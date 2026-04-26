Contaminación acústica: el ruido que impacta tu salud

Hoy, Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, nos hacemos eco de la urgencia de visibilizar los efectos del exceso de ruido en la vida cotidiana. ( SHUTTERSTOCK )

La contaminación acústica, o exceso de ruidos, puede causar sordera gradual y permanente además de hipertensión, deterioro cognitivo, alteraciones en el sistema inmunitario y daños psicológicos.

Hoy, Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, nos hacemos eco de una problemática silenciosa que afecta la salud y la calidad de vida de millones de personas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (0MS), es la segunda causa de enfermedad por razones ambientales. Y se estima que tres de cada cuatro habitantes de ciudades están afectados por la pérdida auditiva debida a ruidos de alta intensidad superiores a los 70 decibeles.

El ruido en República Dominicana

En nuestro país esos decibeles se superan con creces a todas horas del día y la noche. La Procuraduría Ambiental recibe 5,000 denuncias al mes por ruidos. Es el delito ambiental más reportado por los ciudadanos, según las declaraciones del magistrado Francisco Contreras, encargado del área.

Ese tipo de infracción, tipificada en la ley 90-19, es un delito ambiental sancionado con penas de uno a tres años de prisión y multas que oscilan entre uno y 30 salarios mínimos.

Y por lo que se percibe, la ley es letra muerta. El 70 % del ruido ambiental proviene del transporte y el 30 % restante de la construcción, industrias y zonas recreativas.

Al impaciente tránsito vehicular, a la música de los colmadones, a los bares, conciertos o velloneras, se ha agregado el menos esperado: el de centros religiosos que emplean altoparlantes para “elevar” sus prédicas sin tomar en cuenta los altísimos decibeles, ni las horas tempranas, sobre todo en fines de semana.

Ese es un nuevo factor que afecta el sueño y el descanso de los ciudadanos. Sus promotores deben crear conciencia del daño que causa el ruido excesivo y permanente.

Otros factores de riesgo auditivo proceden del uso de auriculares personales con música excesivamente elevada, lo que parece aumentar la pérdida de audición a edades tempranas.

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De acuerdo al doctor Guillermo Jiménez, neurólogo del hospital general Plaza de la Salud y de Hospiten Santo Domingo, el ruido produce cambios en el cerebro, puede afectar la memoria, la concentración y el habla.

“Quienes sufren de migrañas pueden sufrir un aumento de los dolores, y los ruidos intensos y repetitivos pueden desencadenar crisis epilépticas en pacientes con la llamada epilepsia refleja, audio génica o de sobresaltos”, explica el galeno.

Menos frecuente, agrega, pero no menos importante, podría ser la contaminación acústica como causa de dificultades en el aprendizaje, la concentración y la memoria. Como estresor ambiental continuo altera el sueño, aumenta la ansiedad y constituye un riesgo de infarto cerebral.

La contaminación acústica no afecta a todos por igual, subraya. “Sus efectos se relacionan con la duración de la exposición, la intensidad del ruido y las condiciones económicas, entre otros factores”, subraya Jiménez

Por su parte, el doctor Antonio del Orbe, psiquiatra, sostiene que mientras más primitiva es una sociedad, tiene mayor tendencia a ser ruidosa.

“Constituye un aval de las sociedades civilizadas hacer frente y tener tolerancia cero al ruido". El psiquiatra apunta que el ruido es uno de los dos primeros miedos que experimentamos al nacer. El otro es el miedo al caer.

“El miedo al ruido permanece y de alguna manera es una alerta, una vigilancia constante. Cuando las cosas salen de control producen ruido. Cognitivamente eso se asocia a molestias que aparecen en una conversación, en el desarrollo de la vida social”, puntualiza Del Orbe.

Causas principales Tráfico en zonas urbanas; demás de aéreo y ferroviario.

Construcción e industria.

Ocio y vida nocturna, generado por bares y conciertos, principalmente.

En los últimos tiempos se ha agregado otro: algunos centros religiosos, que, para “elevar” aún más sus prédicas, recurren a altoparlantes sin tomar en cuenta el altísimo grado de decibeles que alcancen sus alabanzas.