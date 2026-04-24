El desconocimiento sobre la propia anatomía sigue siendo sorprendentemente común. ( FUENTE EXTERNA )

¿Sabes por dónde sale la orina en las mujeres? Uno de los mitos más extendidos sobre la anatomía femenina es creer que la orina y la menstruación salen por el mismo lugar. Pero no: el cuerpo femenino tiene aberturas distintas para cada función.

En la zona íntima existen tres orificios claramente diferenciados. Dos de ellos se encuentran en la vulva: la abertura de la uretra y la abertura de la vagina. El tercero es el ano, que forma parte del sistema digestivo.

La abertura de la uretra, también llamada orificio uretral, es un pequeño conducto por donde se expulsa la orina. Está situada justo debajo del clítoris y por encima de la abertura vaginal. Es tan diminuta que, a simple vista, puede pasar desapercibida.

Por otro lado, la abertura de la vagina cumple funciones completamente distintas. Es el canal por donde fluye la sangre menstrual, por donde pueden introducirse productos como tampones o copas menstruales, y también es el canal del parto en los nacimientos vaginales.

Además, es la vía en la que ocurre la penetración durante las relaciones sexuales.

Comprender esta diferencia no es solo una cuestión de curiosidad, sino de salud. La uretra pertenece al sistema urinario, mientras que la vagina forma parte del sistema reproductivo.

Por eso, los problemas urinarios (como dolor al orinar, ardor, aumento de la frecuencia o incontinencia) deben ser evaluados por un urólogo. En cambio, cualquier asunto relacionado con el ciclo menstrual, el embarazo, los órganos reproductivos o la salud mamaria corresponde al ginecólogo.

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Explorar tu cuerpo también es salud

El desconocimiento sobre la propia anatomía sigue siendo sorprendentemente común, incluso entre mujeres adultas. Por eso, cada vez más especialistas recomiendan la autoexploración como una herramienta de conocimiento y prevención.

Observar la vulva con un espejo, en un espacio cómodo y con buena iluminación, permite identificar estructuras como los labios mayores y menores, el clítoris, el meato urinario (por donde sale la orina) y el introito vaginal (entrada de la vagina).

Este ejercicio, lejos de cualquier tabú, puede ayudarte a reconocer cambios, mantener una higiene adecuada y prevenir infecciones. Conocer tu cuerpo es parte esencial del bienestar integral.

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