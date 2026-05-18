La boca, la gran olvidada en el adulto mayor

La salud bucal en los adultos mayores influye directamente en su nutrición, bienestar y calidad de vida. ( SHUTTERSTOCK )

Envejecer no debería significar perder la capacidad de sonreír, hablar o comer con dignidad. Sin embargo, para miles de adultos mayores, la salud bucal se convierte en un problema invisible, ignorado tanto por el sistema de salud como por las propias familias.

La boca, muchas veces, es la gran olvidada.

Es común escuchar frases como “eso es normal por la edad” cuando un adulto mayor pierde dientes, deja de usar su prótesis o empieza a comer solo alimentos blandos. Pero la realidad es otra: la mayoría de estas condiciones no son normales, son consecuencia de falta de atención oportuna.

Un cambio silencioso

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Y las consecuencias van mucho más allá de lo estético. Un adulto mayor que no puede masticar adecuadamente comienza a limitar su dieta. Poco a poco desaparecen alimentos esenciales como carnes, frutas y vegetales frescos, siendo reemplazados por opciones más blandas, pero muchas veces menos nutritivas.

Este cambio silencioso puede llevar a desnutrición, pérdida de masa muscular, debilidad general e incluso aumentar el riesgo de caídas.

En otros casos, infecciones bucales no tratadas pueden convertirse en focos de bacterias que afectan todo el organismo, agravando enfermedades sistémicas como la diabetes o problemas cardiovasculares.Y sin embargo, sigue sin ser prioridad.

La situación se complica aún más en adultos mayores dependientes, aquellos que no pueden cuidar su higiene por sí solos. En estos casos, la responsabilidad recae en cuidadores o familiares que, en muchas ocasiones, no han recibido la orientación adecuada para manejar la salud bucal.

La pregunta es inevitable: ¿por qué seguimos ignorando una parte tan importante de la salud?

La respuesta tiene varias capas. Por un lado, existe una falsa creencia cultural de que perder dientes o tener problemas bucales es parte natural del envejecimiento. Por otro, el sistema de salud históricamente ha separado la boca del resto del cuerpo, tratándola como un área independiente y no como parte integral del bienestar general.

Pero esto está cambiando. Hoy entendemos que la salud bucal está directamente relacionada con la calidad de vida, la nutrición y la salud general del adulto mayor. También sabemos que intervenciones oportunas, incluso sencillas, pueden marcar una diferencia enorme.

Revisar una prótesis, tratar una infección, adaptar la higiene oral o simplemente evaluar qué dientes están realmente funcionales puede devolverle a una persona la capacidad de comer mejor, sentirse más cómoda y recuperar parte de su autonomía.

No se trata solo de dientes. Se trata de dignidad, de bienestar y de calidad de vida.