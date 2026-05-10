Opciones de meriendas que te refrescan para estos días ardientes
Son buenas aliadas para mantenerse hidratado, con energía y sin caer en opciones ultraprocesadas que suelen dejar sensación de pesadez
Todavía a la primavera le faltan muchos días para despedirse de la República Dominicana y el calor nos azota cada vez peor. El cuerpo pide alimentos ligeros, frescos y fáciles de digerir para contrarrestar la pesadez que nos provocan las altas temperaturas.
Las meriendas son buenas aliadas para mantenerse hidratado, con energía y sin caer en opciones ultraprocesadas que suelen dejar sensación de pesadez.
Frutas ricas en agua, yogures, panes ligeros y bebidas naturales son parte de las propuestas ideales para estas jornadas de altas temperaturas, en las que también apetece comer algo rápido, sabroso y nutritivo.
Pan con tomate, rúcula y jamón
Una opción sencilla y llena de sabor. Basta con tomar un par de trocitos de pan, añadir un chorrito de aceite de oliva virgen, tomate natural triturado, rúcula fresca y unas lonjas de jamón serrano.
Además de refrescante, esta combinación aporta carbohidratos, grasas saludables y proteínas, convirtiéndose en una merienda equilibrada y muy mediterránea.
Brochetas (Pinchos) de frutas: color y frescura
Las frutas son protagonistas indiscutibles del verano y presentarlas en pinchos las hace aún más apetecibles.
Sandía, melón, lechosa, pitahaya, mango, piña, coco y guineo son frutos de nuestra tierra que abundan en esta temporada y que se hace fácil sacarle provecho. Puedes cortar los de tu preferencia en pequeños cubos e ir alternándose para crear una merienda vistosa, hidratante y rica en vitaminas y antioxidantes.
También es una excelente alternativa para motivar a los niños a consumir más fruta.
Licuado de granadillo
El granadillo vive su mejor temporada y se convierte en una de las frutas más refrescantes para combatir el calor.
Rico en agua y con una textura suave y exótica, puede disfrutarse en licuado utilizando solo la pulpa o incorporando también las semillas, que aportan un agradable toque crujiente. Servido bien frío, resulta ideal para recuperar frescura durante la tarde. Si eres amante a las batidas, echa hielo, leche y vainilla... licúa y a disfrutar.
Yogur natural con frutas y canela
El yogur natural es una base perfecta para una merienda ligera. Aporta probióticos y proteínas, mientras que las frutas frescas añaden fibra y vitaminas.
Un poco de canela completa la preparación con un aroma especial y propiedades digestivas. Los expertos recomiendan elegir siempre yogur natural sin azúcar y utilizar fruta fresca entera en lugar de jugos o batidos para mantener un mejor control de la glucosa.
Manzana con mantequilla de maní 100%
Es una combinación cremosa, fresca, saciante y nutritiva. Así es esta combinación que mezcla rodajas de manzana fresca con mantequilla de maní natural.
La fruta aporta fibra y sensación de saciedad, mientras que la crema de frutos secos brinda proteínas y grasas saludables. La clave está en elegir una crema elaborada únicamente con mantequilla de maní, sin azúcares añadidos ni aceites procesados.