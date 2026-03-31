Una playa de Isla Saona es la mejor del Caribe y la sexta del mundo

Playa Canto se caracteriza por su arena blanca y suave, un exuberante palmeral y aguas cristalinas. ( FUENTE EXTERNA )

Una de las playas de la Isla Saona fue catalogada la mejor del Caribe e incluida en la lista de las mejores 50 del mundo.

La publicación World's 50 Best Beaches incluyó a Canto de la Playa, un lugar poco conocido, en el puesto número uno del Caribe y la número seis en el ranking total.

De Arena blanca y suave, un exuberante palmeral y aguas cristalinas, está ubicado en la Isla Saona, frente a la costa este del país. Para llegar allí, se debe tomar un bote desde Bayahíbe, por un promedio de 30 minutos.

"Si bien toda la isla Saona cuenta con playas fantásticas, Canto de la Playa destaca por su exuberante vegetación tropical y la ausencia de actividad comercial. Intacta y prístina, ofrece un refugio de paz donde los visitantes pueden nadar en aguas tranquilas y explorar vibrantes arrecifes de coral cerca de la costa", afirma el sitio web. "La arena es notablemente suave, y muchos afirman que el agua es una de las más claras y turquesas del Caribe".

En tanto que la Playa PK 9 en la Polinesia Francesa, Playa Fteri en Grecia, Playa Bang Bao en Tailandia, Playa Entalula en Filipinas y Cala Goloritze en Italia se alzaron con los máximos honores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/350984ce-88c3-484d-bef9-acc2478ea609-c3884a7c.jpg Vista de la Isla Saona. (DANIELA PUJOLS/ DIARIO LIBRE)

La Isla Saona forma parte del Parque Nacional Cotubanamá, un área protegida conocida por sus formaciones coralinas, manglares, lagunas y entornos costeros. Dependiendo de tu medio de transporte (la mayoría de los viajeros optan por un paseo en barco privado o una excursión en catamarán).

Allí se puede visitar Mano Juan, el único pueblo habitado de la isla, antes de explorar la playa de kilómetro y medio de largo.

Para elaborar la lista de las 50 Mejores Playas del Mundo, el equipo encargó a un grupo de profesionales del turismo que votaran por sus playas favoritas. Una vez recopilados los datos, un panel de jueces y "embajadores de playa" ayudó a seleccionar la clasificación final, teniendo en cuenta criterios adicionales como la fauna, la afluencia de gente y la presencia de ruido ajeno al océano y la naturaleza, detalla la publicación.

Canto de la Playa también fue descrita como un destino "perfecto para quienes buscan experimentar el encanto natural del Caribe en su estado más puro".