Claves para entender la crianza, el matrimonio y la salud mental

Un entorno estable, afectivo y consistente favorece el desarrollo de habilidades como la regulación emocional y la resiliencia. ( FUENTE EXTERNA )

El psicólogo y terapeuta conductual Oom Blanco propone una mirada contemporánea sobre la crianza, las relaciones de pareja y la salud mental, apoyándose en principios de neurociencia y regulación emocional.

A través de ejemplos cotidianos y reflexiones prácticas, la especialista plantea que muchas de las dinámicas humanas no dependen únicamente del instinto o la buena voluntad, sino también del conocimiento sobre cómo funciona el cerebro y cómo se construyen los vínculos.

Educar también es regular emociones

"Ser padre es como entrar en un videojuego en modo experto sin tutorial", resume Oom Blanco al abordar las complejidades de la crianza moderna. Entre consejos contradictorios y modelos educativos cambiantes, la especialista sostiene que los niños necesitan algo más profundo que normas aisladas: requieren seguridad emocional, límites claros y adultos capaces de reparar errores.

Desde la neurociencia, explica, las primeras experiencias moldean la arquitectura cerebral infantil. Un entorno estable, afectivo y consistente favorece el desarrollo de habilidades como la regulación emocional y la resiliencia. En cambio, ambientes caóticos o excesivamente rígidos pueden generar respuestas prolongadas de estrés que afectan tanto el desarrollo emocional como el cognitivo.

El terapeuta ilustra esta dinámica con una escena común: un niño que hace una rabieta en el supermercado porque quiere un chocolate.

El doctor en Psicología Clínica con orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada, Frente al impulso de reaccionar con gritos o castigos, propone validar primero la emoción del menor. Frases como "sé que te molesta que diga que no" permiten que el niño aprenda a reconocer y gestionar la frustración sin convertir el momento en una confrontación.

Blanco enfatiza que la crianza no exige perfección, sino capacidad de reparación. Pedir disculpas cuando un adulto pierde la paciencia también educa. "Los niños no aprenden con discursos, sino con el ejemplo", sostiene, al destacar que el apego seguro y la consistencia emocional tienen efectos medibles en las conexiones neuronales responsables del control emocional.

Asimismo, recuerda que la neuroplasticidad —la capacidad del cerebro para reorganizarse y aprender nuevas formas de respuesta— demuestra que nunca es tarde para reparar vínculos y construir dinámicas más saludables dentro de la familia.

Expectativas realistas y comunicación consciente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/1069-57d66fe1.jpg Los acuerdos de pareja, explica, no son contratos rígidos, sino pactos flexibles que requieren renegociación y adaptación constante. (FUENTE EXTERNA)

En el ámbito de pareja, Oom Blanco compara el matrimonio con "comprar un mueble de Ikea sin instrucciones": tarde o temprano, algo puede desarmarse si no existen acuerdos claros.

Además, el especialista señala que muchas crisis de pareja no nacen de la falta de amor, sino de expectativas poco realistas y de la dificultad para comunicar necesidades de manera efectiva.

Desde la neurociencia afectiva, explica que el cerebro humano busca seguridad y recompensa emocional en las relaciones, pero la idealización inicial suele chocar con las exigencias cotidianas.

Entre los errores más frecuentes identifica la creencia de que la pareja "debería saber" lo que el otro necesita sin necesidad de expresarlo. Según Blanco, esperar que el otro cargue con la responsabilidad total de la felicidad personal genera frustración y conflictos constantes.

Un ejemplo sencillo ilustra esta situación: una persona considera importantes los mensajes de "buenos días" y "buenas noches", mientras la otra no les concede relevancia. En vez de interpretar el silencio como desinterés, la terapeuta recomienda verbalizar la necesidad desde la emoción y no desde la crítica.

Decir "para mí, esos mensajes son una muestra de cariño" abre espacio al entendimiento, mientras que frases acusatorias suelen activar defensas emocionales.

Los acuerdos de pareja, explica, no son contratos rígidos, sino pactos flexibles que requieren renegociación y adaptación constante. La comunicación efectiva y la validación emocional, añade, ayudan a disminuir la activación de la amígdala cerebral —relacionada con el miedo y la ira— favoreciendo respuestas más empáticas y racionales.

Blanco también cuestiona la resistencia cultural hacia la terapia de pareja. Buscar ayuda profesional, afirma, no significa que la relación esté condenada, sino que ambas personas desean aprender nuevas herramientas antes de que aparezcan la indiferencia, la violencia o el divorcio.

Comprender la mente para vivir mejor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/2148485826-e9437a60.jpg Criar, amar y entenderse a uno mismo no es cuestión de perfección, sino de aprendizaje constante (FREEPIK)

En un contexto donde todavía persisten estigmas sobre la salud mental, Oom Blanco reivindica la evaluación psicológica como una herramienta de autoconocimiento y bienestar.

"La salud mental no es un lujo, es una necesidad", sostiene la especialista, quien compara la evaluación psicológica con un GPS capaz de orientar el funcionamiento de la mente.

A través de pruebas neuropsicológicas y evaluaciones de personalidad, los profesionales pueden identificar fortalezas, dificultades y patrones conductuales. Problemas aparentemente simples, como olvidar citas o perder objetos constantemente, pueden tener múltiples causas: ansiedad, déficit de atención o altos niveles de estrés, por ejemplo.

Lejos de etiquetar, explica Blanco, estas evaluaciones permiten diseñar estrategias personalizadas para mejorar áreas específicas como la organización, la memoria o la concentración.

Blanco reconoce que muchas personas evitan acudir a un psicólogo por miedo a "descubrir algo malo", pero insiste en que comprender el funcionamiento mental ofrece mayores herramientas para tomar decisiones alineadas con el bienestar emocional.

Para Oom Blanco, tanto en la crianza como en la pareja o el crecimiento personal, el conocimiento emocional y la ciencia pueden convertirse en aliados esenciales. "Criar, amar y entenderse a uno mismo no es cuestión de perfección, sino de aprendizaje constante", concluye.

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