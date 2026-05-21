Hodelpa Hospitality fortalece su oferta leisure y all-inclusive con nuevas experiencias para familia
La cadena apuesta por experiencias más personalizadas en su oferta leisure y all-inclusive
En respuesta a la evolución del turismo dominicano y a las nuevas demandas de los viajeros, presentó una serie de iniciativas enfocadas en fortalecer su propuesta leisure y all-inclusive, mediante experiencias más personalizadas, mejoras en sus propiedades y una apuesta continua por elevar la calidad del servicio.
Entre las principales novedades destaca la nueva categoría Garden Suite Beach Access at Emotions, una propuesta que permite a los huéspedes de Hodelpa Garden Suites complementar su estadía con acceso a Emotions by Hodelpa Juan Dolio y disfrutar de su experiencia todo incluido.
La propuesta incluye transporte ida y vuelta hacia la playa y acceso a las instalaciones del hotel, ofreciendo una combinación entre descanso, entretenimiento y flexibilidad dentro de un mismo viaje. La iniciativa está dirigida especialmente a familias y huéspedes con estadías prolongadas que buscan variedad durante sus vacaciones.
Como parte de su enfoque en el segmento familiar, Hodelpa Garden Suites incorporó además una nueva Family Suite, una unidad con dos dormitorios independientes diseñada para brindar mayor privacidad, funcionalidad y comodidad a familias que prefieren compartir alojamiento sin necesidad de reservar varias habitaciones.
"Como una cadena y operadora 100 % dominicana, asumimos con orgullo el reto de continuar evolucionando para ofrecer propuestas cada vez más competitivas, adaptadas a un viajero que hoy valora la personalización, la calidad y el sentido de lugar. Nuestro enfoque está centrado en elevar la experiencia del huésped manteniendo la esencia cálida y auténtica de la hospitalidad dominicana", expresó Juan Carlos Fernández, director comercial de Hodelpa Hospitality.
La empresa también anunció la renovación del lobby de Emotions by Hodelpa Juan Dolio, cuya reapertura está prevista para el próximo 1 de agosto.
- El nuevo espacio contará con un diseño tropical contemporáneo y una conexión más abierta hacia el boulevard principal de Juan Dolio, con el objetivo de ofrecer una experiencia más moderna y vinculada al entorno.
Asimismo, la operadora continúa fortaleciendo Essentia, su concepto premium dentro del modelo all-inclusive, actualmente disponible en Emotions by Hodelpa Juan Dolio y que próximamente será incorporado en Emotions by Hodelpa Puerto Plata.