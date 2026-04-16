Dra. Wanda Pérez: "La voz también se cansa, y cuando lo hace, envía una señal de alerta"

La voz debe estar presente en nuestra rutina de cuidado diario. ( FREEPIK )

En ocasiones restamos tanta importancia a maravillas que tenemos "por defecto", aunque en este caso lo correcto es llamarle perfección. Una de ellas es la voz, que hoy, 16 de abril, es su día mundial.

Los especialistas médicos alrededor del mundo se unen en un mismo mensaje: cuidar la voz es cuidar la salud. Entre ellos, tenemos en República Dominicana a la otorrinolaringóloga Wanda Pérez, quien nos da respuestas en torno a este importante tema y quien conmemoró la fecha ofreciendo consulta gratuita en su consultorio.

Y es que, para ella, la efeméride es una oportunidad para educar. "Es un día de celebración mundial en el que tratamos de orientar hacia la prevención, para que la voz se mantenga adecuada y funcional".

¿Cuándo deja de ser normal una alteración en la voz?

La respuesta de la otorrinolaringóloga torna hacia una advertencia a la que hay que prestarle atención. Todo puede iniciarse de forma sutil: una leve ronquera, una sensación de fatiga al hablar o una voz que pierde fuerza.

Indica también que en muchos casos, estos síntomas se resuelven por sí solos en una o dos semanas. Sin embargo, cuando la disfonía persiste más de 15 días sin mejoría, el panorama cambia.

Con signos de alerta de un problema de salud que amerita la consulta médica, la doctora Wanda Pérez detalla los siguientes:

Cansancio vocal o cansancio en la voz , paciente cuando habla se le cansa la voz .

o cansancio en la , cuando habla se le cansa la . Posible pérdida del volumen o de la fuerza al proyectar esa voz .

o de la esa . Sensación de atragantamiento .

. Presencia de carraspeo , que consiste en emitir un sonido bronco y breve para aclarar la garganta , eliminando mucosidad o irritación.

, que consiste en emitir un y breve para , eliminando mucosidad o irritación. El dolor de garganta.

Ante la presencia de estos malestares, la especialista de la voz considera que "estamos hablando de que probablemente no se trate de un proceso leve de una disfonía causada por ejemplo por un catarro común, sino que probablemente se trate de un problema mucho más serio".

También asegura que, aunque son muchos los problemas de voz que enfrenta la sociedad actual, "ciertamente el signo característico que hace llamar la atención es la disfonía o ronquera, esos cambios que presenta la voz que le hacen sentir al paciente que su voz no anda bien".

Hábitos a considerar

El cuidado vocal es parte de una rutina diaria; entre ellas figura la hidratación, que para la doctora Pérez, es la base de todo. No se trata de beber grandes cantidades de agua de una sola vez, sino de mantener una ingesta constante durante el día que preserve la humedad natural de las cuerdas vocales.

A esto se suma evitar irritantes conocidos: el tabaco, la hookah, el vapeo y la exposición al humo o químicos. "Todos estos tienen elementos que se depositan en las cuerdas vocales, causando un cambio inflamatorio que provocan daño en nuestras cuerdas vocales, pudiendo ser un daño progresivo, que estimule la producción de algún tipo de cáncer de garganta"

En profesiones como estilistas, manicuristas o trabajadores de la construcción, siempre expuestos a sustancias como pintura y polvo de madera, el uso de mascarillas no debería ser una opción, sino una medida de protección esencial obligatoria.

Asimismo, hay que tener en consideración que el reflujo gástrico, muchas veces subestimado, también juega un papel determinante. Las bebidas ácidas, los alimentos altamente condimentados y ciertos hábitos alimenticios pueden agravar la irritación de la garganta y, con el tiempo, generar daños mayores si no se controlan.

Mitos y riesgos reales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/pexels-karola-g-5399013-7e45683e.jpg El consumo combinado de alcohol y tabaco incrementa significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de garganta. A (FREEPIK)

En la cultura popular persisten remedios caseros que, lejos de ayudar, pueden empeorar la situación. Las gárgaras con vinagre o bicarbonato, por ejemplo, resultan irritantes para el epitelio de la garganta. "Más que aliviar, pueden causar daño", advierte la especialista Wanda Pérez, quien reitera que la hidratación sigue siendo la herramienta más efectiva.

Otro punto clave es la relación entre hábitos y enfermedades graves. El consumo combinado de alcohol y tabaco incrementa significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de garganta. A esto se suma la posible exposición al virus del Papiloma humano (VPH) por contacto oral, un factor que también puede incidir en la aparición de lesiones malignas.

Para quienes hacen de la voz su instrumento de trabajo, como los cantantes, los docentes, y los conferencistas, el cuidado debe ser aún más riguroso. El entrenamiento vocal es una necesidad para evitar lesiones por uso inadecuado.

La doctora Pérez también recomienda que toda persona que aspire a una carrera que implique un uso intensivo de la voz se someta a una evaluación otorrinolaringológica previa. Detectar a tiempo pequeñas alteraciones puede marcar la diferencia entre una carrera sostenible y un problema crónico.

Al preguntarle sobre las condiciones de salud que pueden afectar la voz, como las infecciones respiratorias, el estrés y el reflujo, que alteran la voz de forma temporal; advierte que, de no manejarse adecuadamente, pueden evolucionar hacia condiciones más persistentes.