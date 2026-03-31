Los destinos que están definiendo la Semana Santa en República Dominicana

Los viajeros de la Generación Z en República Dominicana mostraron un crecimiento de más del 30 % en búsquedas en comparación con el año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

Hay algo en la Semana Santa que invita a salir. No necesariamente lejos, ni por muchos días, pero sí lo suficiente para romper la rutina.

Este 2026, ese impulso se siente más fuerte que nunca: los dominicanos están redescubriendo playas, montañas y pueblos con una curiosidad renovada. Las cifras lo respaldan: el interés por viajar ha crecido cerca de un 20 % frente al año pasado, de acuerdo a datos ofrecidos por la plataforma Airbnb.

Pero más allá del número, lo que destaca es el cambio de mentalidad. Hoy el turismo local ha dejado de ser una opción práctica para convertirse en una experiencia deseada, casi una nueva tradición.

Viajar joven

Hay un motor claro detrás de este auge: las nuevas generaciones. La Generación Z lidera el impulso con un crecimiento superior al 30 % en su interés por viajar en estas fechas, seguida de los Millennials, que también mantienen un ritmo sólido.

Ambos grupos comparten una visión distinta del turismo. Prefieren experiencias más auténticas, flexibles y cercanas. Menos itinerarios rígidos, más descubrimiento espontáneo. Menos lujo convencional, más conexión con el entorno.

El patrón de viaje también está cambiando. La Semana Santa se consolida como un momento para compartir: aumentan tanto los viajes en pareja o grupos pequeños como las escapadas familiares.

Sin embargo, hay un detalle que define esta tendencia: la brevedad. La estancia promedio ronda las dos noches. Es el auge de la "microescapada": viajes cortos, bien aprovechados, donde cada hora cuenta. Una pausa suficiente para desconectar sin necesidad de grandes planes ni largos desplazamientos.

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Tres destinos, tres estilos

De acuerdo con el crecimiento en búsquedas, estos tres destinos lideran el interés de los dominicanos para esta Semana Santa:

Cabarete se posiciona como el favorito, especialmente para quienes buscan energía, deportes acuáticos y un ambiente relajado pero activo.

se posiciona como el favorito, especialmente para quienes buscan energía, y un ambiente relajado pero activo. Punta Cana mantiene su atractivo clásico, combinando comodidad y playas que siguen siendo un imán tanto para locales como internacionales.

mantiene su atractivo clásico, combinando y que siguen siendo un imán tanto para locales como internacionales. Las Terrenas continúa conquistando a quienes buscan un escape más bohemio, donde la naturaleza y la vida tranquila se mezclan con una oferta gastronómica en crecimiento.

Más allá del alojamiento: vivir el destino

El viaje ya no se trata solo de dónde quedarse, sino de qué hacer una vez allí. Esta Semana Santa, las preferencias apuntan a tres grandes tipos de experiencias:

Naturaleza y aventura : desde cascadas escondidas hasta rutas de montaña .

: desde hasta . Actividades acuáticas : surf , buceo o paseos en catamarán.

: , o paseos en catamarán. Cultura y gastronomía: recorridos de café, cacao y cocina local que conectan con las raíces.

Redescubrir el país, una y otra vez

Quizás lo más interesante de esta tendencia es lo que dice sobre el momento cultural del país. El dominicano está redescubriendo su propio territorio con nuevos ojos: valorando lo cercano, explorando lo diverso y encontrando en lo local una riqueza que antes parecía reservada para el turista extranjero.

En ese proceso, cada viaje (por corto que sea) se convierte en algo más que una escapada. Es una forma de reconectar, de apoyar economías locales y de redefinir qué significa realmente "vacacionar".

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