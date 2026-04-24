¿Hay personas que no son compatibles con el matrimonio?

No todo el mundo da para casarse o para sostener el compromiso que implica ( SHUTTERSTOCK )

En una de esas conversaciones de WhatsApp que comienzan triviales y se tornan más íntimas, una amiga compartió su situación de pareja a modo de desahogo: apenas lleva unos meses de casada y siente que el matrimonio no es para ella.

Su comentario rondó en mi cabeza durante días. Y es que pone sobre la mesa una inquietud que muchas veces preferimos no abordar. De ahí surge una pregunta inevitable: ¿hay personas que, sencillamente, no encajan en el matrimonio?

La respuesta corta es sí. "No todo el mundo da para casarse o para sostener el compromiso que implica", responde la psicóloga Karem González, directora de @lotuscentrointegral.

¿Por qué a algunos les cuesta más?

Desde la psicología, uno de los factores más decisivos que puede dificultar la vida en pareja es el tipo de apego que desarrollamos. Las personas con apego evitativo, explica González, suelen experimentar mayores dificultades ante los cambios que implica el matrimonio.

Tienden a evitar el conflicto, temen la vulnerabilidad y les cuesta conectar con sus propias emociones. Muchas veces, terminan saboteando el vínculo sin siquiera ser plenamente conscientes de ello.

La independencia, llevada al extremo, también puede convertirse en un saboteador silencioso. "La autosuficiencia es una fantasía", asegura la experta.

"Es una defensa emocional en personas que han aprendido a no necesitar al otro para no sufrir", explica. Esto se traduce en relaciones donde el malestar no se comunica, se acumula y eventualmente estalla. Como advierte, esa dinámica puede convertirse en "una bomba de tiempo".

Asimismo, las experiencias previas juegan un papel crucial. Las heridas emocionales no resueltas tienden a repetirse, afectando la capacidad de confiar en nuevas relaciones. "Un duelo no resuelto se repite", resume.

En esos casos, la relación no se vive desde la confianza, sino desde la supervivencia, como si hubiera que protegerse de un daño que aún no existe.

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"Todo ser humano es digno de amor. Pero sí hay personas que la van a tener más difícil para hacer funcionar un matrimonio sano" Karem González Psicóloga clínica “

¿Se puede desear casarse y no estar listo?

Sí, y es más común de lo que parece. Desear el matrimonio no siempre significa estar emocionalmente preparado para sostenerlo.

"Todo ser humano es digno de amor. Pero sí hay personas que la van a tener más difícil para hacer funcionar un matrimonio sano", señala la profesional.

Esto se manifiesta de distintas formas: hay quienes aman, pero no saben cuidar; quienes cuidan, pero no saben amar; y quienes no logran recibir afecto. En todos los casos, la dificultad radica en integrar de manera saludable el vínculo.

"Nuestra historia vincular escribe el guion de la calidad de nuestras relaciones", afirma. Así, alguien que asocia la vulnerabilidad con peligro tenderá a priorizar la seguridad sobre la felicidad, especialmente en momentos de cambio o estrés.

La buena noticia es que se puede aprender a estar en pareja. "La neuroplasticidad nos confirma que siempre podemos aprender", asegura. "Un sistema nervioso regulado puede confiar y, con ello, expandirse a explorar nuevas formas de vivir".

Decidir no casarse vs. no poder sostenerlo

No es lo mismo elegir no casarse que no ser compatible con el matrimonio. González hace una distinción clave: "Lo primero es una decisión. Un acto de libertad consciente donde uno elige. Lo segundo es una privación extrema de la necesidad del contacto".

En este último caso, suele haber una historia emocional que ha limitado la capacidad de conectar profundamente con otros.

Señales de advertencia

Existen ciertos indicadores que pueden sugerir dificultades para sostener una relación de pareja: el rechazo a la intimidad, la dificultad para aceptar acuerdos, la necesidad constante de imponer la propia voluntad, el miedo intenso al rechazo e incluso conductas dañinas hacia el otro.

Reconocer estas señales no implica etiquetarse, sino abrir la puerta a una mayor comprensión personal.

Para quienes se cuestionan si el matrimonio es para ellos, la recomendación es mirar hacia adentro. "Lo natural es amar", enfatiza González.

Si algo bloquea esa capacidad, vale la pena explorar su origen. Conocerse, entender la propia historia y hacer las paces con el pasado son pasos clave para tomar decisiones desde la libertad y no desde el miedo.

Al final, más que preguntarnos si estamos hechos para el matrimonio, la verdadera pregunta es otra: ¿qué necesitamos sanar o aprender para amar mejor?

Señales de alerta

Existen ciertos indicadores que pueden sugerir incompatibilidad con el matrimonio. Entre ellos, el rechazo a la intimidad, la dificultad para aceptar normas o acuerdos, la necesidad constante de imponer la propia voluntad, el miedo intenso al rechazo e incluso conductas dañinas hacia el otro.

Para quienes se cuestionan si el matrimonio es para ellos, la recomendación de la psicóloga es mirar hacia adentro. "Lo natural es amar", enfatiza.

Si algo bloquea esa capacidad, vale la pena explorar su origen. Conocerse, entender la historia propia y hacer las paces con el pasado son claves para tomar decisiones desde la libertad y no desde el miedo.

Al final, más que preguntarnos si estamos hechos para el matrimonio, quizá la verdadera pregunta sea: ¿qué necesitamos sanar o aprender para poder amar mejor?

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