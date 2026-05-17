Cómo afecta la hipertensión arterial en la adolescencia

El sedentarismo, la obesidad y los malos hábitos alimenticios impulsan el aumento de la hipertensión arterial en niños y adolescentes. ( SHUTTERSTOCK )

La hipertensión arterial se considera un problema de salud creciente no solo entre adultos sino también en niños y adolescentes. Esa progresión se asocia a estilos de vida sedentarios, a la obesidad y hábitos alimenticios poco saludables, seguido de factores genéticos.

Como en todo, la prevención es fundamental para evitar la condición y más en días como hoy que celebramos el Día Mundial de la Hipertensión.

De ahí que sea esencial llevar a cabo controles pediátricos desde temprana edad sobre todo si hay antecedentes familiares o factores de riesgo. Se estima que entre un 30 y 40 por ciento de la población mayor de 20 años tiene hipertensión arterial (HTA).

Aunque no hay estadísticas precisas sobre la HTA en niños, los especialistas concuerdan en que aumenta y es cada vez mayor la conciencia del monitoreo temprano para evitar la patología en la adolescencia.

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Cómo prevenirla

La hipertensión arterial en la adolescencia es una de las principales causas de morbilidad-mortalidad prevenible. La mayoría no presenta señales físicas evidentes por lo que la detección se realiza por medio de controles médicos rutinarios.

Una publicación de la Sociedad Española de Medicinas en conjunción con el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús y otra del Pedro Garrahan de Buenos Aires, indican que entre un 20 y 40 por ciento de los casos se deben a factores genéticos.

El diagnóstico temprano persigue detectar a niños hipertensos subsidiarios de tratamiento y a la vez identificar adolescentes susceptibles de ser hipertensos en la adultez dadas las evidencias de que el “carril” de la HTA se establece en edades tempranas.

En nuestro país no hay estadísticas que permitan precisar el posible incremento de la HTA, por lo menos el cardiólogo Juanico Cedano dice que “lo desconoce”, pero afirma que en Estados Unidos se registra un aumento del 5 %.

El galeno precisa que un adolescente con hipertensión arterial “expone sus órganos nobles (ojos, cerebro, corazón y riñones) a daños irreversibles. Y asegura que uno de cada cuatro (25 por ciento) la presentará antes de los cuarenta años”.

Y asegura que los varones son más prevalentes, en gran medida debido al mayor índice de obesidad.

“Sin lugar a duda el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad y el estrés son algunas de las posibles causas”, subraya el Dr. Cedano.

Si embargo, nuevas investigaciones suman otros factores de riesgo. Además de la dieta y sedentarismo, destacan el vapeo, la deuda de sueño, el estrés psicosocial/digital y el consumo de fructosa en ultraprocesados.

Según publica la Revista Sanitaria de Investigación, el estudio "Hipertensión arterial en adolescentes: nuevos factores de riesgo emergentes", de varias universidades de Colombia, precisa que:

"existen factores de riesgo emergentes que están pasando desapercibidos en la consulta pediátrica rutinaria. La normalización del uso de dispositivos de liberación de nicotina (vapeadores), la alteración crónica de los ciclos de sueño por el uso de pantallas (luz azul), la ingesta de aditivos alimentarios específicos y la exposición a la contaminación atmosférica urbana están creando un fenotipo vascular envejecido prematuramente en la juventud. Comprender estos mecanismos es vital para prevenir eventos cardiovasculares tempranos en la adultez joven".

Signos de alerta

Generalmente la hipertensión arterial no presenta síntomas, pero cuando es muy alta pueden aparecer las siguientes señales:

Palpitaciones o taquicardias.

o taquicardias. Dolores de cabeza .

. Dolor en el pecho

Fatiga extrema

Náuseas

Mareos

Hemorragia nasal

Problemas visuales

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