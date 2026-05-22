Hodelpa Hospitality fortalece su oferta leisure y all-inclusive con nuevas experiencias para familia

Hodelpa Hospitality presentó iniciativas enfocadas en elevar la experiencia del huésped y responder a las nuevas tendencias del viajero actual. ( FUENTE EXTERNA )

El turismo dominicano evoluciona con el público local y los turistas. Diversas cadenas miran hacia un turismo más integral con destinos que tienen el componente de cercanía y comunidad.

Con ese valor agregado, Hodelpa Hospitality presentó nuevas iniciativas orientadas a fortalecer su oferta leisure y all-inclusive, mediante experiencias más personalizadas, mejora en sus propiedades y aumentar los estándares en el servicio.

Una de las principales innovaciones es la nueva categoría Garden Suite Beach Access at Emotions, una experiencia que permite a los huéspedes de Hodelpa Garden Suites complementar su estadía con acceso a Emotions by Hodelpa Juan Dolio y su propuesta todo incluido.

La cadena Hodelpa cuenta actualmente con nueve hoteles principales en la República Dominicana, distribuidos en cuatro destinos clave: Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Juan Dolio.

La propuesta incluye transporte ida y vuelta hacia la playa y acceso a las instalaciones del hotel, ofreciendo una combinación entre descanso, entretenimiento y flexibilidad dentro de un mismo viaje. La iniciativa está dirigida especialmente a familias y huéspedes con estadías prolongadas que buscan variedad durante sus vacaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/3a971cbe-b7ea-4385-bf3f-4f158ff4d5eb-bd9c5efc.jpg Vista del Emotions Hodelpa Juan Dolio. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/832772cc-e3a3-43f3-879a-f3ed1908ea72-bbf222bc.jpg ‹ >

Para el segmento familiar, Hodelpa Garden Suites incorporó además una nueva Family Suite, una unidad con dos dormitorios independientes diseñada para brindar mayor privacidad, funcionalidad y comodidad a familias que prefieren compartir alojamiento sin necesidad de reservar varias habitaciones.

Una integración al ecosistema del turismo

Juan Carlos Fernández, director comercial de Hodelpa Hospitality, destacó en entrevista con Diario Libre que a tono con la llegada del verano la cadena se prepara para recibir a diferentes públicos con cada necesidad.

El hotelero con 30 años de experiencia en República Dominicana dijo que Hodelpa es una cadena comprometida con la calidad y la creatividad, por eso decidieron darle un refresh a su producto Essentia.

"Tanto en Emotions Juan Dolio como en Emotions Puerto Plata va a ser una novedad total. Se trata de una propuesta más premium, más exclusiva, para los huéspedes más exigentes, cuyo modelo forma parte del all-inclusive", abundó.

A escasos metros del Emotions Juan Dolio, está el hotel Garden Suites, preferido por muchos por sus salones de eventos y su diseño abierto tipo atrio que permite la convergencia desde los salones de eventos hasta el área común con vista panorámica.

Ahora, como plus, el Garden Suites, ubicado dentro de Metro Country Club, sube unos niveles a la oferta familiar. "Hemos creado la categoría de habitación Family Suites, donde se pueden alojar hasta seis personas por habitación.

Además del espacio y la privacidad, al mirar hacia el balcón de la habitación, las familias o grupos que se alojan salen directo a la piscina, área de juegos y restaurant, brindando cercanía y disfrute al aire libre.

"Son más de una decena de nuevas habitaciones que hemos construido para estos fines. Entendemos que puede ser un gran éxito porque hemos escuchado la voz del público. A muchas familias, a nivel de costo, se les complica alquilar dos o tres habitaciones, entonces el Garden Suites da la posibilidad de un mayor confort con dormitorios completamente independientes y buen acceso al área general", destaca Fernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/832b8e85-af79-44d9-9354-9e8bb73f242f-5e2a0d1e.jpg Juan Carlos Fernández Friera es el director Comercial y de Distribución de Hodelpa Hospitality. (FUENTE EXTERNA)

"Como una cadena y operadora 100 % dominicana, asumimos con orgullo el reto de continuar evolucionando para ofrecer propuestas cada vez más competitivas, adaptadas a un viajero que hoy valora la personalización, la calidad y el sentido de lugar. Nuestro enfoque está centrado en elevar la experiencia del huésped manteniendo la esencia cálida y auténtica de la hospitalidad dominicana" Juan Carlos Fernández director comercial de Hodelpa Hospitality “

¿Qué diferencia a Hodelpa en la oferta turística nacional? Esto nos respondió: "Tenemos un gran producto, asequible al público local, con el componente de proximidad desde Santo Domingo a Juan Dolio (una hora de distancia) o en Puerto Plata para el público de la región norte. Y sobre todo, calidad, variedad de un crew dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/947f5803-f50b-4dd8-9430-a3d908f039fc-64090462.jpg Restaurante Lolita: sabores de la comida mexicana. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/39fb25a5-3b3b-49a8-8066-e9fcaae477a9-1700fe82.jpg Uno de los salones de eventos del Garden Suites. ‹ >

La empresa también anunció la renovación del lobby de Emotions by Hodelpa Juan Dolio, cuya reapertura está prevista para el próximo 1 de agosto.

El nuevo espacio contará con un diseño tropical contemporáneo y una conexión más abierta hacia el boulevard principal de Juan Dolio, con el objetivo de ofrecer una experiencia más moderna y vinculada al entorno.

La estadía en los Hodelpa también ha captado la propuesta de bodas. En especial el de Juan Dolio, cerca de la playa hay un espacio habilitado para tales fines, donde los novios se arrodillan a pedir matrimonio a su amada con el mar de testigo y canciones como "Perfect" de Ed Sheeran de fondo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/vista-de-la-playa-juan-dolio-2d6ff204.jpg Vista de la playa de Juan Dolio.

Para cenar bajo reserva, el hotel consta de una variedad de restaurantes, combinando especialidades internacionales y cocina local: Orégano: cocina de autor que ofrece fusión dominicana; Amici, especializado en gastronomía italiana. Bambú, de cocina asiática o Lolita: sabores de la comida mexicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/cafe-hodelpa-untitled-d0a58e58.jpg One Coffee para los amantes del café.

Los alojamientos de playa también se caracterizan por la animación y bailarines en diversos espacios del complejo. Hodelpa Hospitality cuenta con 1,600 habitaciones distribuidas en los cuatro destinos de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y Juan Dolio.