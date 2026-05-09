"Doomscrolling": cómo el consumo constante de noticias negativas afecta la salud mental

Existen maneras sencillas de recuperar el equilibrio digital sin necesidad de desconectarse completamente de internet. ( FREEPIK )

"Solo voy a revisar cinco minutos más". Para muchas personas, esa frase termina convirtiéndose en una hora completa navegando entre titulares alarmantes, discusiones en redes sociales y noticias desalentadoras.

A este hábito se le conoce como doomscrolling: el consumo compulsivo de contenido negativo en internet.

Su origen se popularizó durante 2020, en los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Confinados en casa enfrentando la incertidumbre, millones de personas comenzaron a buscar información constantemente desde sus teléfonos, computadoras y televisores. El problema es que ninguna cantidad de noticias parecía suficiente para aliviar la ansiedad.

Según explica el doctor Craig Sawchuk, psicólogo de Mayo Clinic en Rochester, el término tiene mucho sentido desde el punto de vista emocional. "Cuando se piensa en la palabra doom (fatalidad), esta genera una fuerte reacción emocional", señala el especialista.

¿Por qué es tan difícil detenerse?

El doomscrolling no ocurre solo por curiosidad. Sawchuk explica que el cerebro humano está programado para prestar atención a las amenazas y a lo desconocido. Durante siglos, esa capacidad fue esencial para la supervivencia.

Un cerebro que detectaba rápidamente el peligro tenía más posibilidades de mantenerse a salvo. El problema es que, en el entorno digital actual, ese mismo mecanismo puede jugar en contra.

Lo que empieza como una búsqueda de información para sentirse preparado o entender mejor una situación, termina convirtiéndose en una espiral difícil de detener. Y mientras más contenido negativo se consume, más emociones desagradables aparecen: ansiedad, irritabilidad, frustración, impotencia o tristeza.

"Cuando surge esta negatividad, actúa como una lente", refiere el doctor. Es decir, el estado emocional lleva a enfocarse todavía más en publicaciones y noticias que refuercen esos sentimientos.

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El impacto silencioso en la salud mental

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el doomscrolling puede afectar distintas áreas de la vida cotidiana.

Uno de los efectos más frecuentes es la procrastinación del sueño. Revisar noticias o redes sociales antes de dormir suele extenderse mucho más de lo previsto, reduciendo las horas de descanso.

"La alteración del sueño hace que no seamos personas especialmente agradables en el trato. Al día siguiente somos menos tolerantes y más impacientes", afirma el psicólogo.

También puede afectar las relaciones personales. El tiempo que normalmente se dedicaría a conversar, compartir o desconectarse con amigos y familiares termina absorbido por la pantalla.

A esto se suma la disminución de actividades que ayudan naturalmente a regular el estrés, como hacer ejercicio, exponerse a la luz solar o pasar tiempo al aire libre.

¿Cómo romper el ciclo?

Existen maneras sencillas de recuperar el equilibrio digital sin necesidad de desconectarse completamente de internet.

El doctor Sawchuk recomienda comenzar con algo básico: prestar atención al estado emocional mientras se consume contenido digital. Cada cinco o 10 minutos, resulta útil hacer una pausa y evaluar si, después de seguir navegando, el estado de ánimo ha mejorado o empeorado.

También aconseja establecer límites claros de tiempo. Por ejemplo, destinar 15 o 20 minutos específicos al día para revisar noticias o redes sociales y utilizar alarmas que ayuden a respetar ese límite.

Otra estrategia importante es reemplazar parte del tiempo en pantalla con actividades que tengan un efecto positivo sobre el estado de ánimo: hacer ejercicio, dormir mejor, pasar tiempo con otras personas o simplemente salir al aire libre.

Más que eliminar la información, se trata de aprender a consumirla de forma más consciente. Porque mantenerse informado es importante, pero no debería ocurrir a costa de la tranquilidad mental.

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