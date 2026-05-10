Opciones de meriendas que te refrescan para estos días ardientes

El cuerpo pide alimentos ligeros, frescos y fáciles de digerir para contrarrestar la pesadez que nos provocan las altas temperaturas. ( FREEPIK )

Todavía a la primavera le faltan muchos días para despedirse de la República Dominicana y el calor nos azota cada vez peor. El cuerpo pide alimentos ligeros, frescos y fáciles de digerir para contrarrestar la pesadez que nos provocan las altas temperaturas.

Las meriendas son buenas aliadas para mantenerse hidratado, con energía y sin caer en opciones ultraprocesadas que suelen dejar sensación de pesadez.

Frutas ricas en agua, yogures, panes ligeros y bebidas naturales son parte de las propuestas ideales para estas jornadas de altas temperaturas, en las que también apetece comer algo rápido, sabroso y nutritivo.

Pan con tomate, rúcula y jamón

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/14166-e99d2c19.jpg Es muy saciante. (FREEPIK)

Una opción sencilla y llena de sabor. Basta con tomar un par de trocitos de pan, añadir un chorrito de aceite de oliva virgen, tomate natural triturado, rúcula fresca y unas lonjas de jamón serrano.

Además de refrescante, esta combinación aporta carbohidratos, grasas saludables y proteínas, convirtiéndose en una merienda equilibrada y muy mediterránea.

Brochetas (Pinchos) de frutas: color y frescura

Las frutas son protagonistas indiscutibles del verano y presentarlas en pinchos las hace aún más apetecibles.

Sandía, melón, lechosa, pitahaya, mango, piña, coco y guineo son frutos de nuestra tierra que abundan en esta temporada y que se hace fácil sacarle provecho. Puedes cortar los de tu preferencia en pequeños cubos e ir alternándose para crear una merienda vistosa, hidratante y rica en vitaminas y antioxidantes.

También es una excelente alternativa para motivar a los niños a consumir más fruta.

Licuado de granadillo

El granadillo vive su mejor temporada y se convierte en una de las frutas más refrescantes para combatir el calor.

Rico en agua y con una textura suave y exótica, puede disfrutarse en licuado utilizando solo la pulpa o incorporando también las semillas, que aportan un agradable toque crujiente. Servido bien frío, resulta ideal para recuperar frescura durante la tarde. Si eres amante a las batidas, echa hielo, leche y vainilla... licúa y a disfrutar.

Yogur natural con frutas y canela

El yogur natural es una base perfecta para una merienda ligera. Aporta probióticos y proteínas, mientras que las frutas frescas añaden fibra y vitaminas.

Un poco de canela completa la preparación con un aroma especial y propiedades digestivas. Los expertos recomiendan elegir siempre yogur natural sin azúcar y utilizar fruta fresca entera en lugar de jugos o batidos para mantener un mejor control de la glucosa.

Manzana con mantequilla de maní 100%

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/apple-and-peanut-butter-the-nutritional-benefits-welzof8352cba-8a8d-4bee-bac6-a19bcdb9588d-ae800f4d.jpg Diferente y nutritiva. (FREEPIK)

Es una combinación cremosa, fresca, saciante y nutritiva. Así es esta combinación que mezcla rodajas de manzana fresca con mantequilla de maní natural.

La fruta aporta fibra y sensación de saciedad, mientras que la crema de frutos secos brinda proteínas y grasas saludables. La clave está en elegir una crema elaborada únicamente con mantequilla de maní, sin azúcares añadidos ni aceites procesados.

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