La enfermería es el rostro humano que sostiene la seguridad y la calidad en la atención médica

La labor del personal de enfermería incluye el monitoreo permanente de la evolución clínica, la administración de tratamientos y la supervisión del cumplimiento de protocolos médicos. ( FUENTE EXTERNA )

En un sistema de salud cada vez más especializado y tecnológico, la enfermería continúa siendo el vínculo más cercano entre el paciente y el cuidado. Así lo plantea el licenciado Willen Cabrera, quien destaca que esta profesión representa mucho más que asistencia clínica.

Para él, consiste en un acompañamiento, vigilancia constante y garantía de seguridad para quienes atraviesan un proceso de salud.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora este 12 de mayo, Cabrera resalta el rol esencial que desempeñan enfermeras y enfermeros desde el ingreso del paciente a un centro médico hasta su recuperación y regreso a casa.

"Hablar de enfermería es hablar de cuidado, seguridad del paciente, calidad asistencial y acompañamiento continuo", afirma el especialista, al destacar que son estos profesionales quienes permanecen más tiempo junto a los pacientes y sus familias, lo que les permite identificar necesidades, anticipar riesgos y humanizar la atención incluso en escenarios altamente técnicos.

La labor del personal de enfermería incluye el monitoreo permanente de la evolución clínica, la administración de tratamientos y la supervisión del cumplimiento de protocolos médicos, tareas que, según explica Cabrera, constituyen una pieza clave dentro de una atención centrada en la persona.

Una profesión cada vez más especializada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/willen-cabrera-director-de-enfermeria-de-cemdoe-84beecdf.png Willen Cabrera, director de Enfermeri´a de CEMDOE. (FUENTE EXTERNA)

Cabrera sostiene que la enfermería moderna ha evolucionado hacia una disciplina más científica, colaborativa y especializada, integrada de manera activa al trabajo multidisciplinario junto a médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas y nutricionistas.

En ese sentido, recuerda que la Organización Panamericana de la Salud ha definido al personal de enfermería como uno de los pilares fundamentales de los sistemas sanitarios y un motor indispensable para garantizar atención segura y de calidad.

Para el director de Enfermería de CEMDOE, invertir en formación continua y desarrollo profesional no solo fortalece al personal sanitario, sino que impacta directamente en la experiencia y recuperación de los pacientes.

"Cuando una enfermera o enfermero se forma mejor, ganan los pacientes, gana el equipo y gana la institución", asegura.

Calidad y seguridad del paciente

Desde CEMDOE, explica Cabrera, la enfermería forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la seguridad del paciente y elevar los estándares de calidad asistencial.

La institución impulsa programas de capacitación continua y fortalecimiento de competencias alineados con los estándares internacionales de Joint Commission International, enfocados en la mejora continua y la excelencia en el servicio.

"Cada indicador de calidad, cada protocolo revisado y cada jornada de capacitación es una manera concreta de reafirmar nuestro compromiso con quienes nos confían su salud", señala.

El especialista concluye que la enfermería representa una forma de acompañar y hacer posible la recuperación de las personas, mediante prácticas sustentadas en evidencia científica, trabajo en equipo y atención humanizada.

Sobre el especialista

Willen Cabrera cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de calidad y seguridad del paciente. Antes de integrarse a CEMDOE, se desempeñó como jefe de Calidad y Seguridad del Paciente en el Sanatorio Las Lomas y como docente en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica Argentina.

Es licenciado en Enfermería y posee formación adicional en Lean Management, seguridad del paciente y mejora de procesos, áreas en las que también ha desarrollado una amplia trayectoria como formador y líder de equipos sanitarios.