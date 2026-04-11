Diabetes, corazón y riñón: la triada silenciosa que pone en jaque tu salud

Corazón, riñones y metabolismo están conectados, y hay que abordarlos de forma conjunta y temprana para mejorar la salud. ( SHUTTERSTOCK )

Hablar de enfermedades crónicas ya no es un tema lejano ni exclusivo de la vejez.

Hoy, la diabetes tipo 2, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica forman una especie de "trío silencioso" que avanza con fuerza en la población y que, muchas veces, se manifiesta cuando ya ha causado un impacto importante en el organismo.

Estas tres condiciones tienen algo en común: evolucionan lentamente, pueden pasar desapercibidas durante años y, lo más importante, suelen coexistir. Cuando aparecen juntas, cada una potencia los efectos negativos de las otras, complicando el pronóstico y elevando el riesgo de hospitalización y mortalidad.

En República Dominicana, la diabetes continúa en ascenso. Se estima que más de un millón de personas viven con esta condición en el país, 1.2 millones concretamente, y lo más preocupante es que una gran parte aún no ha sido diagnosticada.

Detrás de estas cifras hay factores conocidos: alimentación alta en azúcares y grasas, sedentarismo y estilos de vida cada vez más demandantes.

"El problema no es solo la predisposición genética. Lo que realmente está impulsando esta situación son los hábitos diarios que hemos normalizado", explica el doctor Alejandro Salvatierra, gerente médico de Metabolismo, Diabetes y Obesidad de Adium Centroamérica y Caribe.

"El exceso de alimentos procesados, el consumo de bebidas azucaradas y la falta de actividad física están acelerando esta epidemia, aunque es la herencia familiar marca el punto de partida".

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Más conectadas de lo que parecen

Pero la diabetes rara vez camina sola. Con el tiempo, puede afectar el corazón y los riñones.

La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es una de las principales causas de hospitalización en adultos mayores. Lo complicado es que sus síntomas -como el cansancio o la falta de aire- suelen aparecer de forma progresiva, lo que retrasa la consulta médica.

Algo similar ocurre con la enfermedad renal crónica. Su avance es silencioso y, en muchos casos, se detecta cuando el daño ya es significativo. Fatiga, hinchazón en las piernas o cambios en la micción pueden ser señales de alerta, pero no siempre se reconocen a tiempo.

"El gran desafío es que los tres padecimientos están profundamente conectados y cada uno de ellos empeora el pronóstico del otro; sin embargo, no necesariamente un mismo paciente va a padecer de los tres al mismo tiempo", señala Salvatierra. Pero, si no se controlan de forma adecuada, uno puede desencadenar o agravar el otro.

Ante este panorama, la medicina ha dado un giro importante. Ya no se trata de tratar cada enfermedad por separado, sino de abordar al paciente de manera integral. En ese sentido, han surgido terapias que actúan simultáneamente sobre el metabolismo, el corazón y los riñones.

Medicamentos como la dapagliflozina o la empagliflozina han demostrado beneficios más allá del control del azúcar en sangre. Estas terapias ayudan a reducir la sobrecarga del corazón y a frenar el deterioro de la función renal, incluso en pacientes que no necesariamente tienen diabetes.

"Hoy contamos con tratamientos que no solo controlan la enfermedad, sino que también previenen complicaciones mayores", destaca el especialista. "En insuficiencia cardíaca, por ejemplo, se ha visto una reducción en hospitalizaciones y consultas a emergencias, mientras que en enfermedad renal se puede retrasar la necesidad de diálisis o trasplante".

Prevenir: la mejor estrategia

Sin embargo, más allá de los avances médicos, hay un mensaje que sigue siendo clave: la prevención. Adoptar hábitos saludables puede marcar una diferencia significativa.

Hacer ejercicio al menos 150 minutos a la semana, mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal y azúcar, y evitar el tabaco son medidas simples pero poderosas.

Además, los chequeos médicos regulares siguen siendo fundamentales. Detectar a tiempo la hipertensión, la obesidad o alteraciones en la glucosa puede evitar que estas enfermedades se desarrollen o progresen.

En un contexto donde estas condiciones van en aumento, entender su conexión es el primer paso. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con calidad y bienestar.