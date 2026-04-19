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Alzheimer
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Estudio revela que las mujeres son más vulnerables al Alzheimer que los hombres

El sexo femenino presenta una progresión mucho más acelerada de la enfermedad en comparación con la población masculina

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    Estudio revela que las mujeres son más vulnerables al Alzheimer que los hombres
    Las mujeres parecen cargar con una vulnerabilidad adicional a la enfermedad. (FREEPIK)

    En ciertas condiciones, el cerebro femenino podría enfrentar una progresión del Alzheimer hasta 20 veces más rápida. Sí, esta es la información más reciente arrojada Mayo Clinic que revela una diferencia inquietante.

    En él se evidencia que la manera en la que interactúan dos proteínas puede causar un deterioro cerebral. La tau, estrechamente ligada a la enfermedad de Alzheimer, y la alfa-sinucleína, conocida por su papel en la enfermedad de Parkinson.

    Ambas se acumulan de forma anómala en el cerebro, las mujeres presentan una progresión mucho más acelerada de la enfermedad en comparación con los hombres.

    La investigación, liderada por la neurorradióloga Kejal Kantarci, utilizó técnicas avanzadas de neuroimagen para seguir el rastro de estos cambios en el cerebro. Su conclusión no solo es científica, también es un llamado de atención:

    "No podemos seguir abordando el Alzheimer como si se comportara exactamente igual en todas las personas".

    Una respuesta buscada durante años

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    Infografía
    Los datos revelaron que un 17% presentaba acumulación anómala de alfa-sinucleína. (FREEPIK)

    Desde hace años, las cifras mostraban una tendencia: las mujeres representan casi dos tercios de los casos de Alzheimer. Lo que no estaba claro era por qué.

    Hoy, esta interacción entre proteínas ofrece una pista contundente.

    La tau y la alfa-sinucleína existen naturalmente en el cerebro, pero cuando se pliegan de manera incorrecta, forman depósitos que interrumpen la comunicación neuronal. Es ahí donde comienza el deterioro cognitivo: lento para algunos, vertiginoso para otros.

    Y en este escenario, las mujeres parecen cargar con una vulnerabilidad adicional.

    Las conclusiones

    Para la investigación, el equipo analizó a 415 participantes del consorcio Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, una de las plataformas más importantes para el seguimiento del Alzheimer a lo largo del tiempo.

    Los datos revelaron que un 17% presentaba acumulación anómala de alfa-sinucleína; y dentro  de ese grupo, las mujeres desarrollaron depósitos de tau a una velocidad significativamente mayor.

    El investigador Elijah Mak, primer autor del estudio, lo resume con precisión: entender esta vulnerabilidad podría abrir puertas a tratamientos que aún no se han considerado.

    Para quienes están en grupos vulnerables —especialmente mujeres con antecedentes familiares, deterioro cognitivo leve o enfermedades neurodegenerativas asociadas— este hallazgo tiene implicaciones directas:

    • Diagnóstico más fino: no basta con detectar Alzheimer; hay que identificar qué otras patologías lo acompañan.
    • Seguimiento personalizado: la progresión puede variar drásticamente según el perfil biológico.
    • Prevención con enfoque diferencial: el riesgo no es uniforme, y tampoco deberían serlo las estrategias.
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