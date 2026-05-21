Hodelpa Hospitality fortalece su oferta leisure y all-inclusive con nuevas experiencias para familia

Hodelpa Hospitality presentó iniciativas enfocadas en elevar la experiencia del huésped y responder a las nuevas tendencias del viajero actual. ( FUENTE EXTERNA )

En respuesta a la evolución del turismo dominicano y a las nuevas demandas de los viajeros, presentó una serie de iniciativas enfocadas en fortalecer su propuesta leisure y all-inclusive, mediante experiencias más personalizadas, mejoras en sus propiedades y una apuesta continua por elevar la calidad del servicio.

Entre las principales novedades destaca la nueva categoría Garden Suite Beach Access at Emotions, una propuesta que permite a los huéspedes de Hodelpa Garden Suites complementar su estadía con acceso a Emotions by Hodelpa Juan Dolio y disfrutar de su experiencia todo incluido.

La propuesta incluye transporte ida y vuelta hacia la playa y acceso a las instalaciones del hotel, ofreciendo una combinación entre descanso, entretenimiento y flexibilidad dentro de un mismo viaje. La iniciativa está dirigida especialmente a familias y huéspedes con estadías prolongadas que buscan variedad durante sus vacaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/3a971cbe-b7ea-4385-bf3f-4f158ff4d5eb-bd9c5efc.jpg Vista del Emotions Hodelpa Juan Dolio. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/832772cc-e3a3-43f3-879a-f3ed1908ea72-bbf222bc.jpg ‹ >

Como parte de su enfoque en el segmento familiar, Hodelpa Garden Suites incorporó además una nueva Family Suite, una unidad con dos dormitorios independientes diseñada para brindar mayor privacidad, funcionalidad y comodidad a familias que prefieren compartir alojamiento sin necesidad de reservar varias habitaciones.

"Como una cadena y operadora 100 % dominicana, asumimos con orgullo el reto de continuar evolucionando para ofrecer propuestas cada vez más competitivas, adaptadas a un viajero que hoy valora la personalización, la calidad y el sentido de lugar. Nuestro enfoque está centrado en elevar la experiencia del huésped manteniendo la esencia cálida y auténtica de la hospitalidad dominicana", expresó Juan Carlos Fernández, director comercial de Hodelpa Hospitality.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/832b8e85-af79-44d9-9354-9e8bb73f242f-5e2a0d1e.jpg Juan Carlos Fernández Friera es el director Comercial y de Distribución de Hodelpa Hospitality. (FUENTE EXTERNA)

La empresa también anunció la renovación del lobby de Emotions by Hodelpa Juan Dolio, cuya reapertura está prevista para el próximo 1 de agosto.

El nuevo espacio contará con un diseño tropical contemporáneo y una conexión más abierta hacia el boulevard principal de Juan Dolio, con el objetivo de ofrecer una experiencia más moderna y vinculada al entorno.

Asimismo, la operadora continúa fortaleciendo Essentia, su concepto premium dentro del modelo all-inclusive, actualmente disponible en Emotions by Hodelpa Juan Dolio y que próximamente será incorporado en Emotions by Hodelpa Puerto Plata.

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