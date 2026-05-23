La hipertensión: el enemigo silencioso que cada vez afecta a más jóvenes

La hipertensión está aumentando entre personas en la adultez temprana. ( FREEPIK )

Durante años, la presión arterial alta fue vista como un problema asociado principalmente a la vejez. Sin embargo, esa percepción ha cambiado.

La hipertensión, como también se le conoce, está aumentando entre personas en la adultez temprana y media en todo el mundo, impulsada por factores relacionados con el estilo de vida moderno: estrés constante, sedentarismo, mala alimentación y falta de descanso.

Aunque muchas veces pasa desapercibida, sus consecuencias pueden ser graves. Por eso, especialistas insisten en la importancia de detectar y tratar la hipertensión de manera temprana.

"La presión arterial alta puede ser una enfermedad silenciosa; las personas pueden padecerla sin darse cuenta", explica la doctora Bianca Bandarra, especialista de Mayo Clinic en Londres.

Cuando el corazón trabaja de más

La presión arterial alta ocurre cuando la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias se mantiene constantemente elevada. Esto obliga al corazón a trabajar más para bombear sangre al organismo.

Con el tiempo, este esfuerzo adicional puede provocar daños importantes en los vasos sanguíneos y órganos vitales. Entre las complicaciones asociadas se encuentran el infarto de miocardio, la insuficiencia cardiaca, los accidentes cerebrovasculares, problemas renales, trastornos oculares e incluso demencia.

También puede contribuir al desarrollo del síndrome metabólico, un conjunto de afecciones que incrementa el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/hipertension-62a1a4c9.jpg

Una enfermedad sin señales claras

Uno de los principales riesgos de la hipertensión es que suele desarrollarse sin síntomas evidentes. Muchas personas descubren que la padecen durante un chequeo rutinario o después de presentar alguna complicación.

"Si la presión arterial alta no se trata, puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos a lo largo de muchos años", señala la Dra. Bandarra. "Por eso debemos ser proactivos en la prevención y el diagnóstico precoz".

Una simple medición de la presión arterial puede marcar la diferencia. En personas con antecedentes familiares, diabetes o enfermedad renal, el monitoreo debe ser más frecuente.

En algunos casos, cuando la presión alcanza niveles muy elevados, pueden aparecer señales de alerta como dolores de cabeza intensos, presión detrás de los ojos, visión borrosa, dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar o sensación persistente de cansancio.

Aunque estos síntomas pueden tener otras causas, los especialistas recomiendan buscar atención médica inmediata si aparecen de forma repentina o severa.

El estilo de vida sí importa

La buena noticia es que muchos de los factores de riesgo asociados a la hipertensión pueden modificarse.

El sobrepeso, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el estrés constante, la alta ingesta de sal y la falta de actividad física son algunos de los hábitos que aumentan la probabilidad de desarrollar presión arterial alta.

En contraste, mantener una alimentación balanceada rica en frutas, verduras y cereales integrales, realizar ejercicio regularmente, dormir lo suficiente y controlar el estrés pueden ayudar a reducir el riesgo.

"Algunas personas pueden hacer todo correctamente y aun así desarrollar hipertensión", explica la especialista. "Esto se debe a que la genética también influye. Pero aun así podemos tomar medidas para evitar que empeore".

Más prevención, menos complicaciones

El tratamiento de la hipertensión suele combinar cambios en el estilo de vida y, en muchos casos, medicamentos. Además, los médicos pueden indicar pruebas como análisis de sangre, estudios de orina o electrocardiogramas para evaluar posibles daños asociados.

La monitorización en casa también se ha convertido en una herramienta útil para mantener el control de la salud cardiovascular.

"Utilice un dispositivo validado con el tamaño de manguito adecuado y siga la técnica correcta", recomienda Bandarra. "Aumentar la concienciación sobre la presión arterial alta para usted, sus amigos y su familia puede marcar una diferencia real".

Te puede interesar Cómo afecta la hipertensión arterial en la adolescencia