Il Caminetto se posiciona en el ranking de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica

Il Caminetto alcanzó el puesto #35 en el ranking 2026 de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica. ( FUENTE EXTERNA )

Il Caminetto alcanzó el puesto #35 en el ranking 2026 de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica, sumando así tres años consecutivos dentro de este listado.

"Lo importante no es el ranking, es que cada cliente encuentre siempre un producto mejor que la última vez", afirma Francesco Curcio, CEO de Il Caminetto y pizzaiolo con más de 20 años de experiencia, quien lidera la formación del equipo y los estándares del restaurante.

Con más de 13 años en el mercado, el restaurante ha mantenido una línea clara: no comprometer la calidad. Este enfoque ha permitido sostener un estándar alto y constante, construyendo una relación de confianza con un público que valora la técnica y la evolución.

Desde sus inicios, Il Caminetto apostó por la pizza napolitana certificada, en un momento en que este estilo aún no tenía amplia presencia en el país. Con el tiempo, no solo consolidó su propuesta, sino que también contribuyó a formar un consumidor más familiarizado con este tipo de cocina.

Proyección desde lo local

Como parte de ese desarrollo, República Dominicana fue sede por primera vez del clasificatorio oficial de la Vera Pizza Napolitana rumbo al campeonato mundial en Nápoles.

El evento, liderado localmente por Curcio como embajador, reunió a decenas de participantes. Leonardo Monsalves, pizzaiolo de Il Caminetto, obtuvo el primer lugar, asegurando su participación en el mundial de septiembre en Nápoles con todos los gastos cubiertos, en representación del país.

"Las posiciones pueden cambiar, pero la calidad no. Nuestro compromiso es seguir mejorando cada día, independientemente de cualquier resultado", concluye Curcio.

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