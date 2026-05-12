Melanoma: el cáncer de piel que puede esconderse en un lunar

El melanoma puede aparecer como una lesión nueva o desarrollarse sobre un lunar ya existente. ( FUENTE EXTERNA )

El sol forma parte del estilo de vida caribeño. Ir a la playa y hacer actividades al aire libre es algo común para muchas personas. Pero lo que muchos no saben es que exponerse demasiado al sol puede ser peligroso. Esto aumenta el riesgo de melanoma maligno, uno de los cánceres de piel más agresivos.

Aunque no es el cáncer cutáneo más frecuente, sí es considerado el más peligroso por su capacidad de propagarse rápidamente hacia otros órganos cuando no se detecta a tiempo.

Como parte del Mes de Concientización sobre el Melanoma, que se conmemora en mayo, la doctora Yeimi Ruiz, radioncóloga de Radonic, hace un llamado a priorizar la prevención, la observación de la piel y la consulta médica temprana.

"El melanoma puede aparecer como una lesión nueva o desarrollarse sobre un lunar ya existente. Por eso es fundamental prestar atención a cualquier cambio sospechoso en la piel", explica la especialista.

Una enfermedad silenciosa

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El melanoma se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel. Su principal peligro radica en que, en muchos casos, avanza silenciosamente.

La doctora Ruiz insiste en que la detección temprana puede cambiar significativamente el pronóstico del paciente. Cuando el melanoma se identifica en sus primeras etapas, las probabilidades de éxito del tratamiento aumentan considerablemente.

Los especialistas recomiendan vigilar lunares o manchas que cambien de forma, color o tamaño, así como lesiones que produzcan picazón, sangrado o crecimiento acelerado.

Señales que no deben ignorarse

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Una de las herramientas más utilizadas para reconocer señales de alerta es la conocida regla ABCDE:

A – Asimetría : una mitad del lunar no coincide con la otra.

: una mitad del lunar no coincide con la otra. B – Bordes irregulares : bordes desiguales, borrosos o mal definidos.

: bordes desiguales, borrosos o mal definidos. C – Color desigual : presencia de distintos tonos como marrón, negro, rojo, blanco o azul.

: presencia de distintos tonos como marrón, negro, rojo, blanco o azul. D – Diámetro : lesiones que aumentan de tamaño o son mayores de lo habitual.

: lesiones que aumentan de tamaño o son mayores de lo habitual. E – Evolución: cualquier cambio en forma, color, elevación, picazón, sangrado o dolor.

"La evolución es una de las señales más importantes. Si una lesión cambia, debe ser evaluada", enfatiza la doctora Ruiz.

Factores de riesgo

La exposición excesiva a los rayos ultravioleta sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para desarrollar melanoma. A esto se suman las quemaduras solares, el uso de camas de bronceado, antecedentes familiares de cáncer de piel, piel clara, ojos claros, cabello rubio o pelirrojo y la presencia de numerosos lunares.

Sin embargo, la especialista aclara que cualquier persona puede desarrollar melanoma, independientemente de su tono de piel o antecedentes familiares.

"Existe la falsa percepción de que solo las personas de piel clara están en riesgo, pero todos debemos vigilar nuestra piel y protegernos adecuadamente", señala.

Cifras

A nivel mundial, en 2024 se estimó más de 331,000 nuevos casos de melanoma y cerca de 59,000 muertes relacionadas con esta enfermedad.

En República Dominicana, el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz reportó durante ese mismo año la detección de 266 casos de cáncer de piel en apenas dos meses, incluyendo melanomas, carcinomas basocelulares y carcinomas epidermoides.

Aunque estos datos corresponden a pacientes atendidos en ese centro y no representan la incidencia nacional total, sí evidencian una creciente necesidad de prevención y diagnóstico oportuno.

Consejos para su prevención

La protección solar ya no debe verse únicamente como una recomendación estética, sino como una medida esencial de salud.

Los expertos aconsejan:

Usar protector solar diariamente.

diariamente. Evitar la exposición solar prolongada.

Buscar sombra entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde. Utilizar sombreros , gafas y ropa protectora .

, y . Evitar las camas de bronceado .

. Examinar la piel regularmente, incluyendo cuero cabelludo, espalda, plantas de los pies y uñas.

Además, cualquier lesión nueva, cambiante o que no cicatrice debe ser evaluada por un dermatólogo sin demora.

Tratamientos cada vez más avanzados

El tratamiento del melanoma depende de la etapa en que se detecte. En fases iniciales, la cirugía suele ser suficiente. En casos más avanzados, pueden utilizarse radioterapia en el lecho quirúrgico y zonas ganglionares, así como inmunoterapia, terapia dirigida o quimioterapia, dependiendo de las características del tumor.

"El melanoma maligno es una enfermedad seria, pero muchas veces puede prevenirse o tratarse exitosamente si se detecta a tiempo. La educación, la protección solar y la consulta médica oportuna son nuestras principales herramientas", concluye la especialista.