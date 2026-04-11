Beneficios de tomar café más allá de una gratificante charla

El consumo moderado de café no se asocia con un riesgo aumentado de enfermedades crónicas, sino que se considera parte de una dieta saludable. ( SHUTTERSTOCK )

Muchas de las mejores conversaciones (y confesiones) entre amigos y familiares se han desarrollado con una taza de café de por medio como único testigo. Si esa taza hablara, cuántas cosas saldrían a la luz.

De ahí, tal vez, la proliferación de negocios exitosos dedicados principalmente a ofrecer los más variados tipos de café.

Pero el beneficio de tomar café no solo se circunscribe a esos gratificantes momentos, va más allá y te los contamos aprovechando el Día Nacional del Café.

El consenso científico actual plantea que la cafeína lejos de hacer daño a la salud aporta beneficios importantes siempre que no se consuma en exceso.

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Las ventajas de una taza de café

Estudios científicos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad de Harvard, Mayo Clinic, Universidad de Toronto, Academia Española de Nutrición y Dietética, European Heart Journal, Universidad Johns Hopkins, entre otros, coinciden en que el consumo moderado del café no se asocia con un riesgo aumentado de enfermedades crónicas; más aún, se considera parte de una dieta saludable.

A sus cualidades oxidantes y polifenoles se le atribuye una mayor longevidad y mejor salud cardiovascular.

Para ello, se recomienda entre tres a cinco tazas de café al día, antes del mediodía puesto que el consumo de café por la tarde o por la noche se asocia a alteración del ritmo circadiano de la actividad simpática y los niveles de hormona como la melatonina (importante mediador del sueño en el cerebro).

También se ha demostrado que cada taza adicional de café diario se asocia a menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Otros estudios han relacionado el consumo regular de café con un menor riesgo de muerte prematura.

En un estudio de más de 46 mil adultos estadounidenses, realizado por investigadores de la universidad de Tufts, obtenidos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) entre 1999 y 2018, sugiere que el consumo de café esta asociado con una reducción en el riesgo de muerte prematura.

Adicional, beber café con cafeína se ha relacionado con un mejor estado de ánimo y menos riesgo de depresión en algunos grupos.

Beber de tres a cuatro tazas de café al día está relacionado con menos riesgo de accidentes cerebrovasculares y puede proteger contra el cáncer de boca, de garganta y sistema digestivo, sin embargo, la evidencia no es concluyente.

Eso sí, mejor negro puesto que las cremas, el azúcar o el sirop, pueden anular sus efectos positivos.

Los beneficios

Mayor longevidad y salud cardiovascular : se asocia con menor riesgo de muerte prematura , particularmente por enfermedades cardiovasculares. Hasta en un 31% reduce su riesgo.

: se asocia con de , particularmente por enfermedades cardiovasculares. Hasta en un 31% reduce su riesgo. Protección cerebral y cognitiva: ayuda a mejorar la memoria a corto plazo, la concentración y el estado de alerta y de ánimo al combatir la fatiga. Menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, (un 65% menos riesgo)y Parkinson.

ayuda a mejorar la memoria a corto plazo, la concentración y el estado de alerta y de ánimo al combatir la fatiga. de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, (un 65% menos riesgo)y Parkinson. Reducción de riesgo de diabetes tipo 2: ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina pudiendo reducir la probabilidad de padecerla en un 25%

ayuda a mejorar la pudiendo reducir la probabilidad de padecerla en un 25% Salud hepática y metabolismo: menor riesgo de padecer enfermedades hepáticas, incluyendo cirrosis y cáncer de hígado. Mejora la salud intestinal al actuar como prebiótico .

de padecer enfermedades hepáticas, incluyendo cirrosis y cáncer de hígado. Mejora la intestinal al actuar como . Rendimiento físico: estimulante del sistema nervioso central, lo que aumenta los niveles de energía y mejora el rendimiento físico . Mejora el estado de ánimo, la alerta mental .

estimulante del sistema nervioso central, lo que aumenta los niveles de energía y mejora el . Mejora el estado de ánimo, la . Propiedades antioxidantes y nutricionales : rico en polifenoles , vitamina B2, B3, B5, magnesio y potasio .

: rico en , vitamina B2, B3, B5, . Pérdida de peso: la cafeína estimula la quema de grasa natural y mejora el rendimiento físico.

Las contraindicaciones

Debido a la cafeína, el café tiene algunos riesgos:

Consumir demasiado cafeína puede causar ansiedad , ritmo cardiaco acelerado , dolor de cabeza y aumentar los síntomas de acidez y reflujo estomacal.

puede causar , , dolor de cabeza y aumentar los síntomas de estomacal. Síntomas urinarios como la frecuencia y la urgencia.

como la frecuencia y la urgencia. Quienes están embarazadas o tratando de quedar embarazadas o en periodo de lactancia deben limitar su consumo de cafeína a 200 miligramos por día, equivalente a 12 onzas líquidas al día.