Cómo cuidar la piel durante la lactancia sin poner en riesgo al bebé

Antes del parto, es necesario utilizar aceites preventivos contra estrías y siempre protector solar mineral para prevenir manchas en la cara tipo melasma. ( FREEPIK )

La maternidad transforma el cuerpo, las rutinas y hasta la manera en que una mujer se relaciona consigo misma. Entre noches sin dormir, cambios hormonales y las exigencias de la lactancia, muchas madres descubren que cuidar su piel deja de ser una prioridad, aunque también se convierte en una necesidad emocional y física.

Mantener la hidratación, prevenir manchas o atender la sensibilidad de ciertas áreas del cuerpo forman parte de una conversación cada vez más presente entre especialistas y pacientes.

La doctora Donna Chevalier explica que, durante esta etapa, la clave no está en perseguir rutinas complejas, sino en construir hábitos sostenibles y seguros tanto para la madre como para el bebé.

Desde la importancia de la ingesta de agua durante la lactancia hasta el uso adecuado de productos hidratantes y protectores solares, la especialista comparte recomendaciones prácticas para atravesar el posparto sin descuidar la salud de la piel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/14106-67f72939.jpg Durante la lactancia materna se debe cuidar la piel con consumo adecuado de agua y aplicación de cremas hidratante. (FREEPIK)

¿Cómo lucir una piel hidratada cuando se es madre lactante?

Puede ser un reto vivir la maternidad y tratar de lucir una piel hidratada. El secreto está en mantener buenos hábitos de ingesta de líquidos y una alimentación balanceada y variada. El uso de hidratantes a base de ceramidas o ácido hialurónico también puede ser de utilidad.

¿Reconoce la piel como suficientes los tradicionales ocho vasos de agua cuando se está lactando?

Cuando se está lactando, la ingesta de agua debe ser mayor para lograr mantener una buena producción de leche materna.

¿Cómo puede afectar la lactancia la buena salud de la piel?

Específicamente en el área del pezón, por la lactancia se pueden producir grietas o irritación que se pueden prevenir con el uso de cremas a base de lanolina o cremas reparadoras.

¿Cuáles medidas debería tomar en consideración una madre antes del parto y durante la lactancia?

Antes del parto, idealmente utilizar aceites preventivos contra estrías y siempre protector solar mineral para prevenir manchas en la cara tipo melasma. Ya en lactancia, enfocar el uso de cremas hidratantes para el área del pezón a base de lanolina.

Algunos estudios ponen en veda ciertos ingredientes durante el embarazo, ¿ocurre lo mismo luego de alumbrar?

El uso de retinoides orales o el uso de hidroquinona tópica está restringido durante la lactancia. Lo ideal es que, si van a utilizar alguna crema, sea indicada o guiada por un dermatólogo.

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