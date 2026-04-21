Emprendedora dominicana lleva éxito en el mundo de la belleza de Turcas y Caicos a Bonao

Flor Rivas trae a República Dominicana Dominique Nails & Hair Center, un centro de belleza famoso en la isla Turcos y Caicos. ( FUENTE EXTERNA )

Fiordaliza Rivas Mejía de Calderón, conocida como Fior Rivas, es una emprendedora dominicana nacida en la década de los años 80 en Bonao, provincia Monseñor Nouel que conquistó el éxito en el mundo de la belleza y el emprendimiento.

Hace más de dos décadas emigró a las Islas Turcas y Caicos en busca de nuevas oportunidades. Allí, junto a su esposo, fundó Dominique Nails & Hair Center, un centro de belleza que con el tiempo se ha consolidado como un referente en servicios de estética y cuidado personal en ese territorio caribeño.

Desde la creación de su negocio, Fior mantuvo firme el propósito de llevar su experiencia y modelo de servicio a su tierra natal. Ese sueño se materializará con la apertura de su primera sucursal en Bonao, tras casi veinte años de trabajo, disciplina y perseverancia.

“Siempre supe que quería regresar a mi país para aportar, generar empleos y ofrecer un servicio de calidad. Este proyecto no es solo un negocio, es el resultado de años de esfuerzo y un compromiso con mi gente. Hago un llamado a todos los bonaenses ausentes a invertir en Bonao. Si los extranjeros vienen a invertir en nuestro país, nosotros también podemos”, expresó Rivas.

Gracias a su trayectoria, Fior fue reconocida en Islas Turcas y Caicos por su destacada labor en el marco del evento internacional Hair Evolution, Hair Show and Competition, celebrado el 27 de septiembre de 2025 en el Brayton Hall.

Impulsada por su pasión por el cuidado capilar y la innovación en la industria de la belleza, Fior también desarrolló la línea StemcellForte by Fior Rivas®, enfocada en fortalecer y revitalizar el cabello.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/75dc7f1e-9319-4734-a9d9-a7224e2f8efd-8fcefe1a.jpg El objetivo de Flor Rivas es proyectar la provincia Monseñor Nouel como un destino atractivo para la inversión. (FUENTE EXTERNA)

La inauguración de la nueva sucursal de Dominique Nails & Hair Center se realizará el domingo 10 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en el Bonao Business Center.

Contará con la presencia de autoridades, invitados especiales, familiares, colaboradores, aliados estratégicos, patrocinadores, clientes y miembros de la prensa.

Experiencia ecoturística y cultural

En el marco de esta apertura, una delegación de 15 periodistas de distintos medios de comunicación visitará Bonao. La agenda incluye una charla sobre ecoturismo y emprendimiento en Guacamayos Hotel & Villas, así como actividades como tubing en el río Yuna y visitas a importantes puntos de interés, entre ellos la Plaza de la Cultura de Bonao, La Voz del Yuna y el Monumento a los Héroes de Bonao.

El objetivo de esta iniciativa es proyectar la provincia Monseñor Nouel como un destino atractivo para la inversión, el turismo y el desarrollo empresarial.