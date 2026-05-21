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Hodelpa Hospitality
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Hodelpa Hospitality fortalece su oferta leisure y all-inclusive con nuevas experiencias para familia

La cadena apuesta por experiencias más personalizadas en su oferta leisure y all-inclusive

  • Daniela Pujols - Twitter
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Hodelpa Hospitality fortalece su oferta leisure y all-inclusive con nuevas experiencias para familia
Hodelpa Hospitality presentó iniciativas enfocadas en elevar la experiencia del huésped y responder a las nuevas tendencias del viajero actual. (FUENTE EXTERNA)

En respuesta a la evolución del turismo dominicano y a las nuevas demandas de los viajeros, presentó una serie de iniciativas enfocadas en fortalecer su propuesta leisure y all-inclusive, mediante experiencias más personalizadas, mejoras en sus propiedades y una apuesta continua por elevar la calidad del servicio.

Entre las principales novedades destaca la nueva categoría Garden Suite Beach Access at Emotions, una propuesta que permite a los huéspedes de Hodelpa Garden Suites complementar su estadía con acceso a Emotions by Hodelpa Juan Dolio y disfrutar de su experiencia todo incluido.

La propuesta incluye transporte ida y vuelta hacia la playa y acceso a las instalaciones del hotel, ofreciendo una combinación entre descanso, entretenimiento y flexibilidad dentro de un mismo viaje. La iniciativa está dirigida especialmente a familias y huéspedes con estadías prolongadas que buscan variedad durante sus vacaciones.

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Vista del Emotions Hodelpa Juan Dolio.
Vista del Emotions Hodelpa Juan Dolio.
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    Como parte de su enfoque en el segmento familiar, Hodelpa Garden Suites incorporó además una nueva Family Suite, una unidad con dos dormitorios independientes diseñada para brindar mayor privacidad, funcionalidad y comodidad a familias que prefieren compartir alojamiento sin necesidad de reservar varias habitaciones.

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    "Como una cadena y operadora 100 % dominicana, asumimos con orgullo el reto de continuar evolucionando para ofrecer propuestas cada vez más competitivas, adaptadas a un viajero que hoy valora la personalización, la calidad y el sentido de lugar. Nuestro enfoque está centrado en elevar la experiencia del huésped manteniendo la esencia cálida y auténtica de la hospitalidad dominicana", expresó Juan Carlos Fernández, director comercial de Hodelpa Hospitality.

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    Juan Carlos Fernández Friera es el director Comercial y de Distribución de Hodelpa Hospitality. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa también anunció la renovación del lobby de Emotions by Hodelpa Juan Dolio, cuya reapertura está prevista para el próximo 1 de agosto.

    • El nuevo espacio contará con un diseño tropical contemporáneo y una conexión más abierta hacia el boulevard principal de Juan Dolio, con el objetivo de ofrecer una experiencia más moderna y vinculada al entorno.

    Asimismo, la operadora continúa fortaleciendo Essentia, su concepto premium dentro del modelo all-inclusive, actualmente disponible en Emotions by Hodelpa Juan Dolio y que próximamente será incorporado en Emotions by Hodelpa Puerto Plata.

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      Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.