El cáncer de piel: una amenaza silenciosa que sigue creciendo en RD

Lo más preocupante del cáncer de piel es que suele avanzar de forma silenciosa. ( SHUTTERSTOCK )

Durante muchos años, hablar de cáncer de piel en República Dominicana parecía un tema lejano o poco frecuente. Sin embargo, la realidad que vemos diariamente en consulta nos obliga a reconocer que esta enfermedad se ha convertido en un desafío creciente para la salud pública y para la conciencia preventiva de nuestra sociedad.

En el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" observamos cada vez más pacientes con lesiones cutáneas malignas o precancerosas, muchas de ellas asociadas a décadas de exposición solar acumulativa sin protección adecuada.

El envejecimiento poblacional, los cambios en hábitos de vida y la normalización cultural de la exposición intensa al sol han contribuido a este incremento.

Casos en República Dominicana

Para dimensionar este incremento, en 2025 los procedimientos realizados en cirugía dermatológica por nuestra institución registraron: 331 casos de Carcinoma basocelular, Carcinoma epidermoide 113 casos y Melanoma 39. Estos números reflejan la carga clínica que enfrentamos y la importancia de fortalecer medidas de prevención y diagnóstico temprano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/whatsapp-image-2026-05-22-at-100101-am-f2af3889.jpeg Dra. Luisa González de Bogaert, jefe de cirugía delInstituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz". (FUENTE EXTERNA)

Lo más preocupante es que el cáncer de piel suele avanzar de forma silenciosa. Muchas personas minimizan manchas, lunares o heridas persistentes, asumiendo que se trata de procesos normales.

Sin embargo, una lesión aparentemente pequeña puede evolucionar hacia cuadros mucho más complejos si no se diagnostica a tiempo.

La buena noticia es que gran parte de estos casos pueden detectarse tempranamente e incluso prevenirse. El uso de protector solar, la reducción de exposición en horas de alta radiación y las evaluaciones dermatológicas periódicas siguen siendo herramientas simples, pero altamente efectivas.

También es importante desmontar la idea de que el cuidado de la piel responde únicamente a razones estéticas. La piel es el órgano más grande del cuerpo y constituye una barrera vital para nuestra salud. Protegerla es proteger calidad de vida, bienestar y, en muchos casos, la propia vida.

Como institución que durante 60 años ha acompañado la evolución de la dermatología dominicana, el IDCP reafirma su compromiso con la educación, la prevención y el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento especializado.

La lucha contra el cáncer de piel no comienza en el quirófano ni en el laboratorio; comienza en la conciencia colectiva y en la decisión individual de cuidarnos mejor. La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta.