La marca personal del ruido

En la era del ruido constante, la marca personal se debate entre la visibilidad fácil y la construcción de un mensaje con valor real. ( SHUTTERSTOCK )

Todos los días pasa algo. Y todos los días alguien opina. No importa si es una tragedia, una noticia, una polémica o un tema delicado: siempre hay una ola de opiniones que llega con fuerza, se queda un rato y luego se va para darle paso a la siguiente.

Y en cada ola pasa lo mismo: quienes más ruido hacen son quienes más visibilidad tienen. No necesariamente quienes más saben, ni quienes más han estudiado, ni quienes tienen algo valioso que aportar, sino los que más ruido hacen.

Ponen la cara seria frente al micrófono y con una fuerza digna de estudio psicológico cantan sus cuatro verdades, y se insultan entre ellos, los “comunicadores” e “influencers”, con el poder de un micrófono en la mano, como si esas palabras fueran la solución a los problemas que tenemos como individuos y como sociedad.

Y lo más interesante es que esa dinámica no parece cansar a nadie; al contrario, se alimenta sola, como si el ruido necesitara más ruido para sostenerse.

La marca personal no nació en Instagram. Se popularizó en 1997, cuando Tom Peters escribió que cada persona debía verse como una marca. Lo que no dijo es que esa marca tenía que gritar, opinar de todo o vivir reaccionando a lo que esté pasando ese día.

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¿Qué funciona en marca personal?

Llevo emprendiendo desde 2006, y en ese camino he tenido que aprender (a veces a la mala) sobre comunicación, posicionamiento y, a pesar de la longevidad del término, empecé a “preocuparme” sobre ello alrededor de 2018, cuando estaba desarrollando mi proyecto de mindfulness en República Dominicana, y desde entonces hay algo que no termina de cuadrarme.

Todo lo que se enseña sobre marca personal parece ir en una dirección: claridad, consistencia, propósito, contenido con intención. Se habla de construir una voz, de sostener un mensaje, de aportar valor real. Pero cuando uno mira lo que realmente se posiciona, lo que crece, lo que se comparte, muchas veces no es eso.

Es lo rápido, lo impulsivo, lo poco filtrado. Y eso genera una desconexión difícil de ignorar entre lo que se predica y lo que se premia.

Ahí es donde empieza el conflicto. Porque hay personas con formación, con experiencia, con mensajes bien pensados, que no logran conectar con grandes audiencias. Publican, sostienen, se esfuerzan… y se cansan.

Se cuestionan si lo están haciendo mal, si deberían simplificar su mensaje, si deberían “bajarle dos” a la profundidad. Mientras tanto, otras personas, sin necesariamente tener el mismo nivel de preparación, opinan con una libertad total, muchas veces desde la ligereza o la desinformación, y logran una visibilidad que resulta difícil de ignorar.

¿Cómo quieres jugar?

Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿de qué sirve todo lo que se estudia sobre marca personal si lo que funciona es otra cosa? Y más aún, ¿qué pasa con quienes sí quieren hacerlo bien, pero sienten que el sistema premia lo contrario?

La respuesta fácil sería decir que la gente conecta con lo auténtico. Y es cierto, pero esa idea se ha simplificado tanto que se ha vuelto peligrosa.

Porque una cosa es ser auténtico y otra muy distinta es ser descuidado; una cosa es hablar claro y otra es hablar sin responsabilidad; una cosa es conectar y otra es banalizar.

El problema no es que alguien diga lo que piensa sin filtro, el problema es cuando eso se convierte en el estándar y todo lo demás empieza a parecer innecesario, como si pensar antes de hablar fuera una desventaja.

Ahí es donde el conocimiento empieza a perder terreno frente al espectáculo, y donde la forma comienza a pesar más que el fondo. Y cuando eso pasa de manera constante, no solo afecta a quien comunica, sino también a quien consume.

Esto no significa que haya que volverse rígido, académico o distante para ser tomado en serio. Tampoco se trata de rechazar las redes o dejar de participar en la conversación.

Se trata de entender en qué juego se está participando y decidir cómo se quiere jugar.

Tal vez el verdadero reto no es elegir entre ser auténtico o ser responsable, sino sostener ambas cosas al mismo tiempo: decir lo que se piensa, pero hacerse cargo de lo que se dice; conectar, pero sin vaciar el contenido; ser cercano, pero sin perder criterio.

No es el camino más rápido, probablemente tampoco el más visible en el corto plazo, pero puede ser el más sostenible.

Y en medio de tantas olas de opinión, quizás vale la pena detenerse y preguntarse si lo que estamos diciendo aporta o simplemente suma al ruido, porque no todo lo que se ve funciona, y no todo lo que tarda en crecer está fallando.