estamos celebrando 15 años de Porsche Ice Experience en 2026. Aquí en Canadá existe uno de los programas sobre hielo; el otro está en Finlandia. Son los únicos dos programas de hielo que tenemos.

Ahora bien, este es el segundo año de Porsche Experience for Her. Todo empezó como una prueba que hizo Porsche Canadá para ver cómo funcionaba. Funcionó bien, lo repitieron este año con más participantes y, desde Porsche Latinoamérica, buscamos precisamente compartir estas experiencias.

Si escuchas un poco alrededor, hay varios clientes de Latinoamérica. Hace un momento escuché a algunos mexicanos. Es una experiencia que atrae muchísimo y que además es diferente. Incluso se regala: acabo de ver a un mexicano que se lo regaló a su esposa para que participe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/1770749918421-7895b4cc.jpeg Grupo de periodista de Latinoamérica en la edición dePorsche Experience for Her en Canadá. (FUENTE EXTERNA)

¿Por qué? Porque, además de ser algo especial, también desarrolla habilidades de manejo que sirven para la vida diaria. Tú lo acabas de tomar y estoy segura de que ahora estás mucho más preparada para conducir que antes. Se aprende mucho y es muy enriquecedor.

Nosotros queremos que la gente conozca las opciones que ofrecemos por si desean participar.

¿Cuántos participantes ha habido este año? ¿Y cuántos de Latinoamérica?

Se esperan más de 300 participantes en toda la temporada 2026, y se estima que un poco más del 20 % provienen de Latinoamérica.

Porsche Latin America lleva más de 25 años creando iniciativas para mujeres. ¿Qué tan grande es hoy la comunidad femenina de Porsche en la región?

Más o menos el ratio entre hombres y mujeres en el mundo -en algunos lugares más, en otros menos- es de aproximadamente 70-30. Sin embargo, hemos visto consistentemente cómo va creciendo la comunidad femenina.

Cada año se estima un pequeño porcentaje de crecimiento en clientes mujeres, por lo que cada vez tienen más peso en las ventas de la marca.

¿Y cuál es el modelo de Porsche que más gusta entre las féminas?

Definitivamente tienen mucho éxito nuestras SUVs. Los modelos Cayenne y Macan son los más vendidos en el mundo.

Durante varios años Cayenne ha sido el modelo más vendido, pero Macan está tomando mucha fuerza ahora que presentamos el Macan eléctrico. Siempre viene un poco detrás de Cayenne, pero con mucho impulso. En general, las SUVs son las que más buscan.

Hay estudios recientes que dicen que las mujeres son compradoras racionales que priorizan la seguridad y la conveniencia. ¿Cómo responde Porsche a esas necesidades desde el diseño y la experiencia de manejo?

Algo que caracteriza mucho a la marca es que cada vez que lanzamos una nueva generación de producto siempre incorpora mejoras. Muchas veces nos dicen: "Pero el 911 ya era un gran vehículo, ¿cómo pueden seguir mejorándolo?". Y, sin embargo, consistentemente lo hacemos.

Por ejemplo, en la última generación agregamos el Wet Mode, que es una opción para manejar con mayor seguridad en lluvia. Mucha de esta tecnología proviene de las carreras. Ahí ganamos experiencia y desarrollamos ideas que luego integramos en los vehículos de calle para ofrecer mayor seguridad a todos los usuarios.

¿Cómo trabaja Porsche la comunicación para conectar con el público femenino?

Cada vez tenemos más actividades diseñadas para mujeres. En distintos mercados se organizan, por ejemplo, días de wellness, sesiones de yoga o encuentros relacionados con la crianza.

Cada mercado adapta estas iniciativas a sus necesidades, pero sí contamos con muchas actividades diseñadas específicamente para mujeres.

¿Sabe Porsche qué busca una mujer cuando compra un carro?

Esa es una buena pregunta. Pero, como mencionaste, muchas mujeres priorizan la seguridad y sentirse seguras en el coche que manejan.

También valoran que sea práctico: poder llevar a los niños, cargar la compra del supermercado o facilitar la vida diaria. Tenemos muchas mujeres ejecutivas que buscan comodidad, pero también eficiencia para moverse, trabajar y cumplir con todas sus actividades.