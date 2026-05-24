Catarata: cómo reconocer las primeras señales de alerta

La catarata es una de las principales causas de pérdida visual en la población adulta, especialmente después de los 60 años. ( SHUTTERSTOCK )

Muchas personas comienzan a notar que necesitan más luz para leer, que manejar de noche se vuelve incómodo o que los colores ya no se ven tan vivos como antes. Sin darse cuenta, se acostumbran poco a poco a ver menos y suelen pensar que es simplemente parte de la edad.

Sin embargo, detrás de esos cambios puede estar desarrollándose una catarata, es decir la pérdida de transparencia del cristalino, una condición visual muy común después de los 60 años y una de las principales causas de pérdida de visión en adultos.

Hoy, gracias a los avances en la oftalmología, la catarata puede detectarse y tratarse mucho antes de que limite por completo la vida cotidiana. La cirugía ha evolucionado hasta convertirse no solo en una solución para recuperar la visión, sino también en una oportunidad para mejorarla significativamente.

Para comprender mejor una de las principales causas de pérdida visual en la población adulta, conversamos con el doctor Arnaldo Espaillat, director médico del Instituto Espaillat Cabral, sobre esas señales que muchas veces pasan desapercibidas, los mitos más comunes alrededor de la catarata y la importancia de cuidar la salud visual antes de que aparezcan complicaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/dr-arnaldo-espaillat-478895d0.png Doctor Arnaldo Espaillat, director médico del Instituto Espaillat Cabral. (FUENTE EXTERNA)

¿Cuáles son las primeras señales de alerta que podrían indicar que una persona está desarrollando catarata?

Las primeras señales suelen ser una visión borrosa o nublada, mayor sensibilidad a la luz, dificultad para manejar de noche, ver halos alrededor de las luces y cambios frecuentes en la graduación de los lentes.

Muchas personas también sienten que los colores se ven menos brillantes. Lo importante es entender que estos cambios suelen aparecer de manera gradual, por lo que un examen visual a tiempo es clave para detectarlo.

Muchas personas creen que la catarata “debe madurar” antes de operarse. ¿Qué tan cierto es esto actualmente?

Eso era algo que se decía hace muchos años, cuando las técnicas quirúrgicas eran muy diferentes. Hoy en día no es necesario esperar a que la catarata “madure”.

De hecho, mientras más avanzada esté, más puede afectar la calidad visual y en algunos casos hacer la cirugía más compleja. Actualmente recomendamos operar cuando la catarata comienza a interferir con las actividades diarias y la calidad de vida del paciente.

¿Existen factores que puedan acelerar la aparición de catarata además del envejecimiento?

Sí. Aunque el envejecimiento es la causa más común, existen otros factores que pueden acelerar su aparición, como la diabetes, la exposición prolongada al sol sin protección UV, el tabaquismo, el uso prolongado de esteroides, traumatismos oculares y algunas enfermedades oculares previas.

¿La cirugía es siempre la única solución para tratar la catarata o existen etapas en las que puede manejarse de otra manera?

En etapas iniciales, algunos pacientes pueden mejorar temporalmente con cambios en la graduación de sus lentes, mejor iluminación o ciertos ajustes en sus actividades diarias.

Sin embargo, la catarata no desaparece ni se detiene con medicamentos o gotas. La única solución definitiva es la cirugía, que consiste en reemplazar el cristalino (lente natural del ojo) que se ha opacificado por un lente intraocular artificial transparente.

¿Cómo han cambiado las tecnologías y los lentes intraoculares la calidad de vida de los pacientes después de una cirugía de catarata?

La evolución ha sido enorme. Hoy contamos con tecnología láser avanzada y lentes intraoculares que no solo permiten recuperar la visión, sino también corregir condiciones visuales como la miopía, hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia en muchos pacientes.

Esto ha convertido la cirugía de catarata en una oportunidad no solo de ver mejor, sino de mejorar significativamente la calidad de vida.

¿Qué aconseja para cuidar la salud visual y detectar a tiempo problemas como la catarata?

Lo más importante es no esperar a notar una pérdida visual avanzada para acudir al oftalmólogo. Recomiendo realizar evaluaciones visuales periódicas, especialmente en los niños desde antes de entrar al colegio y anualmente después de los 40 años.

También es importante proteger los ojos de la radiación UV, controlar enfermedades como la diabetes, evitar fumar y mantener hábitos saludables. Detectar los problemas a tiempo nos permite ofrecer mejores opciones de tratamiento y preservar la calidad visual del paciente.

Una operación ambulatoria La cirugía de catarata consiste en reemplazar el cristalino opaco por un lente intraocular seleccionado según las necesidades visuales de cada paciente. Es un procedimiento ambulatorio, de corta duración y con una recuperación visual generalmente rápida y progresiva.