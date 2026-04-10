Dr. Alejandro Cambiaso: "Las personas activas tienen mayor equilibrio emocional"

En un mundo donde el estrés y la ansiedad son cada vez más frecuentes, adoptar un estilo de vida saludable se vuelve más importante que nunca.

En ese sentido, la actividad física no solo ayuda a mantener el cuerpo en forma, sino que también juega un papel clave en el equilibrio emocional y el bienestar general.

Más allá de las tendencias fitness, el ejercicio se consolida como un hábito esencial que impacta positivamente la calidad de vida, previene enfermedades y fortalece tanto la mente como el cuerpo.

Para entender mejor el vínculo que existe entre mantenernos en movimiento y la salud mental consultamos al doctor Alejandro Cambiaso, especialista en medicina familiar y preventiva, presidente ejecutivo de Médico Express.

—¿Cómo influye la actividad física en la reducción del estrés, ansiedad y depresión?

La actividad física es una herramienta terapéutica de alto impacto. Reduce el cortisol, mejora la calidad del sueño y fortalece la autoestima. Esto se traduce en menor estrés, ansiedad y síntomas depresivos. En consulta vemos que las personas activas no solo tienen mejor salud física, sino también mayor equilibrio emocional y capacidad de afrontar retos.

—¿Qué cambios ocurren en el cerebro cuando hacemos ejercicio regularmente?

El ejercicio produce cambios profundos en el cerebro. Aumenta neurotransmisores como serotonina, dopamina y endorfinas, que están directamente relacionados con el bienestar.

Además, estimula la producción de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor o factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína clave que actúa como "fertilizante cerebral".

El BDNF favorece la creación de nuevas conexiones neuronales, mejora la memoria, el aprendizaje y protege contra el deterioro cognitivo. En otras palabras, el ejercicio no solo fortalece el cuerpo, también optimiza el cerebro.

—¿Puede el ejercicio sustituir la medicación en el tratamiento del estrés y la ansiedad?

En casos leves a moderados puede ser altamente efectivo como intervención principal. En casos más complejos, debe integrarse con apoyo psicológico y tratamiento médico. El enfoque moderno no es sustituir, sino complementar de forma inteligente.

—¿Cuánto ejercicio es suficiente para notar beneficios en la salud mental?

Con 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada ya se logran beneficios claros. Incluso sesiones de 20–30 minutos, tres a cinco veces por semana, generan cambios significativos. La consistencia es más importante que la intensidad.

—¿Existen tipos de ejercicio más efectivos para mejorar el estado de ánimo?

El ejercicio aeróbico es altamente efectivo para reducir ansiedad y mejorar el ánimo. El entrenamiento de fuerza mejora la composición corporal y la autoestima. Actividades como yoga o pilates integran el componente mente-cuerpo. La combinación de estos enfoques es ideal.

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—¿Qué papel juegan las endorfinas en el bienestar emocional?

Las endorfinas son hormonas que generan sensación de bienestar, reducen el dolor y mejoran el estado de ánimo. Junto con la dopamina y la serotonina, forman parte del sistema biológico que regula nuestras emociones. El ejercicio activa este sistema de forma natural.

—¿Cómo mantener la motivación para hacer actividad física de forma constante?

La clave es la sostenibilidad. Empezar con metas alcanzables, elegir actividades que se disfruten y entender que esto no es un sacrificio, sino una inversión en salud. La disciplina, más que la motivación, es lo que genera resultados a largo plazo.

La actividad física es uno de los pilares más importantes para reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, responsables de aproximadamente el 75 % de las muertes a nivel mundial.

Está demostrado que el ejercicio regular reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, mejora la presión arterial, el perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina y disminuye la inflamación sistémica.

En República Dominicana, enfrentamos un reto importante: más del 70 % de la población tiene sobrepeso u obesidad, alrededor del 12–13 % vive con diabetes y más del 30 % de los adultos son hipertensos. Esto refuerza un mensaje clave: la prevención no es opcional, es estratégica.

—¿Qué papel juegan las evaluaciones preventivas en la construcción de un estilo de vida saludable?

El ejercicio es fundamental, pero no suficiente por sí solo. Las evaluaciones preventivas permiten identificar riesgos antes de que se conviertan en enfermedad.

Un chequeo médico integral bien estructurado puede detectar alteraciones metabólicas, cardiovasculares o hormonales en etapas tempranas, permitiendo intervenir de forma oportuna y personalizada.

La salud es equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. El movimiento fortalece el cuerpo, el bienestar emocional equilibra la mente y una vida con propósito fortalece el espíritu. Cuando estos tres elementos se alinean, no solo vivimos más, vivimos mejor.

La actividad física, junto con evaluaciones preventivas periódicas y un enfoque consciente de vida, es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer para reducir riesgos, mejorar nuestra calidad de vida y construir un futuro más saludable y pleno.

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